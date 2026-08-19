Καιρός αύριο: Άνοδος της θερμοκρασίας - Έως 6 μποφόρ οι άνεμοι στο Αιγαίο

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο, Πέμπτη 20 Αυγούστου, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Καιρός αύριο: Άνοδος της θερμοκρασίας - Έως 6 μποφόρ οι άνεμοι στο Αιγαίο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Αύριο Πέμπτη 20 Αυγούστου προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά των δυτικών και βόρειων ηπειρωτικών περιοχών.
  • Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο και θα φτάσει έως 38 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
  • Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με θερμοκρασίες από 21 έως 36 βαθμούς και ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ.
  • Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στα ορεινά και θερμοκρασίες από 20 έως 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί.
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Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για αύριο Πέμπτη (20/8) η ΕΜΥ με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα νότια τις πρωινές ώρες της ημέρας με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου τους 33 με 34 βαθμούς, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος ο καιρός στην Αττική με τους ανέμους να πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με λίγε πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 35 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το βράδυ ανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε κυρίως στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα νότια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37, τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Στην Κρήτη γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στην Κρήτη δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη τοπικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35, τοπικά στα Δωδεκάνησα 36 βαθμούς Κελσίου.

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