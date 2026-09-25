Ρούμπιν: Η Τουρκία δεν μπορεί να πολεμήσει-Ο Ερντογάν θεωρεί άδειο τον στρατό, χειρότερο το ναυτικό

Αυτός είναι ο λόγος που σύμφωνα με τον αναλυτή διστάζει να δοκιμάσει τη στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας

Μάνος Χατζηγιάννης

Ρούμπιν: Η Τουρκία δεν μπορεί να πολεμήσει-Ο Ερντογάν θεωρεί άδειο τον στρατό, χειρότερο το ναυτικό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μάικλ Ρούμπιν αμφισβητεί τη στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας και θεωρεί ότι ο Ερντογάν έχει σοβαρές αμφιβολίες για τον στρατό και το ναυτικό της χώρας.
  • Το Σύμφωνο της Μέκκας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας είναι ασαφές αν θα υποστηρίξει στρατιωτικά τη Σαουδική Αραβία.
  • Η Τουρκία διαθέτει μεγάλο στρατό και σημαντικό στόλο μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αλλά η πραγματική μαχητική ικανότητά της είναι περιορισμένη λόγω πολιτικών εκκαθαρίσεων και ελλείψεων.
  • Ο τουρκικός στρατός δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την εξέγερση των Κούρδων μετά από πάνω από 40 χρόνια σύγκρουσης.
  • Το τουρκικό ναυτικό θεωρείται ακόμα πιο αδύναμο και δεν έχει την ικανότητα να διεξάγει πραγματικό πόλεμο, παρά μόνο να παρενοχλεί άοπλα σκάφη.
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Την δυναμική του τουρκικού στρατού αμφισβητεί ο πρώην αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικός σε θέματα των κρατών της Μέσης Ανατολής, Μάικλ Ρούμπιν,

Σε νέα ανάλυσή του κατηγορεί τον Ερντογάν ότι έχει σοβαρές αμφιβολίες τόσο για το στρατό όσο και για το ναυτικό της Τουρκίας, και αυτός είναι ο βασικός λόγος που διστάζει να δοκιμάσει την στρατιωτική ισχύ της χώρας του.

Αναλυτικά αναφέρει μεταξύ άλλων:

Το Σύμφωνο της Μέκκας, μια συμφωνία αμοιβαίας άμυνας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας που ολοκληρώθηκε τον περασμένο μήνα από τον Μπιν Σαλμάν, είναι επίσης στην ημερήσια διάταξη. Ενώ ο Μπιν Σαλμάν μπορεί να στόχευε να φέρει σε δύσκολη θέση τις ΗΠΑ με αυτήν την κίνηση και να σηματοδοτήσει το τέλος του καθοριστικού ρόλου της 80χρονης αμυντικής ομπρέλας ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας, παραμένει ασαφές εάν το Πακιστάν και η Τουρκία θα υπερασπιστούν τη Σαουδική Αραβία.

Ενώ έχει υπάρξει κάποια συζήτηση σχετικά με την εγκατάσταση τουρκικής βάσης στη βόρεια Σαουδική Αραβία, αυτό δεν θα βοηθήσει τη Σαουδική Αραβία εναντίον των Χούθι. Ο Μπιν Σαλμάν γνωρίζει ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν ενδιαφέρεται και πολύ για τη Σαουδική Αραβία πέρα ​​από την επιθυμία του να διεθνοποιήσει τη Μέκκα και τη Μεδίνα και να ενισχύσει την περικύκλωση του Ισραήλ από την Τουρκία.

Αν και η Σαουδική Αραβία είναι επί του παρόντος ο άμεσος στόχος των Χούθι, αυτή η κρίση αποκαλύπτει επίσης τον μύθο της τουρκικής στρατιωτικής ισχύος. Στα χαρτιά, η Τουρκία είναι ισχυρή. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ αποφεύγουν να θεωρήσουν την Τουρκία υπόλογη για την κατοχή της Κύπρου και τις προκλήσεις της εναντίον της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επειδή, στα χαρτιά, η Τουρκία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ.

