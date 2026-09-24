Η ομολογία που είχε σοκάρει το πανελλήνιο για τη δολοφονία της σπουδαίας σολίστ Παναγιώτας Μαζαράκη

Αφού τη χτύπησε με το ηλεκτρικό σίδερο στο κεφάλι και στον θώρακα κι εκείνη έπεσε αναίσθητη στο πάτωμα, τη σήκωσε, την έβαλε μέσα στο μπάνιο και την έπνιξε...

Μιχάλης Παπαδάκος

Η ομολογία που είχε σοκάρει το πανελλήνιο για τη δολοφονία της σπουδαίας σολίστ Παναγιώτας Μαζαράκη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Γιάννης Κατσιλάμπρος δολοφόνησε τη σύζυγό του, Παναγιώτα Μαζαράκη, χτυπώντας την με ηλεκτρικό σίδερο και πνίγοντάς την.
  • Μετά τη δολοφονία, προσπάθησε να κρύψει το πτώμα με διάφορους τρόπους πριν το θάψει τελικά σε πάρκο όπου πήγαινε με τα παιδιά του.
  • Υποκριτικά συμμετείχε στην αναζήτηση της εξαφανισμένης συζύγου και εκλιπαρούσε την πεθερά να τη βοηθήσει να επιστρέψει.
  • Η αστυνομία απέσπασε την ομολογία του στις 24 Σεπτεμβρίου 2008 μετά από πιέσεις και πληροφορίες γείτονα.
  • Καταδικάστηκε το 2010, η ποινή του μειώθηκε το 2014 και αποφυλακίστηκε το 2015, μετά από μόλις 7 χρόνια φυλάκισης.
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Μια μέρα σαν κι αυτήν, ο Γιάννης Κατσιλάμπρος είχε λυγίσει από τις πιέσεις των αστυνομικών που είχαν αναλάβει την εξαφάνιση της συζύγου του, και σπουδαίας σολίστ, Παναγιώτας Μαζαράκη, και τους αποκάλυψε το φρικιαστικό του μυστικό. Την είχε σκοτώσει στο σπίτι τους.

Ο Κατσιλάμπρος είχε συχνούς καυγάδες με τη σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του. Σε έναν εξ αυτών, που προφανώς δεν θα ήταν η πρώτη φορά -αλλά έμελλε να ήταν η τελευταία- όχι μόνο σήκωσε το χέρι του, αλλά δολοφόνησε ειδεχθώς την άτυχη γυναίκα.

Αφού τη χτύπησε με το ηλεκτρικό σίδερο στο κεφάλι και στον θώρακα κι εκείνη έπεσε αναίσθητη στο πάτωμα, τη σήκωσε, την έβαλε μέσα στο μπάνιο και την έπνιξε...

Ακολούθως, προσπάθησε να ξεφορτωθεί το πτώμα. Αρχικά πήγε να τη θάψει στο φρεάτιο που προόριζαν για το ασανσέρ του σπιτιού, ακολούθως σκέφτηκε να τη βάλει κάτω από το σπιτάκι του σκύλου κι εν τέλει αφού δεν έβρισκε «λύση», πήρε το πτώμα και το έβαλε στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

Κατσιλάμπρος

Πήγε στην Παιανία και την πέταξε κυριολεκτικά στα σκουπίδια. Ωστόσο, υπό τον φόβο ότι μπορεί να τον έπιαναν, πήγε και την πήρε κι επέστρεψε στη Φιλοθέη.

Πήρε φτυάρι, τσιμέντο και την έθαψε εκεί που πήγαινε με τα παιδιά του για να παίξουν, στο Πάρκο Πικιώνη.

Ακολούθως, έπαιξε τον ρόλο του τεθλιμμένου συζύγου, που αναζητούσε την αγαπημένη του σύζυγο. Η δήλωση εξαφάνισης καταγράφηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης στις 18 Σεπτεμβρίου όταν πήγαν εκεί ο Κατσιλάμπρος μαζί με την πεθερά του.

Για περίπου επτά ημέρες η δήλωση παρέμενε καταχωρημένη στο βιβλίο συμβάντων χωρίς να γίνει κάποια άλλη ενέργεια από μέρους των αστυνομικών και η αναζήτηση γινόταν κυρίως από ιδιωτικό ερευνητή που είχε προσλάβει ο ίδιος ο σύζυγός της.

Μάλιστα κι ο ίδιος συμμετείχε στην «αναζήτηση» της γυναίκας του, ενώ καλούσε την πεθερά του και την εκλιπαρούσε χύνοντας κροκοδείλια δάκρυα, να πει στην Παναγιώτα να γυρίσει στο σπίτι τους, σε περίπτωση που εκείνη επικοινωνούσε μαζί της...

Έφτανε στο σημείο να τηλεφωνεί στη μητέρα της και κλαίγοντας να της ζητάει αν η Παναγιώτα επικοινωνήσει μαζί της να της πει ότι την αγαπάει και ότι την περιμένει να γυρίσει πίσω!

Στις 22 Σεπτεμβρίου του 2008, γείτονας της οικογένειας που είχε μάθει για την υποτιθέμενη εξαφάνιση της Μαζαράκη, επικοινώνησε με γνωστό του αστυνομικό, που ήταν στην Ασφάλεια. Ο γείτονας ήταν πεπεισμένος ότι ο σύζυγος γνώριζε περισσότερα απ' όσα έλεγε...

Στις 23 του Σεπτέμβρη η Ασφάλεια τον επισκέφθηκε και στις 24 όλα είχαν τελειώσει. Οι αστυνομικοί απέσπασαν τη σοκαριστική ομολογία του.

Ο Κατσιλάμπρος, τούς είπε τα πάντα. Πώς τη σκότωσε και τι έκανε μετά για να ξεφορτωθεί το πτώμα της... Η δίκη του έγινε τον Γενάρη του 2010, καταδικάστηκε, όμως στο εφετείο το 2014, του αναγνωρίστηκε πρότερος έντιμος βίος και η ποινή μειώθηκε σε 20 χρόνια. Το 2015, βγήκε από τη φυλακή έχοντας εκτίσει μόνο 7 χρόνια ποινής. Δολοφόνησε ειδεχθώς τη μητέρα των παιδιών του και ύστερα από επτά χρόνια ήταν ελεύθερος να συνεχίσει τη ζωή του...

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