Κάρολος και Καμίλα έκαναν έκπληξη σε ζευγάρι που έκλεισε 60 χρόνια γάμου

Η Ρόζμαρι και ο Τζον Μάρσαλ γιόρτασαν τη διαμαντένια επέτειο του γάμου τους λαμβάνοντας μια προσωπική ευχετήρια κάρτα από τον βασιλια Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα

Ανθή Κουρεντζή

Κάρολος και Καμίλα έκαναν έκπληξη σε ζευγάρι που έκλεισε 60 χρόνια γάμου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ρόζμαρι και ο Τζον Μάρσαλ γιόρτασαν την 60ή επέτειο γάμου τους στις 10 Σεπτεμβρίου 2026, λαμβάνοντας ευχετήρια κάρτα από τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα.
  • Το ζευγάρι γνωρίστηκε ως έφηβοι και παντρεύτηκε το 1966, ενώνοντας ιρλανδικές και ιταλικές πολιτισμικές παραδόσεις.
  • Απέκτησαν τρία παιδιά και πέντε εγγόνια, με τη Ρόζμαρι να εργάζεται ως νοσηλεύτρια για 43 χρόνια και τον Τζον ως ελαιοχρωματιστής και διακοσμητής.
  • Το μυστικό της μακροχρόνιας σχέσης τους είναι να μην πηγαίνουν ποτέ για ύπνο ενώ είναι ακόμη τσακωμένοι, αποφεύγοντας τη συσσώρευση πικρίας.
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Ένα ζευγάρι στην Αγγλία δέχθηκε μια απρόσμενη βασιλική έκπληξη, την ώρα που γιόρταζε ένα σημαντικό ορόσημο στην κοινή του ζωή.

Στις 10 Σεπτεμβρίου, η Ρόζμαρι και ο Τζον Μάρσαλ, από το Χόκσο της Αγγλίας, γιόρτασαν την 60ή επέτειο του γάμου τους, σύμφωνα με την εφημερίδα Bury Times. Εκτός από το οικογενειακό δείπνο με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, το ζευγάρι είχε έναν ακόμη λόγο να χαμογελά: μια ευχετήρια κάρτα από τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα.

Το μήνυμα του βασιλικού ζεύγους ανέφερε: «Με μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε ότι γιορτάζετε τη διαμαντένια επέτειο του γάμου σας στις 10 Σεπτεμβρίου 2026. Σας στέλνουμε τα θερμότερα συγχαρητήριά μας και τις πιο εγκάρδιες ευχές μας για αυτή την ευτυχισμένη περίσταση».

«Είμαστε πολύ περήφανοι που τη λάβαμε, πάρα πολύ περήφανοι. Ήταν μεγάλη τιμή για εμάς», δήλωσε η Ρόζμαρι για την κάρτα. .

Britain King

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα / AP

Από ένα ραντεβού στο σινεμά σε 60 χρόνια κοινής ζωής

Η Ρόζμαρι και ο Τζον γνωρίστηκαν όταν ήταν ακόμη έφηβοι και εργάζονταν στο ίδιο κατάστημα στο Μάντσεστερ. Εκείνη εργαζόταν στο τμήμα καπέλων, ενώ εκείνος ανήκε στην ομάδα που είχε αναλάβει το βάψιμο και τη διακόσμηση του καταστήματος.

«Με ρώτησε αν θα ήθελα να πάμε στον κινηματογράφο και του είπα ναι, αλλά πρώτα έπρεπε να ρωτήσω τη μητέρα μου», θυμήθηκε η Ρόζμαρι μιλώντας στην Bury Times. Οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν όταν εκείνη ήταν 18 ετών και ο Τζον 19. Ο γάμος τους, το 1966, ήταν μια μεγάλη γιορτή που ένωσε όχι μόνο δύο οικογένειες, αλλά και δύο διαφορετικές πολιτισμικές παραδόσεις.

«Ήμουν η πρώτη κόρη της οικογένειας που παντρευόταν, οπότε η μητέρα μου τα έδωσε όλα. Κάναμε έναν υπέροχο, μεγάλο γάμο με λευκό νυφικό», αφηγήθηκε.

«Ο Τζον έχει ιταλικές ρίζες κι εγώ ιρλανδικές. Έτσι, ενώθηκαν οι Ιρλανδοί με τους Ιταλούς. Ήταν ένας πραγματικά υπέροχος γάμος». Μετά την τελετή, οι νεόνυμφοι ταξίδεψαν για μήνα του μέλιτος στο Λαντούντνο, ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στη βόρεια ακτή της Ουαλίας.

Το ταξίδι περιλάμβανε και την πρώτη διαδρομή της ζωής τους με ταξί. Καθώς ξεκινούσαν την κοινή τους ζωή, αποφάσισαν να αγοράσουν το πρώτο τους σπίτι.

«Εκείνη την εποχή όλοι νοίκιαζαν, οπότε ήταν ασυνήθιστο να αγοράζεις δικό σου σπίτι, ειδικά όταν ήσουν νέο ζευγάρι», εξήγησε η Ρόζμαρι. «Ο Τζον δεν ήθελε ούτε να ακούσει για ενοίκιο, οπότε αγοράσαμε αμέσως».

Η Ρόζμαρι εργάστηκε ως νοσηλεύτρια για 43 χρόνια, ενώ ο Τζον συνέχισε την επαγγελματική του πορεία ως ελαιοχρωματιστής και διακοσμητής. Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά και σήμερα έχουν πέντε εγγόνια.

Το μυστικό ενός γάμου που άντεξε έξι δεκαετίες

Όσο για το μυστικό της μακροχρόνιας σχέσης τους, η Ρόζμαρι αποκαλύπτει ότι εκείνη και ο Τζον ακολούθησαν πιστά μια απλή συμβουλή που τους έδωσε μια γυναίκα την ημέρα του γάμου τους: «Μην πηγαίνετε ποτέ για ύπνο ενώ είστε ακόμη τσακωμένοι».

«Είναι πολύ σωστό αυτό που λένε, γιατί διαφορετικά η πικρία συσσωρεύεται», εξήγησε η ίδια.

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