Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021: Ποιοι θα πάρουν «ραβασάκι» από την ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ καλεί τους ιδιοκτήτες οχημάτων με εκκρεμότητες να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στην ψηφιακή πλατφόρμα μέσα στον Οκτώβριο του 2026.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021: Ποιοι θα πάρουν «ραβασάκι» από την ΑΑΔΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ΑΑΔΕ καλεί τους ιδιοκτήτες οχημάτων να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα myCar από 1 έως 30 Οκτωβρίου 2026 για την τακτοποίηση ανεξόφλητων τελών κυκλοφορίας του 2021.
  • Η διαδικασία αφορά οχήματα δηλωμένα στο έντυπο Ε1 και επιτρέπει την καταχώριση δικαιολογητικών για κλοπή, καταστροφή, διαγραφή, αναγκαστική ακινησία ή νόμιμη απαλλαγή.
  • Η ΑΑΔΕ αποστέλλει ειδοποιήσεις ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά σε όσους φαίνεται να οφείλουν τέλη κυκλοφορίας, ολοκληρώνοντας την αποστολή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Οι διορθώσεις πρέπει να ολοκληρωθούν έως 26 Νοεμβρίου 2026 και τα πρόστιμα θα βεβαιωθούν οριστικά έως 3 Δεκεμβρίου 2026.
  • Υπάρχει δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής δικαιολογητικών μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», χωρίς αυτόματη αναστολή βεβαίωσης προστίμου, με δικαίωμα προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια.
Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκστρατεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον εντοπισμό και τη βεβαίωση ανεξόφλητων τελών κυκλοφορίας του 2021, δίνοντας μια τελευταία ευκαιρία στους ιδιοκτήτες να τεκμηριώσουν τυχόν απαλλαγές πριν από την επιβολή των προστίμων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Ο.3043/2026 της ΑΑΔΕ, η Διεύθυνση Υπηρεσιών Δεδομένων και Επιχειρησιακής Ευφυΐας στέλνει ήδη από τις 14 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικά μηνύματα στους φορολογούμενους που φαίνεται να χρωστούν τέλη κυκλοφορίας για το συγκεκριμένο έτος. Η μαζική αποστολή αυτών των ειδοποιήσεων ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου. Για όσους φορολογούμενους δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική επικοινωνία, οι κατά τόπους Δ.Ο.Υ. και το ΚΕΦΟΔΕ αναλαμβάνουν να στείλουν συστημένες επιστολές μέσω ταχυδρομείου, ώστε να μην υπάρξει κανένα κενό ενημέρωσης. Στόχος είναι να διορθωθεί η πραγματική εικόνα των οχημάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων.

Η διαδικασία στο myCar και οι εξαιρέσεις

Η ειδική πύλη στην πλατφόρμα myCar ανοίγει την 1η Οκτωβρίου 2026 και θα δέχεται αιτήσεις μέχρι και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι συνδέονται με τους κωδικούς Taxisnet, εντοπίζουν τα στοιχεία του οχήματος που καταγράφει εκκρεμότητα και έχουν τη δυνατότητα να καταχωρίσουν την ακριβή κατάστασή του κατά το έτος της οφειλής ή τα επόμενα χρόνια. Η ρύθμιση καλύπτει περιπτώσεις κλοπής, καταστροφής, οριστικής διαγραφής, θέσης σε αναγκαστική ακινησία ή νόμιμης απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας 2021. Μαζί με τη δήλωση απαιτείται η ανάρτηση του αντίστοιχου επίσημου δικαιολογητικού. Όπως ανακοινώθηκε, ο συγκεκριμένος έλεγχος αφορά αποκλειστικά οχήματα δηλωμένα στο έντυπο Ε1. Εξαιρούνται ρητά τα αυτοκίνητα που ανήκουν σε άτομα με αναπηρία και εκείνα που είναι καταγεγραμμένα στο όνομα αποβιωσάντων, για τα οποία ακολουθείται ξεχωριστό πλαίσιο διαχείρισης.

Το χρονοδιάγραμμα των βεβαιώσεων και η εκπρόθεσμη οδός

Τα περιθώρια στενεύουν γρήγορα. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες οφείλουν να ολοκληρώσουν όλες τις διορθώσεις έως τις 26 Νοεμβρίου 2026, ενώ η οριστική ηλεκτρονική βεβαίωση των οφειλών και των σχετικών προστίμων θα γίνει κεντρικά από την ΑΑΔΕ έως τις 3 Δεκεμβρίου 2026.

