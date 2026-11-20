Snapshot Από τις 20 Νοεμβρίου, οι ιδιοκτήτες Airbnb δεν μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα στους ενοικιαστές.

Οι νέοι κανονισμοί περιορίζουν τις υποχρεωτικές εργασίες καθαρισμού που πρέπει να κάνει ο ενοικιαστής πριν την αναχώρηση.

Οι οικοδεσπότες πρέπει να επιλέγουν από μια τυποποιημένη λίστα επτά βασικών κανόνων που εμφανίζονται στη σελίδα καταχώρισης.

Απαγορεύεται η προσθήκη νέων όρων μετά την κράτηση ή η απαίτηση υπογραφής ξεχωριστής σύμβασης πέραν αυτής της πλατφόρμας.

Σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων, όπως ζημιές, οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές καλούνται να συνεργάζονται για την επίλυση τους. Snapshot powered by AI

Νέοι κανόνες ισχύουν από σήμερα, 20 Νοεμβρίου, για όσους ενοικιάζουν καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω της πλατφόρμας Airbnb, που περιλαμβάνουν λιγότερες εργασίες καθαριότητας.

Συγκεκριμένα, οι νέοι κανονισμοί περιορίζουν τις απαιτήσεις των ιδιοκτητών προς τους ενοικιαστές σε σχέση με τις εργασίες καθαριότητας που πρέπει να κάνουν πριν αποχωρήσουν, αντιμετωπίζοντας έτσι τα παράπονα για περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες.

Στη λίστα εργασιών που δεν μπορούν πλέον να περιλαμβάνονται στις υποχρεωτικές απαιτήσεις είναι το ξεστρώσιμο των κρεβατιών, η απομάκρυνση των σκουπιδιών και το πλύσιμο των πιάτων. Πρόκειται για εργασίες που κανονικά θα έπρεπε να ανατίθεντο σε επαγγελματία καθαριστή, βάσει των νέων κανονισμών.

Αυτό που επιτρέπεται να ζητηθεί, ωστόσο, είναι οι επισκέπτες να αφήνουν τα χρησιμοποιημένα πιάτα στον νεροχύτη, να συγκεντρώνουν τις χρησιμοποιημένες πετσέτες σε ένα σημείο, να ξεχωρίζουν τα σκουπίδια από τα ανακυκλώσιμα υλικά σε συγκεκριμένους κάδους και να απενεργοποιούν ηλεκτρικές συσκευές, όπως ο κλιματισμός.

Οι επτά βασικοί κανόνες

Η Airbnb προχωρά επίσης σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι κανόνες κάθε καταλύματος. Οι οικοδεσπότες καλούνται να επιλέγουν από μια τυποποιημένη λίστα επτά βασικών κανόνων, οι οποίοι θα εμφανίζονται ευδιάκριτα στη σελίδα της καταχώρισης.

Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να ορίζουν:

Μέγιστο αριθμό διανυκτερευόντων επισκεπτών, καθορίζοντας πόσα άτομα επιτρέπεται να παραμένουν στο κατάλυμα Ώρες κοινής ησυχίας, κατά τις οποίες θα πρέπει να περιορίζεται ο θόρυβος Δυνατότητα πραγματοποίησης εκδηλώσεων, σύμφωνα με τους περιορισμούς της πλατφόρμας Παρουσία κατοικιδίων, προσδιορίζοντας εάν επιτρέπονται και πόσα Κάπνισμα, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τσιγάρων. Επαγγελματικές φωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις, ορίζοντας εάν επιτρέπονται για εμπορικούς σκοπούς. Κλείδωμα του καταλύματος κατά την αναχώρηση, με δυνατότητα προσθήκης οδηγιών για την επιστροφή των κλειδιών.

Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να προσθέτουν ειδικότερες οδηγίες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι εύλογες και γνωστοποιούνται πριν από την κράτηση. Δεν θα μπορούν να προσθέτουν εκ των υστέρων νέους όρους ούτε να απαιτούν από τους επισκέπτες να υπογράφουν ξεχωριστή σύμβαση πέρα από εκείνη που έχουν ήδη συνάψει μέσω της πλατφόρμας, με ορισμένες εξαιρέσεις.

Απαγόρευση επιβολής προστίμων

Επιπλέον, απαγορεύεται η επιβολή προστίμων από τους οικοδεσπότες. Σε περίπτωση σοβαρότερου προβλήματος, όπως η πρόκληση ζημιάς στο ακίνητο, οι δύο πλευρές αναμένεται να συνεργάζονται για την εξεύρεση λύσης.

«Οι κανόνες του σπιτιού βοηθούν τους επισκέπτες να κατανοήσουν τι περιμένουν οι οικοδεσπότες, αλλά έχουμε ακούσει από την κοινότητά μας ότι μπορεί να είναι συγκεχυμένοι, υπερβολικά απαιτητικοί και δύσκολοι στη διαχείριση», δήλωσε εκπρόσωπος της Airbnb στο CNN, προσθέτοντας ότι η εταιρεία επιδιώκει να κάνει τους κανόνες πιο σαφείς και τις απαιτήσεις πιο εύλογες.

Διαβάστε επίσης