Υπουργείο Παιδείας: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Ελλήνων του εξωτερικού που εισήχθησαν στα ΑΕΙ

Από τις 2 έως τις 9 Οκτωβριου οι εγγραφές

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Υπουργείο Παιδείας: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Ελλήνων του εξωτερικού που εισήχθησαν στα ΑΕΙ
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των Ελλήνων του εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό.
  • Στη διαδικασία συμμετείχαν 888 υποψήφιοι, από τους οποίους εισήχθησαν 663.
  • Τα αποτελέσματα και η αναλυτική βαθμολογία είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΑΙΘΑ με χρήση προσωπικού κωδικού.
  • Οι εγγραφές σε Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης θα γίνουν από 2 έως 9 Οκτωβρίου 2026, με αποκλειστική προθεσμία.
  • Η εγγραφή απαιτεί υποβολή αίτησης με δικαιολογητικά, τρεις φωτογραφίες και υπεύθυνη δήλωση μη ταυτόχρονης εγγραφής σε άλλη σχολή.
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Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους από το διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται ονομαστικά τα αποτελέσματα, καθώς και την αναλυτική βαθμολογία, εφόσον πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο).

Στη διαδικασία εισαγωγής, με την ανωτέρω ειδική κατηγορία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έλαβαν μέρος 888 συνολικά υποψήφιοι, από τους οποίους εισήχθησαν οι 663.

Οι εγγραφές των εισαγομένων στα Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν από τις 2 έως τις 9 Οκτωβριου.

Η προθεσμία εγγραφής στις Στρατιωτικές Σχολές και Αστυνομικές Σχολές θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και όποιος δεν εγγραφεί μέσα σε αυτή χάνει οριστικά το δικαίωμα εγγραφής στη σχολή επιτυχίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους σχετική αίτηση μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος επιτυχίας τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Εναλλακτικά, μπορούν να αποστείλουν ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας την αίτηση εγγραφής με τα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.

Μαζί με την αίτηση εγγραφής οι επιτυχόντες υποβάλλουν:

  • Τρεις φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος.
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλη σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που απαιτούνταν να διαθέτουν οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, τα οποία πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος εισαγωγής για τον τελικό έλεγχο προκειμένου να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους μπορούν να αναζητηθούν στις Οδηγίες για την εισαγωγή Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, έτους 2026.

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