Κι όμως, ακόμη και αν κάποιος χάσει το χρονικό όριο της 30ής Οκτωβρίου, δεν χάνει κάθε δικαίωμα. Την ίδια ώρα, η υποβολή δικαιολογητικών μετά την εκπνοή της προθεσμίας μεταφέρεται από το myCar στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου». Η εκπρόθεσμη αυτή κίνηση δεν παγώνει αυτόματα τη διαδικασία βεβαίωσης του προστίμου. Οι φορολογικές αρχές θα εξετάσουν εκ των υστέρων τα προσκομισθέντα έγγραφα και, εφόσον αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε οφειλή, θα προχωρήσουν σε διαγραφή των ποσών. Αν τελικά οι κυρώσεις επικυρωθούν, ο πολίτης διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός - Παρί: Η 12άδα του Ομπράντοβιτς για την πρεμιέρα της EuroLeague

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 30,2% η ΝΔ - Πτώση για ΕΛΑΣ - Άνοδος για ΠΑΣΟΚ

20:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021: Ποιοι θα πάρουν «ραβασάκι» από την ΑΑΔΕ - Πως θα γλιτώσουν το πρόστιμο

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΑ: Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας - Καίει χαμηλή βλάστηση

20:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και ψυχρή μεταβολή - Πώς θα ξεκινήσει ο Οκτώβριος

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Επέστρεψαν οι δημοσιογράφοι των CNN, MS NOW και Politico

20:00ΥΓΕΙΑ

Η άνοια δεν είναι μόνο απώλεια μνήμης: 10 πρώιμα σημάδια που πρέπει να μην αγνοήσετε

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Συναυλία Βίσση στο ΟΑΚΑ: Παράταση της λειτουργίας ΗΣΑΠ το Σάββατο

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Θέμα χρόνου» νέο στρατιωτικό χτύπημα στο Ιράν - Συναγερμός για επανεκκίνηση του πυρηνικού προγράμματος στη Νατάνζ

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος «ζωγράφισε» ένα γιγάντιο δακτυλικό αποτύπωμα στον ουρανό – Το μήνυμα αγάπης που συγκινεί

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στο νοσοκομείο 12χρονη από trend στα κοινωνικά δίκτυα - Υπέστη ηλεκτροπληξία

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πέθανε σε ηλικία 88 ετών η ηθοποιός Μαρίνα Βλαντί

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Έκκληση Αμπάς από τον ΟΗΕ: «Μην επιτρέψετε μία νέα Νάκμπα - Η πολιτική του Ισραήλ απειλεί την ύπαρξη των Παλαιστινίων»

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαργαρίτι: Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο στην εθνική Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας

19:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΑ: Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές

19:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Χέρσα χωράφια και έρημα χωριά» το έργο της ΝΔ στον πρωτογενή τομέα

19:29LIFESTYLE

Οι κόρες της Αρετής: Το μεγάλο στοίχημα του ALPHA μετά το «Ριφιφί»

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο εργοστάσιο της AKFA ελληνοτουρκικών συμφερόντων στο Βαθύ Αυλίδος

19:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου: «Πλήρης κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα» – Πυρά για εξωτερική πολιτική και καύσιμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:49ΕΘΝΙΚΑ

SMS επιστράτευσης: Κατά χιλιάδες προσέρχονται οι Έλληνες στην Ενεργή Εθελοντική Εφεδρεία

13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» από πυροβολισμούς στην κηδεία του «Τάισον» που σκοτώθηκε στο φρικτό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Βίντεο

20:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και ψυχρή μεταβολή - Πώς θα ξεκινήσει ο Οκτώβριος

15:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αντικυκλωνική «ομπρέλα» με παγίδα τον Οκτώβριο – Η Μεσόγειος που βράζει φέρνει ανατροπή το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Η ομολογία που σόκαρε το πανελλήνιο: Έπνιξε στη μπανιέρα τη σύζυγό του και την έθαψε στο πάρκο που έπαιζαν τα παιδιά τους στη Φιλοθέη

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο εργοστάσιο της AKFA ελληνοτουρκικών συμφερόντων στο Βαθύ Αυλίδος

15:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν ECMWF και ICON-EU για το Σαββατοκύριακο – Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Προειδοποίηση από την πρωινή εκτέλεση του μοντέλου ICON-EU

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου από τον «Επστάιν του Ταμίλ Ναντού»

11:58LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι συμβαίνει στην πρωινή ζώνη – Ποιες εκπομπές ξεχωρίζουν;

18:00LIFESTYLE

Ο Κρίστιαν Μπέιλ έχτισε χωριό ανάδοχης φροντίδας για να μην χωρίζονται τα αδέλφια που μένουν μόνα

15:06WHAT THE FACT

Ζει σε ένα από τα πιο ακραία μέρη του πλανήτη: Ψωνίζει κάθε 6 μήνες και δίνει 3.500 ευρώ

06:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας από τα Météo-France, DWD και Met Office - Χιόνια και πολικό ψύχος στην Ελλάδα

19:05ΚΟΣΜΟΣ

INS Drakon: Το θηριώδες ισραηλινό υποβρύχιο που κινητοποίησε τη ρωσική κατασκοπεία έφτασε στη Χάιφα

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης» - Αποκαλύψεις από τη νοσηλεύτρια στην κατάθεσή της στον ανακριτή

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Επίθεση με μαχαίρι στη Φυλής - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση 29χρονος

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 30,2% η ΝΔ - Πτώση για ΕΛΑΣ - Άνοδος για ΠΑΣΟΚ

16:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία Αυγούστου 2026: Ανακοινώθηκαν οι νικητές της κλήρωσης – Δείτε αν κερδίσατε έως €50.000

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαργαρίτι: Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο στην εθνική Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Συναυλία Βίσση στο ΟΑΚΑ: Παράταση της λειτουργίας ΗΣΑΠ το Σάββατο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