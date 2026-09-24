Ξεκίνησε επί Σοβιετικής Ένωσης και συνεχίζεται:Το υψηλότερο φράγμα χτίζεται στο Τατζικιστάν

Στις όχθες του ποταμού Βαχς, στο Τατζικιστάν, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα από τα μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά έργα στον κόσμο. Πρόκειται για το φράγμα Rogun, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε το 1976, όταν το Τατζικιστάν αποτελούσε ακόμη μέρος της Σοβιετικής Ένωσης.

Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσει η ανάπτυξη του έργου για περίπου δύο δεκαετίες. Ωστόσο, το σχέδιο επανήλθε και το 2016 η κυβέρνηση του Τατζικιστάν ανέθεσε στην ιταλική εταιρεία Salini Impregilo, η οποία σήμερα ονομάζεται Webuild, την επανεκκίνηση και ολοκλήρωση της κατασκευής. Το φράγμα βρίσκεται λίγο περισσότερο από 100 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ντουσάνμπε και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028.

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