Τραγωδία στο Μαργαρίτι: Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο στην εθνική Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας

Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Τραγωδία στο Μαργαρίτι: Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο στην εθνική Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας Πρέβεζας στην περιοχή του Μαργαριτίου.
  • Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο και στη συνέχεια προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα του δρόμου.
  • Ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα μετά τη σύγκρουση και την πρόσκρουση.
  • Οι αρμόδιες υπηρεσίες έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι συνθήκες του ατυχήματος δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί.
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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας–Πρέβεζας, στην περιοχή του Μαργαριτίου, με αποτέλεσμα ένας 24χρονος να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το epirusgate.gr, το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 17:00, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός ενεπλάκη σε σύγκρουση με ΙΧ αυτοκίνητο.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, ο 24χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, η οποία κατευθύνθηκε προς τα προστατευτικά κιγκλιδώματα του δρόμου, όπου και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα.

Η πρόσκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον νεαρό οδηγό, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ προς το παρόν δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι συνθήκες που οδήγησαν στη σύγκρουση της μοτοσικλέτας με το αυτοκίνητο.

Την έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας.

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