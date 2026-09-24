Ισραήλ: «Θέμα χρόνου» νέο στρατιωτικό χτύπημα στο Ιράν

Snapshot Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν «ζήτημα χρόνου» την επανέναρξη στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν λόγω της αναβίωσης του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Η Τεχεράνη μεταφέρει το πυρηνικό της σχέδιο σε υπόγειες εγκαταστάσεις στο Τζαμπάλ αλ Φας, προκαλώντας ανησυχίες στο Τελ Αβίβ για πιθανή στρατιωτική αντίδραση.

Το Ισραήλ προειδοποιεί ότι θα πλήξει οποιαδήποτε πυρηνική εγκατάσταση ή συνδεδεμένο στόχο αν το Ιράν παραβιάσει τις «κόκκινες γραμμές», είτε με αμερικανική υποστήριξη είτε χωρίς.

Οι αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις έχουν αυξήσει την εσωτερική πίεση στο Ιράν, αλλά η κρίση μπορεί να οδηγήσει σε στρατιωτικές αντιδράσεις από σκληροπυρηνικούς της Τεχεράνης κατά ισραηλινών στόχων.

Οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές ΗΠΑ-Ιράν στη Νέα Υόρκη παραμένουν άκαρπες, λόγω αγεφύρωτων διαφορών και έλλειψης εμπιστοσύνης. Snapshot powered by AI

Ζήτημα χρόνου θεωρούν πλέον κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι την επανέναρξη των στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ του σαουδαραβικού ειδησεογραφικού δικτύου Al Hadath. Οι στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών του Τελ Αβίβ εντόπισαν συγκεκριμένες κινήσεις της Τεχεράνης με στόχο την αναβίωση και την πλήρη ενεργοποίηση του πυρηνικού της προγράμματος, σε μια προσπάθεια του καθεστώτος να προλάβει ενδεχόμενη νέα αεροπορική επιδρομή.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Al Hadath επικαλούμενο ανώτατη ισραηλινή πηγή, η ιρανική ηγεσία μεταφέρει εσπευσμένα ό,τι απέμεινε από το πυρηνικό της σχέδιο στο Τζαμπάλ αλ Φας, έναν ορεινό όγκο πλησίον των κεντρικών εγκαταστάσεων της Νατάνζ. Εκεί, στο αποκαλούμενο «Όρος Αξίνα» (Pickaxe Mountain), δορυφορικές λήψεις έχουν καταγράψει έντονη κίνηση οχημάτων και βαρέος εξοπλισμού στις εισόδους εκτεταμένων υπόγειων στοών.

Η προειδοποίηση του Τελ Αβίβ προς την ιρανική ηγεσία είναι απόλυτη και δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών. «Θα κινηθούμε για να πλήξουμε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και οποιαδήποτε τοποθεσία συνδέεται με αυτές, εάν η Τεχεράνη περάσει οποιαδήποτε από τις κόκκινες γραμμές, είτε με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών είτε χωρίς αυτήν», δήλωσε κατηγορηματικά ο Ισραηλινός αξιωματούχος. Η ίδια πηγή ξεκαθάρισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας βρίσκονται σε πλήρη αμυντική και επιθετική ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης των επιχειρήσεων κατά του Ιράν, αλλά και σε άλλα μέτωπα, ανά πάσα στιγμή. Την ίδια ώρα, το βαλλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τα αποθέματα πυραύλων της συνιστούν επίσης αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή για το εβραϊκό κράτος.

Οικονομικός στραγγαλισμός του Ιράν

Οι αυστηρές οικονομικές κυρώσεις που εφαρμόζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχουν αρχίσει να αποδίδουν ταχύτερα από τις αρχικές προβλέψεις. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η πίεση στο εσωτερικό της Τεχεράνης διογκώνεται μέρα με τη μέρα, προκαλώντας έντονες εσωτερικές τριβές και κοινωνικό αναβρασμό. Οι εκτιμήσεις των ισραηλινών επιτελείων συγκλίνουν στο ότι μια ενδεχόμενη κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος μπορεί να επισπευσθεί σημαντικά.

Όμως, αυτή η ασφυκτική κατάσταση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Το Ισραήλ θεωρεί πως η διογκούμενη εσωτερική κρίση μπορεί να ωθήσει τους σκληροπυρηνικούς της Τεχεράνης σε στρατιωτικές αντιδράσεις στην ευρύτερη περιοχή, στρεφόμενους άμεσα κατά ισραηλινών στόχων. Ο αξιωματούχος υποστήριξε ότι η μόνη οριστική λύση για ένα Ιράν χωρίς πυρηνικά είναι η αλλαγή καθεστώτος. Ξεκαθάρισε ότι οι ισραηλινές βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου δεν αποτελούν παράγοντα που θα καθυστερήσει ή θα επηρεάσει τη στρατιωτική λήψη αποφάσεων.

Αδιέξοδο στις παρασκηνιακές επαφές της Νέας Υόρκης

Στο διπλωματικό πεδίο, το Ισραήλ απορρίπτει ως αναποτελεσματικές τις επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Στο Τελ Αβίβ εκτιμούν ότι η ιρανική πλευρά επιδίδεται συνειδητά σε τακτική κωλυσιεργίας, ποντάροντας σε πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ που θα μπορούσαν να αποτρέψουν ένα πλήγμα.

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε έμμεση επικοινωνία με τους ειδικούς απεσταλμένους των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, μέσω μεσολαβητών. Ήταν η πρώτη τέτοια επαφή από την κατάρρευση της προσωρινής εκεχειρίας τον περασμένο Ιούλιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τις συνομιλίες, αναφέροντας: «Ο Στιβ και ο Τζάρεντ είχαν σήμερα μια πολύ παραγωγική συνάντηση με μεσολαβητές του Ιράν, μόνο μεσολαβητές. Ας δούμε τι θα γίνει με αυτό... Μεσολαβούν εδώ και καιρό, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη δυναμική για να καταλήξουν σε συμφωνία. Αυτό ακούμε από όλους».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Al Hadath, η συνάντηση δεν κατέληξε σε αποτέλεσμα. Οι αγεφύρωτες διαφορές γύρω από τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και η παντελής απουσία εμπιστοσύνης ανάμεσα στα δύο μέρη κρατούν τη διπλωματία παγωμένη, με τις στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή να βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό.

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