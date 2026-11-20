Snapshot Η Άννα Βίσση δημοσίευσε στο TikTok βίντεο με την προετοιμασία της για ταξίδι, δείχνοντας τη διαδικασία επιλογής ρούχων και αξεσουάρ.

Στο βίντεο χορεύει στο τραγούδι «Fabulous» από το άλμπουμ «Απαγορευμένο» του 2008, που ήταν η πρώτη της δουλειά χωρίς τον Νίκο Καρβέλα μετά από 28 χρόνια.

Η επιλογή του τραγουδιού φαίνεται να είναι συνειδητή, μετά την κόντρα με τον Νίκο Καρβέλα που ακολούθησε την συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Snapshot powered by AI

Ένα βίντεο από την προετοιμασία της για ένα ταξίδι δημοσίευσε η Άννα Βίσση στο TikTok, αποκαλύπτοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια πιο καθημερινή πλευρά της. Η τραγουδίστρια καταγράφει τη διαδικασία επιλογής των ρούχων και των αξεσουάρ που θα πάρει μαζί της, ενώ δεν λείπουν οι χορευτικές κινήσεις μπροστά στην κάμερα.

Στο βίντεο ακούγεται το «Fabulous», με την ίδια να αντιμετωπίζει με χιούμορ το ενδεχόμενο η προσεκτική προετοιμασία να καταλήξει σε ένα... γρήγορο γέμισμα της βαλίτσας. «Στο τέλος απλά τα πετάω όλα μέσα», γράφει χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η μουσική επιλογή της, ωστόσο, έχει το δικό της ενδιαφέρον. Η Άννα Βίσση επέλεξε το «Fabulous» από το άλμπουμ «Απαγορευμένο», που κυκλοφόρησε το 2008. Πρόκειται για έναν δίσκο με ιδιαίτερη θέση στη δισκογραφία της, καθώς ήταν η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική της δουλειά έπειτα από 28 χρόνια χωρίς τη μουσική υπογραφή του Νίκου Καρβέλα.

Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έρχεται μετά την ένταση που είχε προκύψει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, λίγο μετά τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.

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