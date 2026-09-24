Ανδρουλάκης: «Χέρσα χωράφια και έρημα χωριά» το έργο της ΝΔ στον πρωτογενή τομέα

Με αναφορές περί «άκρων που είναι μέσα στη ΝΔ και πρωταγωνιστούν», έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ανδρουλάκης: «Χέρσα χωράφια και έρημα χωριά» το έργο της ΝΔ στον πρωτογενή τομέα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για την ύπαρξη ακραίων στοιχείων και τοξικότητας στο εσωτερικό της που υπονομεύουν τον δημόσιο διάλογο.
  • Το κόστος παραγωγής στον πρωτογενή τομέα έχει αυξηθεί σημαντικά από το 2020, με αυξήσεις 65% στα λιπάσματα, 43% στα λιπαντικά και 33% στις ζωοτροφές.
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο μέσω Κάρτας Αγροτικού Πετρελαίου και αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα με ανώτατη τιμή 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα.
  • Κατήγγειλε καθυστερήσεις στις αγροτικές επιδοτήσεις και ζήτησε να μην επωφεληθούν οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από νομοθετικές ρυθμίσεις.
  • Τόνισε την ανάγκη μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα για την ανακούφιση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και χαρακτήρισε τον πρωτογενή τομέα κρίσιμο για την ανασυγκρότηση της χώρας.
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Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να επικεντρώνει τα πυρά του στην κατάσταση του πρωτογενούς τομέα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο αυξημένο κόστος παραγωγής και στις κυβερνητικές επιλογές για τα καύσιμα.

Παράλληλα, επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία για τον δημόσιο διάλογο και τις αναφορές περί «άκρων», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση αποφεύγει να καταδικάσει αντίστοιχα φαινόμενα στο εσωτερικό της.

«Τα άκρα είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε την τοποθέτησή του απαντώντας στις κυβερνητικές αναφορές περί «άκρων», υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ενσωματώσει στο εσωτερικό της στοιχεία τοξικότητας και ακραίας ρητορικής.

«Ο Υπουργός μίλησε για τα “άκρα”, τα οποία πρωταγωνιστούν στη πολιτική ζωή του τόπου. Αλλά μίλησε για τα άκρα που υπάρχουν εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Για τα άκρα που είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία και πρωταγωνιστούν, δεν είπε κουβέντα. Τα άκρα της τοξικότητας, της αλαζονείας και της περιφρόνησης των πολιτών», ανέφερε.

Συνέχισε μάλιστα: «Εμείς είμαστε εδώ για να συγκρουόμαστε με όλα τα άκρα, που υπονομεύουν τον δημόσιο διάλογο με προτάσεις, αντιπροτάσεις, γόνιμη αντιπολίτευση που χρειάζεται ο τόπος».

Μάλιστα, στη δευτερολογία του επανήλθε στο ίδιο ζήτημα, συνδέοντας τη συζήτηση με τη διαφθορά, την ατιμωρησία και την κρίση εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα.

«Ναι, υπάρχουν μαύρα σύννεφα. Και, κυρίως, τα μαύρα σύννεφα είναι στη διαφθορά, είναι στην ατιμωρησία, είναι στην κρίση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα και είναι και στον τοξικό δημόσιο διάλογο», είπε.

«Χέρσα χωράφια και έρημα χωριά»

Όπως είπε, από το 2020 το κόστος στα λιπάσματα έχει αυξηθεί κατά 65%, στα λιπαντικά κατά 43% και στις ζωοτροφές κατά 33%, υποστηρίζοντας ότι συνολικά το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί κατά 33%.

