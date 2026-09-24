Ανατριχίλα: Όρθιο το Telekom Center Athens για την επιστροφή Ομπράντοβιτς!

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι γεγονός με τον Σέρβο τεχνικό να κάνει και πάλι την εμφάνιση του στο Telekom Center ως προπονητής του Παναθηναϊκού σε επίσημο παιχνίδι - Η απόλυτη αποθέωση από τη Θύρα 13 και το κατάμεστο T-Center.  

Newsroom

Ανατριχίλα: Όρθιο το Telekom Center Athens για την επιστροφή Ομπράντοβιτς!
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Είναι το βράδυ που περίμεναν για χρόνια όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Είναι το βράδυ που ονειρευόντουσαν για χρόνια όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Το βράδυ που ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε και πάλι την εμφάνιση του στο Telekom Center Athens και αυτή τη φορά έστριψε προς τα δεξιά. Προς τον σωστό πάγκο της ιστορίας.

Ο Σέρβος τεχνικός μετράει αντίστροφα για να πραγματοποιήσει το δεύτερο επίσημο ντεμπούτο της καριέρας του ως προπονητής του Παναθηναϊκού και όπως είναι φυσιολογικό η πρεμιέρα της φετινής Euroleague περνάει στην ιστορία.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς με την εμφάνιση του σήκωσε το γήπεδο στο… πόδι, με το κλασικό σύνθημα που φέρει το όνομα του να δονεί την ατμόσφαιρα και τον Σέρβο τεχνικό να γνωρίζει και πάλι την απόλυτη αποθέωση. Από 18.000 και πλέον φίλους του “τριφυλλιού” που δίνουν το παρών στις εξέδρες του T-Center και στέλνουν το μήνυμα τους σε όλη την Ευρώπη, για τη σεζόν που έρχεται.

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