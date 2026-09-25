Έκρηξη στην Πλάκα: Airbnb o πρώτος όροφος, ηλικιωμένο ζευγάρι στον δεύτερο όροφο του κτιρίου

Snapshot Κατέρρευσε τριώροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους 15 στην Πλάκα, με τον ισόγειο χώρο ακατοίκητο και κατοίκους στους δύο επάνω ορόφους.

Τρεις ελαφρά τραυματίες αναφέρθηκαν, ένας πεζός και δύο άτομα που απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της κατάρρευσης και την κατάσταση του κτιρίου πριν το περιστατικό.

Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε γειτονικά κτίρια και σταθμευμένα οχήματα, ενώ η αστυνομία έχει ρυθμίσει την κυκλοφορία στην περιοχή.

Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Snapshot powered by AI

Τριώροφο ήταν το κτίριο στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλίσσης Αμαλίας, , στην Πλάκα, που κατέρρευσε, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και των σωστικών συνεργείων.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο ισόγειος χώρος του κτιρίου ήταν ακατοίκητος. Στον πρώτο όροφο υπήρχε διαμέρισμα το οποίο χρησιμοποιούνταν για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω Airbnb, ενώ στον δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στο σημείο βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών των αρμόδιων αρχών, οι οποίες εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η κατάρρευση, καθώς και την κατάσταση του κτιρίου πριν από το περιστατικό.

Στο συμβάν επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, υπάρχουν τρεις ελαφρά τραυματίες. Ο ένας ήταν πεζός που τραυματίστηκε ελαφρά από τα μπάζα που έπεσαν από το κτίριο, ενώ άλλα δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο. Ο υπουργός, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ξεκαθάρισε ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και δεν γνωρίζουν οι Αρχές αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. «Από τις φωτογραφίες που μου στέλνουν οι αξιωματικοί που βρίσκονται στο σημείο, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον επίπεδα κτιρίου».

Από την έκρηξη έσπασαν τζάμια σε όμορα κτίρια, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν και σταθμευμένα ΙΧ επί της οδού Λυσικράτους.

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε ρυθμίσεις κυκλοφορίας, καθώς πρόκειται για ένα κομβικό σημείο στο κέντρο της Αθήνας, ακριβώς απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

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