«Γυρνάμε όλη την Ελλάδα και συναντάμε χέρσα χωράφια και έρημα χωριά, αυτό είναι το έργο της Νέας Δημοκρατίας. Χέρσα χωράφια και έρημα χωριά. Είχαν προβλήματα, έλλειψη υπηρεσιών, πέρασαν δύσκολα αλλά δεν βελτιώθηκε η κατάσταση, χειροτέρεψε», ανέφερε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε παράλληλα τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία μέσω Κάρτας Αγροτικού Πετρελαίου και αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα με ανώτατη τιμή τα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

«Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, μέσα από ένα μόνιμο, διαφανές και αυτοματοποιημένο σύστημα. Με Κάρτα Αγροτικού Πετρελαίου, ώστε ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης να αφαιρείται τη στιγμή που ο παραγωγός αγοράζει το καύσιμο και όχι να περιμένει μήνες για επιστροφές», είπε.

«Να μην πέσουν στα μαλακά οι εμπλεκόμενοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις καθυστερήσεις στις αγροτικές επιδοτήσεις, επικρίνοντας τη μεταφορά αρμοδιοτήτων και τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος πληρωμών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 2026 η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση, ενώ μέχρι την ημέρα της ομιλίας είχαν οριστικοποιηθεί περίπου 15.000 αιτήσεις έναντι σχεδόν 600.000 που υποβάλλονται κάθε χρόνο.

Αναφερόμενος στο άρθρο 74 του νομοσχεδίου, ζήτησε η ρύθμιση να μην μπορεί να αξιοποιηθεί από πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Οι τίμιοι να πάρουν αυτά που τους χρωστάτε, όταν τα δίνατε στους πονηρούς. Και συγχρόνως η ρύθμιση αυτή να μην μπορεί να αξιοποιηθεί από κανέναν από τους εμπλεκόμενους του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να τη χρησιμοποιήσουν για να πέσουν στα μαλακά», υπογράμμισε.

Κριτική για τις ζωονόσους

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στην κατάσταση της κτηνοτροφίας, αποδίδοντας την εξάπλωση των ζωονόσων σε ελλείψεις στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, στους κτηνιάτρους και στον σχεδιασμό.

«Γιατί φτάσαμε να έχουμε σφαγιάσει 600.000 ζώα και συγχρόνως να μην έχουμε κέντρα αναπαραγωγής για να στηρίξουμε την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου με δικές μας φυλές; Θα αντέξει, νομίζετε, ο παραγωγός και ο κτηνοτρόφος με αυτήν την κατάσταση; Στην καταστροφή οδηγούνται και αυτοί», είπε.

Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

Κλείνοντας την πρωτολογία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, απορρίπτοντας την κυβερνητική κοστολόγηση.

«Είναι επιχειρήματα ότι κοστίζει 4 δισ. η μείωσή του; 4 δισ. κοστίζει η κατάργησή του. Είναι δυνατό να λέτε ότι τα μέτρα που προτείνουμε κοστίζουν 4 δισ.; Εμείς λέμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για να αποκλιμακωθεί το κόστος και να μπορούν οι πολίτες να αντέξουν, όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική τους δύναμη», τόνισε.

«Κανένας βουλευτής δεν θα έχει ειδική αντιμετώπιση από το ΠΑΣΟΚ»

Στη δευτερολογία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανήλθε και στο ζήτημα της απόδοσης ευθυνών, επικρίνοντας τη στάση της Νέας Δημοκρατίας στις υποθέσεις άρσης ασυλίας.

«Εμείς κάνουμε ό,τι κάνουμε πάντα, θεσμικά. Ελέγχονται όλοι. Ακόμη και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Είναι θεσμική η στάση μας. Απέναντι σε όλους. Κανένας βουλευτής οποιουδήποτε κόμματος, δεν θα έχει ειδική αντιμετώπιση από το ΠΑΣΟΚ, ακόμη και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε.

Κλείνοντας, χαρακτήρισε τον πρωτογενή τομέα «πυρήνα ανασυγκρότησης της χώρας», προειδοποιώντας ότι χωρίς αυτόν η ελληνική περιφέρεια οδηγείται σε περαιτέρω αποδυνάμωση.

«Ο πρωτογενής τομέας είναι για εμάς ο πυρήνας ανασυγκρότησης της χώρας. Χωρίς αυτόν, η ελληνική περιφέρεια θα καταστραφεί. Ήδη είμαστε στο χείλος του γκρεμού», σημείωσε.

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