ΠΑΣΟΚ: Έμφαση στην παραγωγή και την καθημερινότητα, βλέποντας την ανοδική δημοσκοπική τάση

Στη Χαριλάου Τρικούπη επιχειρούν να κρατήσουν το βάρος στην προγραμματική ατζέντα, με αιχμή αυτή τη φορά τον πρωτογενή τομέα

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΠΑΣΟΚ: Έμφαση στην παραγωγή και την καθημερινότητα, βλέποντας την ανοδική δημοσκοπική τάση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Το ΠΑΣΟΚ εστιάζει στην παραγωγή, την καθημερινότητα και το κόστος ζωής, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα και συγκεκριμένες προτάσεις από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
  • Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ανοδική τάση για το ΠΑΣΟΚ, με ποσοστά γύρω στο 12% και αύξηση 1 με 1,6 μονάδας σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις.
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο μέσω κάρτας, αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα με ανώτατη τιμή και προτεραιότητα σύνδεσης για παραγωγούς και συνεταιρισμούς.
  • Προβλέπεται μηχανισμός ελέγχου τιμών αγροτικών εφοδίων με σύγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενιαία ψηφιακή αγροτική πύλη για απλούστευση των διαδικασιών επιδοτήσεων και διασταυρώσεων.
  • Το ΠΑΣΟΚ συνδέει την αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα με την περιφερειακή ανάπτυξη και τη δημογραφική αντοχή της υπαίθρου, επιδιώκοντας να επικεντρωθεί στο δικό του πρόγραμμα και όχι σε πολιτικές αντιπαραθέσεις.
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Την προσπάθεια να μεταφέρει τη δημόσια συζήτηση στα πεδία της καθημερινότητας, της παραγωγής και του κόστους ζωής εντείνει το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αξιοποιεί τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για τον πρωτογενή τομέα.

Η επιλογή αυτή δεν είναι άσχετη και με τη συζήτηση που διεξάγεται το τελευταίο διάστημα γύρω από τους πολιτικούς συσχετισμούς στην αντιπολίτευση. Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν επιθυμούν το ΠΑΣΟΚ να εγκλωβιστεί σε μια διαρκή αντιπαράθεση γύρω από το δίλημμα «Τσίπρας ή Ανδρουλάκης», επιμένοντας ότι το κόμμα πρέπει να κρίνεται πρωτίστως από το δικό του πρόγραμμα και τις προτάσεις που καταθέτει.

Ικανοποίηση από τις τελευταίες μετρήσεις

Στο φόντο βρίσκεται και μια μετρήσιμη ανοδική τάση του ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η οποία προκαλεί ικανοποίηση στη Χαριλάου Τρικούπη, χωρίς πάντως να ανατρέπει μέχρι στιγμής τη συνολική εικόνα των συσχετισμών.

Στη μέτρηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης, το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στο 12,6% στην εκτίμηση ψήφου, έναντι 11,4% στην προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας τον Ιούνιο.

Ανάλογη κίνηση είχε καταγραφεί λίγες ημέρες νωρίτερα από την Opinion Poll, όπου το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στο 12,1% στην εκτίμηση ψήφου, ενισχυμένο κατά 1,6 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Παράλληλα, στη μέτρηση της MRB το κόμμα κατέγραψε 12,4%, με άνοδο 1,3 μονάδων από τον Ιούλιο.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα αντιμετωπίζονται ως ένδειξη ανάκαμψης από τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία επιδιώκει πλέον να συνδέσει την όποια δημοσκοπική βελτίωση με την παρουσίαση μιας περισσότερο διακριτής πολιτικής πρότασης.

Στο επίκεντρο ο πρωτογενής τομέας

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η χθεσινή παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή, όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έριξε το βάρος στον πρωτογενή τομέα, συνδέοντάς τον με το κόστος παραγωγής, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη δημογραφική αντοχή της υπαίθρου.

«Γυρνάμε όλη την Ελλάδα και συναντάμε χέρσα χωράφια και έρημα χωριά», ανέφερε χαρακτηριστικά, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική και υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια.

Στο επίπεδο των προτάσεων, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε πρώτα το ζήτημα του ενεργειακού κόστους των παραγωγών. Πρότεινε αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, μέσω μόνιμου και αυτοματοποιημένου συστήματος με Κάρτα Αγροτικού Πετρελαίου, ώστε ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης να αφαιρείται κατά την αγορά του καυσίμου και οι αγρότες να μην αναμένουν την επιστροφή του σε μεταγενέστερο χρόνο.

Παράλληλα πρότεινε αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα με ανώτατη τιμή επτά λεπτά ανά κιλοβατώρα, καθώς και προτεραιότητα στους όρους σύνδεσης για συνεταιρισμούς και παραγωγούς, με στόχο μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία του πρωτογενούς τομέα.

Έλεγχος των τιμών και ψηφιακή αγροτική πύλη

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και στο κόστος των αγροτικών εφοδίων. Η πρότασή του προβλέπει τη δημιουργία συγκεκριμένου μηχανισμού ελέγχου των τιμών βασικών εφοδίων, με σύγκριση προς τις χαμηλότερες τιμές που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε, όπως υποστήριξε, οι Έλληνες παραγωγοί να μην επιβαρύνονται δυσανάλογα για σπόρους, φάρμακα και άλλα προϊόντα που είναι απαραίτητα για την παραγωγή.

Στο μέτωπο των επιδοτήσεων, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε την πρόταση για μια ενιαία ψηφιακή αγροτική πύλη «μίας στάσης». Σύμφωνα με όσα είπε στη Βουλή, ο αγρότης θα υποβάλλει μία φορά τα στοιχεία του και στη συνέχεια η διασταύρωσή τους μεταξύ ΟΣΔΕ, ΑΑΔΕ, ΕΛΓΑ, ΕΦΚΑ, Κτηματολογίου και των υπόλοιπων μητρώων θα αποτελεί ευθύνη της διοίκησης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε μάλιστα τον πρωτογενή τομέα με ένα ευρύτερο αναπτυξιακό και δημογραφικό σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι η ενίσχυσή του δεν αποτελεί μόνο οικονομική επιλογή αλλά προϋπόθεση για να παραμείνει ζωντανή η ελληνική περιφέρεια.

Το πολιτικό στοίχημα για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι πλέον αυτή η ατζέντα να παραμείνει στην πρώτη γραμμή. Σε μια περίοδο κατά την οποία σημαντικό μέρος της συζήτησης γύρω από την αντιπολίτευση περιστρέφεται γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα και τους μελλοντικούς συσχετισμούς, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μετακινήσει το ενδιαφέρον στο δικό του πρόγραμμα και στα κοινωνικά ακροατήρια στα οποία θέλει να απευθυνθεί.

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