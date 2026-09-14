Πανελλήνιες 2027: Το πλήρες πρόγραμμα σε ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Ειδικά και Μουσικά μαθήματα (πίνακες)

Το πλήρες πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Ειδικών και Μουσικών μαθημάτων.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πανελλήνιες 2027: Το πλήρες πρόγραμμα σε ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Ειδικά και Μουσικά μαθήματα (πίνακες)
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2027 για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καθορίζει συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες για κάθε μάθημα, με ώρα έναρξης 08:30 π.μ. και διάρκεια τρεις ώρες, εκτός από το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο που διαρκεί τέσσερις ώρες.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα που αρχίζουν στις 08:30 π.μ. και μέχρι τις 09:30 π.μ. για αυτά που αρχίζουν στις 10:00 π.μ.
  • Το πρόγραμμα ειδικών και μουσικών μαθημάτων περιλαμβάνει εξετάσεις από 14 έως 24 Ιουνίου 2027 με διαφορετικές διάρκειες ανά μάθημα, όπως έξι ώρες για τα σχέδια και συγκεκριμένη διάρκεια για τα μουσικά μαθήματα.
  • Η προθεσμία διεξαγωγής της Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ορίζεται από 14 έως 25 Ιουνίου 2027.
  • Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα είναι κοινά για τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
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Από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκε το πλήρες πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2027:

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2027 των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ28-5-2027- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ31-5-2027- ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
- ΒΙΟΛΟΓΙΑ		Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ2-6-2027- ΛΑΤΙΝΙΚΑ
- χημεια
- πληροφορικη		Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ4-6-2027- ιστορια
-ΦΥΣΙΚΗ
- οικονομια		Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2027 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ29-5-2027- ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΡΙΤΗ1-6-2027- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα)
ΠΕΜΠΤΗ3-6-2027- ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II
- ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ)
- ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
- ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ5-6-2027- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
- ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ7-6-2027- ΥΓΙΕΙΝΗ
- ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
- ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ9-6-2027- ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
- ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ
- ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ11-6-2027- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
-ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II (ΜΕΚ ΙΙ)
- ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ12-6-2027- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
- ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2027 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ14-6-2027ΑΓΓΛΙΚΑ10:00 π.μ
ΤΡΙΤΗ15-6-2027ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ8:30 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ16-6-2027ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ8:30 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ17-6-2027ΓΑΛΛΙΚΑ8:30 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ18-6-2027ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ8:30 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ19-6-2027ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ10:00 π.μ.
ΤΡΙΤΗ22-6-2027ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ8:30 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ23-6-2027ΙΣΠΑΝΙΚΑ8:30 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ24-6-2027ΙΤΑΛΙΚΑ8:30 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης:

  • μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,
  • μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

- των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

- των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο.

- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.

Δ. Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2027-2028 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 14-6-2027 μέχρι και την Παρασκευή 25-6-2027.

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