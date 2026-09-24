Ντόλι Πάρτον: «Σηκώθηκε από το κρεβάτι για να τραγουδήσει» - Η τελευταία ηχογράφηση με τους U2

Snapshot Η Ντόλι Πάρτον ηχογράφησε το ντουέτο «Torn» με τον Μπόνο των U2 δύο μήνες πριν από τον θάνατό της, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ των U2, «Carnaval de Luz».

Το τραγούδι «Torn» αφηγείται τη διάλυση οικογενειακών δεσμών και η Πάρτον σηκώθηκε από το κρεβάτι της για να το τραγουδήσει, παρά την ασθένειά της.

Ο Μπόνο και ο Τζόνι ΜακΝτέιντ επεξεργάστηκαν τους στίχους μετά την πρόταση της Πάρτον να χρησιμοποιήσουν το δικό της τραγούδι αντί για ιρλανδικό ύφος.

Η Πάρτον πρόλαβε να ακούσει και να εγκρίνει την τελική μίξη του τραγουδιού πριν από τον θάνατό της και ήταν περήφανη για την ερμηνεία της.

Η μακροχρόνια φιλία της Πάρτον με τον Μπόνο αποτυπώθηκε μουσικά στο «Torn», που πλέον αποτελεί μέρος της δισκογραφικής της παρακαταθήκης. Snapshot powered by AI

Μόλις δύο μήνες πριν από τον θάνατό της, η Ντόλι Πάρτον ηχογράφησε ένα ντουέτο με τον Μπόνο των U2, το οποίο έμελλε να αποτελέσει την τελευταία ηχογραφημένη φωνητική της ερμηνεία.

Τώρα, το τραγούδι πρόκειται να κυκλοφορήσει μέσα από το νέο άλμπουμ του ιρλανδικού συγκροτήματος, Carnaval De Luz. Η Πάρτον, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο, συμμετέχει στο τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ, με τίτλο «Torn».

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, πρόκειται για «ένα τρυφερό country τραγούδι που αφηγείται τη διάλυση οικογενειακών δεσμών, με νοήματα που ξεπερνούν τα όρια μιας προσωπικής ιστορίας. Σηκώθηκε από το κρεβάτι για να τραγουδήσει – Δεν μπορώ ακόμη να το ακούσω».

Ο Μπόνο των U2

Ο 66χρονος Μπόνο αποκάλυψε στο Rolling Stone ότι το «Torn» ηχογραφήθηκε τον Ιούνιο και πως η δύναμη που επέδειξε η Πάρτον, παρά την κατάσταση της υγείας της, τον συγκλόνισε.

«Όταν αρρώστησε, σηκώθηκε από το κρεβάτι της για να τραγουδήσει αυτό το κομμάτι. Και αυτό μπορείς να το ακούσεις στη φωνή της», δήλωσε. «Ακόμη και τώρα δεν μπορώ να το ακούσω», πρόσθεσε συγκινημένος.

Ο Ιρλανδός τραγουδιστής εξήγησε ότι αρχικά είχε προσπαθήσει να συνεργαστεί με την Πάρτον σε ένα διαφορετικό μουσικό εγχείρημα, εμπνευσμένο από την ιρλανδική παραδοσιακή μουσική. Εκείνη, ωστόσο, θεώρησε πως το συγκεκριμένο ύφος ήταν «λίγο υπερβολικά ιρλανδικό» για τα γούστα της.

Αντί γι’ αυτό, του πρότεινε το δικό της τραγούδι «Torn», ζητώντας του να το ακούσει και να το διαμορφώσει όπως εκείνος επιθυμούσε. Ο Μπόνο επεξεργάστηκε εκ νέου τους στίχους μαζί με τον Τζόνι ΜακΝτέιντ των Snow Patrol και η Πάρτον συμφώνησε να συμμετάσχει στην ηχογράφηση.

«Τραγούδησε με όλη της την ψυχή και δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτή η φωνή ανήκει σε μια γυναίκα 80 ετών», ανέφερε ο Μπόνο.

Πρόλαβε να ακούσει την τελική ηχογράφηση

Ο παραγωγός του νέου άλμπουμ των U2, Γκάρετ «Jacknife» Λι, αποκάλυψε στο Rolling Stone ότι η Ντόλι Πάρτον αγάπησε το τραγούδι και πρόλαβε να εγκρίνει την τελική μίξη πριν από τον θάνατό της. «Ήταν τόσο περήφανη για τη φωνητική της ερμηνεία και την ηχογράφηση. Ήταν ενθουσιασμένη με το αποτέλεσμα», δήλωσε. «Ήμασταν πολύ νευρικοί, γιατί φοβόμασταν ότι μπορεί να μην το ενέκρινε ή να μην αισθανόταν άνετα με αυτό. Όμως το λάτρεψε», πρόσθεσε.

Η Ντόλι Πάρτον / AP

Η μακροχρόνια φιλία με τον Μπόνο και η έκπληξη για τα 80ά γενέθλιά της

Ο Μπόνο και η Ντόλι Πάρτον διατηρούσαν στενή φιλία εδώ και πολλά χρόνια.Τον περασμένο Ιανουάριο, όταν η εμβληματική τραγουδίστρια συμπλήρωσε τα 80 της χρόνια, είχε μοιραστεί στο Facebook ένα βίντεο από την έκπληξη που της ετοίμασαν οι U2, με μια τούρτα γενεθλίων και μουσικούς που έπαιζαν γκάιντες.

«Αυτό κι αν είναι έκπληξη! Αυτή η γριά νιώθει πραγματικά όλη την αγάπη! Σας ευχαριστώ, Μπόνο και U2, που κάνατε τα γενέθλιά μου ακόμη πιο ξεχωριστά», είχε γράψει με το χαρακτηριστικό της χιούμορ.

Λίγους μήνες αργότερα, η φιλία τους απέκτησε μια τελευταία μουσική αποτύπωση μέσα από το «Torn», ένα τραγούδι που η Ντόλι Πάρτον πρόλαβε να ακούσει ολοκληρωμένο και που πλέον θα αποτελεί μέρος της δισκογραφικής παρακαταθήκης της.

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