Πέρα από τις χερσαίες δυνάμεις, ο Ερντογάν υποστηρίζει εδώ και καιρό την «Γαλάζια Πατρίδα», μια αλυτρωτική ναυτική πολιτική που συνοδεύεται από την εκτεταμένη επέκταση του Τουρκικού Ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος. Η Τουρκία έχει επίσης επεκτείνει το συνολικό στρατιωτικό της αποτύπωμα, δημιουργώντας βάσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αναπτύσσοντας αεροσκάφη στην κατεχόμενη Κύπρο, τη Συρία, το Κατάρ και τη Σομαλία. Ο στόλος μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Τουρκίας είναι επίσης σημαντικά ισχυρός.

Σύμφωνα με αναφορές, ο μπιν Σαλμάν ζήτησε βοήθεια από τις ΗΠΑ. Ενώ η ανακοίνωση της πώλησης του F-35 Joint Strike Fighter είναι σημαντική, είναι άνευ νοήματος εναντίον των Χούθι, επειδή η εκπαίδευση και η παράδοση θα διαρκέσουν χρόνια, ακόμη και αν το Κογκρέσο δεν την μπλόκαρε.

Η μεγαλύτερη στρατιωτική ανάπτυξη της Τουρκίας στο εξωτερικό βρίσκεται τώρα στη Σομαλία. Η Τουρκία κατασκευάζει εκεί μια διαστημική βάση, λειτουργεί μια μεγάλη ναυτική βάση και ελέγχει το διεθνές αεροδρόμιο του Μογκαντίσου. Την τελευταία δεκαετία, η Τουρκία έχει εκπαιδεύσει χιλιάδες μέλη των ειδικών δυνάμεων στη Σομαλία.

Γιατί λοιπόν ο Ερντογάν δεν σπεύδει να υπερασπιστεί τον Μπιν Σαλμάν αναπτύσσοντας το ναυτικό, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τις ειδικές δυνάμεις της Τουρκίας για να διατηρήσουν ανοιχτή την Μπαμπ-ελ-Μαντέμπ; Για μεγάλο μέρος του δέκατου έκτου και δέκατου ένατου αιώνα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία κυβερνούσε την ακτή Τιχάμα της Υεμένης, η οποία τώρα βρίσκεται υπό πολιορκία. Ενώ ο Ερντογάν επικαλείται το οθωμανικό παράδειγμα για να νομιμοποιήσει την παρουσία της Τουρκίας στη Σομαλία, παρερμηνεύει την ιστορία: οι Οθωμανοί δεν έφτασαν ποτέ στην αρχική επικράτεια της Σομαλίας. Αντίθετα, αποίκισαν την περιοχή Αουντάλ στη βορειοδυτική Σομαλιλάνδη.

Ο πιθανός λόγος για τον οποίο ο Ερντογάν δεν έχει παράσχει ουσιαστική βοήθεια είναι ότι η αβεβαιότητα γύρω από τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας έγκειται στην αντιληπτή ισχύ της χώρας. Ναι, η Τουρκία μπορεί να ισχυρίζεται ότι είναι υπερδύναμη ενώ βομβαρδίζει άοπλους Κούρδους αγρότες. Αλλά αν ο τουρκικός στρατός ήταν πραγματικά ισχυρός, θα είχε πετύχει κάτι άλλο εκτός από ένα αδιέξοδο στην 40ετή και πλέον εξέγερση εναντίον των Κούρδων.

Οι πολιτικές εκκαθαρίσεις -με το ένα πέμπτο των εκπαιδευμένων πιλότων F-16 στη φυλακή και την αντικατάσταση πολλών υψηλόβαθμων στελεχών- σημαίνουν ότι ο τουρκικός στρατός είναι ένα άδειο κέλυφος. Οι στρατηγοί του Ερντογάν μπορεί να φουσκώνουν σαν παγώνια, αλλά δεν υπάρχει κανένα σημάδι ότι διατηρούν την μαχητική τους ικανότητα. Το τουρκικό ναυτικό είναι ακόμη χειρότερο. Μπορεί να παρενοχλεί άοπλα σκάφη εξερεύνησης πετρελαίου, αλλά δεν μπορεί να πολεμήσει. Η δύναμη της Τουρκίας πηγάζει από την ικανότητά της να αποφεύγει να αποκαλύπτει την κενότητα του στρατού της.

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