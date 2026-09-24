Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021: Ποιοι θα πάρουν «ραβασάκι» από την ΑΑΔΕ

Snapshot Η ΑΑΔΕ καλεί τους ιδιοκτήτες οχημάτων να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα myCar από 1 έως 30 Οκτωβρίου 2026 για την τακτοποίηση ανεξόφλητων τελών κυκλοφορίας του 2021.

Η διαδικασία αφορά οχήματα δηλωμένα στο έντυπο Ε1 και επιτρέπει την καταχώριση δικαιολογητικών για κλοπή, καταστροφή, διαγραφή, αναγκαστική ακινησία ή νόμιμη απαλλαγή.

Η ΑΑΔΕ αποστέλλει ειδοποιήσεις ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά σε όσους φαίνεται να οφείλουν τέλη κυκλοφορίας, ολοκληρώνοντας την αποστολή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι διορθώσεις πρέπει να ολοκληρωθούν έως 26 Νοεμβρίου 2026 και τα πρόστιμα θα βεβαιωθούν οριστικά έως 3 Δεκεμβρίου 2026.

Υπάρχει δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής δικαιολογητικών μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», χωρίς αυτόματη αναστολή βεβαίωσης προστίμου, με δικαίωμα προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκστρατεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον εντοπισμό και τη βεβαίωση ανεξόφλητων τελών κυκλοφορίας του 2021, δίνοντας μια τελευταία ευκαιρία στους ιδιοκτήτες να τεκμηριώσουν τυχόν απαλλαγές πριν από την επιβολή των προστίμων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Ο.3043/2026 της ΑΑΔΕ, η Διεύθυνση Υπηρεσιών Δεδομένων και Επιχειρησιακής Ευφυΐας στέλνει ήδη από τις 14 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικά μηνύματα στους φορολογούμενους που φαίνεται να χρωστούν τέλη κυκλοφορίας για το συγκεκριμένο έτος. Η μαζική αποστολή αυτών των ειδοποιήσεων ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου. Για όσους φορολογούμενους δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική επικοινωνία, οι κατά τόπους Δ.Ο.Υ. και το ΚΕΦΟΔΕ αναλαμβάνουν να στείλουν συστημένες επιστολές μέσω ταχυδρομείου, ώστε να μην υπάρξει κανένα κενό ενημέρωσης. Στόχος είναι να διορθωθεί η πραγματική εικόνα των οχημάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων.

Η διαδικασία στο myCar και οι εξαιρέσεις

Η ειδική πύλη στην πλατφόρμα myCar ανοίγει την 1η Οκτωβρίου 2026 και θα δέχεται αιτήσεις μέχρι και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι συνδέονται με τους κωδικούς Taxisnet, εντοπίζουν τα στοιχεία του οχήματος που καταγράφει εκκρεμότητα και έχουν τη δυνατότητα να καταχωρίσουν την ακριβή κατάστασή του κατά το έτος της οφειλής ή τα επόμενα χρόνια. Η ρύθμιση καλύπτει περιπτώσεις κλοπής, καταστροφής, οριστικής διαγραφής, θέσης σε αναγκαστική ακινησία ή νόμιμης απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας 2021. Μαζί με τη δήλωση απαιτείται η ανάρτηση του αντίστοιχου επίσημου δικαιολογητικού. Όπως ανακοινώθηκε, ο συγκεκριμένος έλεγχος αφορά αποκλειστικά οχήματα δηλωμένα στο έντυπο Ε1. Εξαιρούνται ρητά τα αυτοκίνητα που ανήκουν σε άτομα με αναπηρία και εκείνα που είναι καταγεγραμμένα στο όνομα αποβιωσάντων, για τα οποία ακολουθείται ξεχωριστό πλαίσιο διαχείρισης.

Το χρονοδιάγραμμα των βεβαιώσεων και η εκπρόθεσμη οδός

Τα περιθώρια στενεύουν γρήγορα. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες οφείλουν να ολοκληρώσουν όλες τις διορθώσεις έως τις 26 Νοεμβρίου 2026, ενώ η οριστική ηλεκτρονική βεβαίωση των οφειλών και των σχετικών προστίμων θα γίνει κεντρικά από την ΑΑΔΕ έως τις 3 Δεκεμβρίου 2026.

Κι όμως, ακόμη και αν κάποιος χάσει το χρονικό όριο της 30ής Οκτωβρίου, δεν χάνει κάθε δικαίωμα. Την ίδια ώρα, η υποβολή δικαιολογητικών μετά την εκπνοή της προθεσμίας μεταφέρεται από το myCar στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου». Η εκπρόθεσμη αυτή κίνηση δεν παγώνει αυτόματα τη διαδικασία βεβαίωσης του προστίμου. Οι φορολογικές αρχές θα εξετάσουν εκ των υστέρων τα προσκομισθέντα έγγραφα και, εφόσον αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε οφειλή, θα προχωρήσουν σε διαγραφή των ποσών. Αν τελικά οι κυρώσεις επικυρωθούν, ο πολίτης διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

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