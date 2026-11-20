Snapshot Η εθνική ομάδα Κ17 πέτυχε την πρώτη της νίκη σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας 2-1 της Αιγύπτου στο Κατάρ.

Τα γκολ για την Ελλάδα σημείωσαν οι Κωνσταντίνος Σούβλατζης και Καραγγέλης, ενώ η Αίγυπτος μείωσε μετά την αποβολή παίκτη της.

Η Αίγυπτος αγωνιζόταν με 10 παίκτες από το 23ο λεπτό λόγω αποβολής του Ταμέρ.

Ο επόμενος αγώνας της Ελλάδας είναι με τον Παναμά στις 22 Νοεμβρίου, όπου με νίκη εξασφαλίζει την πρόκριση στη φάση των «32».

Ακόμη και σε περίπτωση ήττας από τον Παναμά, η Ελλάδα διατηρεί πιθανότητες πρόκρισης μέσω της βαθμολογίας των καλύτερων τρίτων ομάδων. Snapshot powered by AI

Ιστορική νίκη για την εθνική ομάδα Κ17 στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, καθώς επικράτησε με 2-1 της Αιγύπτου και πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο σε τελική φάση της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων με τον Κωνσταντίνο Σούβλατζη στο 54' και τον Καραγγέλη στο 62'. Η Αίγυπτος μείωσε στο 71' με τον Ζιγιάντ Σουϊντι, αλλά η Εθνική κράτησε το αποτέλεσμα μέχρι το τέλος. Οι Αιγύπτιοι αγωνίζονταν από το 23' με 10 παίκτες, λόγω αποβολής του Ταμέρ.

Πλέον, η Ελλάδα έχει μπροστά της τον καθοριστικό αγώνα με τον Παναμά, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στις 14:30. Με νίκη εξασφαλίζει την πρόκριση στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ ακόμη και σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος διατηρεί πιθανότητες πρόκρισης μέσω της βαθμολογίας των καλύτερων τρίτων ομάδων.

Έπαιζαν Μαζωνάκη τα ηχεία μετά το 0-2

Στα highlights της αναμέτρησης ήταν και η στιγμή στους πανηγυρισμούς μετά το 0-2 της Εθνικής Ομάδας, με τα ηχεία του γηπέδου να παίζουν στη διαπασών τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη!