«Ελπίζουμε να αποδεχθεί»: Οι ΗΠΑ προσκαλούν τον Πούτιν στη σύνοδο της G20

Snapshot Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν τον Βλαντίμιρ Πούτιν να συμμετάσχει στη σύνοδο της G20 στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο, σηματοδοτώντας πιθανή πρώτη μεγάλη σύνοδο με τη συμμετοχή του μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Πούτιν και άλλους ηγέτες για να συζητήσουν λύσεις, ενώ το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμη απαντήσει στην πρόσκληση.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε ετοιμότητα να συμμετάσχει στη σύνοδο και να συναντηθεί με τον Πούτιν, τονίζοντας ότι η προτεραιότητα είναι η λήψη αποφάσεων και ο τερματισμός του πολέμου.

Παρά τις προσπάθειες για εκεχειρία, η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στην Ουκρανία, με σφοδρές επιθέσεις drones και πυραύλων στο Κίεβο, που έχουν προκαλέσει θύματα και ζημιές.

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ ενέκρινε πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ενώ παράλληλα η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει πρόθεση να μην απομονώσει πλήρως τη Ρωσία, επιδιώκοντας διαπραγματεύσεις για μερική κατάπαυση του πυρός. Snapshot powered by AI

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν τον Βλαντίμιρ Πούτιν να συμμετάσχει στη σύνοδο της G20 που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο, σε μια εξέλιξη που θα σηματοδοτούσε την πρώτη μεγάλη σύνοδο κορυφής με παρουσία του Ρώσου ηγέτη μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Η πρόσκληση, η οποία σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή πορείας από την κυβέρνηση Τραμπ σε σχέση με τη διεθνή απομόνωση της Ρωσίας, ανακοινώθηκε από τον Μάρκο Ρούμπιο, υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο της διάσκεψης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Έχουμε προσκαλέσει τον πρόεδρο Πούτιν στη G20», δήλωσε ο Ρούμπιο σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου, μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. «Πιστεύουμε ότι είναι μια ευκαιρία για εκείνον να συνομιλήσει όχι μόνο με τον [Τραμπ], αλλά και με άλλους ηγέτες κρατών. Ελπίζουμε ότι θα αποδεχθεί την πρόσκληση».

Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμη απαντήσει δημοσίως στην πρόσκληση, η οποία αναμένεται να προκαλέσει ανησυχία στην Ουκρανία και σε άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι έχουν κατηγορήσει πρόσφατα τη Ρωσία για υβριδικές επιθέσεις με στόχο να διαταράξει τις μεταφορές και να ενισχύσει την πολιτική αβεβαιότητα μεταξύ των συμμάχων του Κιέβου.

Η Ρωσία παραμένει μέλος της G20, όμως ο Πούτιν δεν έχει παραστεί σε σύνοδο της ομάδας από το 2019. Το 2023 συμμετείχε σε μία συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης. Η σύνοδος του Δεκεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο γήπεδο γκολφ Trump National Doral.

Ο Ρούμπιο παρουσίασε την πρόσκληση λέγοντας ότι ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να συναντηθεί «ουσιαστικά με οποιονδήποτε» και ότι «για να λύσεις προβλήματα, πρέπει να συναντήσεις ανθρώπους με τους οποίους διαφωνείς». Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ παραμένει ανοιχτός και σε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πούτιν σε άλλο πλαίσιο, εφόσον «υπάρχει σκοπός πίσω από τη συνάντηση».

Η G20 αποτελεί φόρουμ των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου και σε αυτή συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κίνα, η Ινδία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες μεγάλες χώρες.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είχαν αντιδράσει έντονα στην απόφαση να προσκληθεί ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ σε συνάντηση των κορυφαίων οικονομικών αξιωματούχων της G20 τον Αύγουστο και αρνήθηκαν να ποζάρουν μαζί του για την «οικογενειακή φωτογραφία» της συνόδου.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι θα ήταν έτοιμος να ταξιδέψει στη σύνοδο και να συναντηθεί με τον Πούτιν, εφόσον εκείνος παρευρισκόταν.

«Πρέπει να πάμε. Πρέπει να συναντηθούμε, να μιλήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις», δήλωσε σε συνέντευξή του στο γερμανικό δίκτυο Deutsche Welle. «Δεν πρόκειται για λόγια. Τι θα του πω ή τι θέλει να μου πει, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. [...] Τα αποτελέσματα έχουν σημασία. Αυτό είναι όλο».

Την Τετάρτη, ο Ζελένσκι απευθύνθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καλώντας τους ηγέτες του κόσμου να συνεχίσουν να περιορίζουν τα έσοδα της Ρωσίας και να παρεμποδίσουν την πολεμική της προσπάθεια.

«Οι Ουκρανοί καταλαβαίνουν ότι αυτός ο χειμώνας μπορεί να είναι πολύ σκληρός για εμάς», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Σε απάντηση, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να κάνουμε τα πράγματα επώδυνα και για τη Ρωσία».

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε επίσης ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να επεκταθεί πέρα από την Ουκρανία, εάν ο Πούτιν δεν σταματήσει.

Ο Ρούμπιο δήλωσε επίσης την Τετάρτη ότι συζήτησε με τον Λαβρόφ τις κατηγορίες για «υβριδικές επιθέσεις» στην Ευρώπη, σημειώνοντας ότι μία από τις ανησυχίες σχετικά με τον πόλεμο είναι πως «θα μπορούσε να μετασταθεί και να εξαπλωθεί και σε άλλα μέρη».

Ο Τραμπ επιδιώκει αυτή την περίοδο να διαπραγματευτεί μια μερική κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία θα περιλαμβάνει και τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, προκειμένου να μειωθούν οι πιέσεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας.

Ειδικότερα, ο Τραμπ έχει καλέσει τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των ρωσικών πετρελαϊκών υποδομών, με στόχο να μειωθούν οι τιμές του ντίζελ, οι οποίες στις ΗΠΑ έχουν εκτοξευθεί σε σχεδόν διπλάσια επίπεδα από πέρυσι, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο.

Ο Τραμπ και ο Ζελένσκι συναντήθηκαν την Τρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σε μια σπάνια κατ’ ιδίαν συνάντηση για τα μέτρα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου. Ο Ζελένσκι ζήτησε τριμερή συνάντηση με τον Τραμπ και τον Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου, όμως το Κρεμλίνο έχει απορρίψει προηγούμενες προσπάθειες για απευθείας συνάντηση με τον Ζελένσκι.

«Ο πρόεδρος Τραμπ, οι ομάδες μας και εγώ συζητήσαμε για το πώς θα τερματίσουμε τον πόλεμο. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Είμαστε έτοιμοι. Δεν είμαι βέβαιος ότι η Ρωσία είναι έτοιμη σήμερα, αλλά σε κάθε περίπτωση, μιλήσαμε για μια ενεργειακή κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Ζελένσκι την Τρίτη.

Παρά τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας, η Ρωσία συνεχίζει να σφυροκοπά το Κίεβο και άλλες μεγάλες ουκρανικές πόλεις με επιθέσεις drones και πυραύλων. Το Κίεβο έπληξε το Σαββατοκύριακο ένα μεγάλο ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου, στην έως τώρα μεγαλύτερη επίθεση εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας.

Τις τελευταίες δύο ημέρες, το Κίεβο έχει δεχθεί ιδιαίτερα σφοδρές επιθέσεις από τζετ drones Shahed, τα οποία είναι ταχύτερα και δυσκολότερα στην αναχαίτιση σε σχέση με τους προκατόχους τους. Όπως συμβαίνει από τα μέσα Αυγούστου, οι επιθέσεις με drones πραγματοποιούνται τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα, προκαλώντας προβλήματα στην καθημερινή ζωή, στα σχολεία και στους παιδικούς σταθμούς.

Το πρωί της Τετάρτης, μια έντονη μυρωδιά καμένου κάλυψε το κέντρο της πόλης, μετά τις πολλαπλές εκρήξεις, ενώ ο καθαρός φθινοπωρινός ουρανός γέμισε με στήλες μαύρου καπνού.

Ένα πρατήριο καυσίμων, αποθήκες, ένα επιχειρηματικό κέντρο και ένα κτίριο υποδομών μεταφορών επλήγησαν, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο. Μέχρι τα μέσα του πρωινού, ένας άνθρωπος είχε χάσει τη ζωή του και οκτώ είχαν τραυματιστεί. Εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πρωτεύουσας.

Την περασμένη εβδομάδα, το Κογκρέσο ενέκρινε ένα ευρύ πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο θα έδινε επίσης στον Τραμπ την εξουσία να επιβάλει δασμούς 100% στους σημαντικότερους αγοραστές ρωσικών ενεργειακών προϊόντων, μεταξύ των οποίων η Κίνα και η Ινδία. Οι Δημοκρατικοί, που στην πλειονότητά τους αντιτάχθηκαν στο νομοσχέδιο, υποστήριξαν ότι έδινε στον Τραμπ υπερβολικά μεγάλη εξουσία για την επιβολή δασμών και ότι αυτοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ.

Σε απάντηση στις εξελίξεις, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων έγραψε στο X: «Ο Τραμπ υπέγραψε το νομοσχέδιο για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας πριν από πέντε ημέρες. Σήμερα ο Ρούμπιο ξεκαθαρίζει ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση να απομονώσει τη Ρωσία για τον επιθετικό της πόλεμο στην Ουκρανία».

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