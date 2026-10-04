Ιεράπετρα: «Από θαύμα γλίτωσα», λέει ο οδηγός που είδε βράχο να πέφτει στο αμάξι του

Από θαύμα γλίτωσε οδηγός στην Ιεράπετρα 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Ιεράπετρα: «Από θαύμα γλίτωσα», λέει ο οδηγός που είδε βράχο να πέφτει στο αμάξι του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Μανώλης Λαθουράκης στην Ιεράπετρα γλίτωσε από θαύμα όταν ένας μεγάλος βράχος έπεσε μπροστά από το αυτοκίνητό του.
  • Η χαμηλή ταχύτητα και οι φωνές ανθρώπων που προειδοποίησαν συνέβαλαν στην έγκαιρη αντίδρασή του και στην αποφυγή σοβαρού τραυματισμού.
  • Ο βράχος ήταν τεράστιος και η περιοχή έχει ιστορικό κατολισθήσεων, με πρόσφατο περιστατικό λίγα μέτρα πιο πριν.
  • Ο οδηγός τόνισε την ανάγκη αυξημένης προσοχής στα έντονα καιρικά φαινόμενα και αναφέρθηκε σε παλαιότερη τραγωδία στην περιοχή.
  • Τουρίστες που ακολουθούσαν τον οδηγό ήταν σοκαρισμένοι από το συμβάν και δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν.
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Τυχερός στάθηκε ο Μανώλης Λαθουράκης από την Ιεράπετρα, όταν ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από την πλαγιά και κατέληξε στον δρόμο, ακριβώς μπροστά από το αυτοκίνητό του. Ο ίδιος μίλησε στην ΕΡΤ για τις στιγμές αγωνίας που έζησε, εξηγώντας πως τόσο η χαμηλή ταχύτητα με την οποία κινούνταν όσο και οι φωνές ανθρώπων που αντιλήφθηκαν την αποκόλληση συνέβαλαν στο να αποφύγει τα χειρότερα.

Ο βράχος, όπως περιέγραψε, εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά του, αφήνοντάς του ελάχιστο χρόνο για αντίδραση. Το μόνο που κατάφερε να κάνει ήταν να πατήσει αμέσως το φρένο.

«Τον είδα ξαφνικά μπροστά μου και έπεσα πάνω του. Τον τράκαρα, βέβαια πήγαινα με χαμηλή ταχύτητα, αλλά ήταν απίστευτο πραγματικά», ανέφερε.

Σημαντικό ρόλο στην αντίδρασή του έπαιξαν και οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή, οι οποίοι αντιλήφθηκαν πρώτοι πως ο βράχος αποκολλούνταν και άρχισαν να φωνάζουν προειδοποιώντας τους οδηγούς.

«Με έσωσαν οι φωνές που έβαλαν οι άνθρωποι όταν είδαν τον βράχο να ξεκολλάει από ψηλά. Και εκείνη τη στιγμή, τη στιγμή που πάτησα το φρένο, για κλάσματα του δευτερολέπτου σταμάτησε το αυτοκίνητο μπροστά στον βράχο όταν έπεσε», περιέγραψε.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η κατάσταση για τα οχήματα που ακολουθούσαν. Σύμφωνα με τον ίδιο, πίσω του βρίσκονταν τέσσερα ή πέντε αυτοκίνητα με τουρίστες, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που είχε μόλις συμβεί.

«Φανταστείτε, ήταν πίσω μου τέσσερα-πέντε αμάξια με τουρίστες, οι οποίοι τρελάθηκαν όταν με είδαν να βγαίνω έξω. Δεν ήξεραν τι να κάνουν», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Μανώλης Λαθουράκης στάθηκε ιδιαίτερα στη χαμηλή ταχύτητα με την οποία οδηγούσε, καθώς εκτίμησε ότι αυτή ήταν ένας από τους λόγους που κατάφερε να αντιδράσει έγκαιρα. Άλλωστε, λίγα μόλις μέτρα πιο πριν είχε σημειωθεί κατολίσθηση, γεγονός που είχε κάνει τους οδηγούς να είναι ήδη περισσότερο επιφυλακτικοί.

«Ξέρουμε ότι σε αυτή την περιοχή συμβαίνουν (κατολισθήσεις) και μάλιστα γύρω στα 50 μέτρα πιο πριν είχε γίνει κατολίσθηση πριν από λίγα λεπτά. Πριν από λίγη ώρα φαίνονταν οι βράχοι εκεί πέρα και πηγαίναμε προσεκτικά, αλλά δεν πιστεύαμε αυτό το πράγμα», ανέφερε.

Παράλληλα, περιέγραψε το μέγεθος του βράχου, υπογραμμίζοντας πως η εικόνα που έχει καταγραφεί δεν αποδίδει τις πραγματικές του διαστάσεις.

«Είναι τεράστιο πράγμα. Ένας τεράστιος βράχος, δεν φαίνεται στη φωτογραφία», σημείωσε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον εαυτό του τυχερό, θυμίζοντας ωστόσο ότι η περιοχή έχει βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπη με σοβαρά περιστατικά που συνδέονται με έντονα καιρικά φαινόμενα. Μάλιστα, αναφέρθηκε στην τραγωδία της Αγίας Φωτιάς και στην κοπέλα από τη Σλοβενία που έχασε τη ζωή της.

«Εγώ ήμουν τυχερός, βέβαια. Όμως θα ήθελα να πω ότι πριν μερικά χρόνια, πριν τρία-τέσσερα χρόνια, μία κοπέλα, αν θυμάστε, στην Αγία Φωτιά, μία κοπέλα από τη Σλοβενία, δεν ήταν τόσο τυχερή», είπε.

Τέλος, ο Μανώλης Λαθουράκης υπογράμμισε την ανάγκη για αυξημένη προσοχή απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα, επισημαίνοντας πως οι κίνδυνοι που δημιουργούν δεν πρέπει να υποτιμώνται.

«Πρέπει να προσέχουμε αυτές τις πλημμύρες, τον καιρό, να τον σεβόμαστε. Δεν ξέρω τι να πω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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