Γιώργος Μαζωνάκης: Τι περιέχει το χρηματοκιβώτιό του - Γιατί δεν το έχουν ανοίξει ακόμα

Το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη αποτελεί κεντρικό στοιχείο της έρευνας για τον θάνατό του, καθώς μπορεί να περιέχει χρήματα, έγγραφα ή προσωπικές σημειώσεις

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι περιέχει το χρηματοκιβώτιό του - Γιατί δεν το έχουν ανοίξει ακόμα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για ιατρικά έγγραφα που μπορεί να βρίσκονται μέσα, τα οποία συνδέονται με καταγγελίες για τη συνταγογράφηση και τη διενέργεια εξετάσεων, με κάποιες να αποστέλλονται σε εργαστήριο στην Ελβετία.
  • Το χρηματοκιβώτιο διαθέτει προηγμένο σύστημα ασφαλείας με βιομετρική ταυτοποίηση, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών αντικειμένων ή στοιχείων στο εσωτερικό του.
  • Το χρηματοκιβώτιο έχει κατασχεθεί και θα ανοιχτεί με εισαγγελική εντολή και έγκριση της οικογένειας, ενώ η εξέταση του περιεχομένου του αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση.
  • Φίλη του τραγουδιστή επιβεβαιώνει τη χρήση του χρηματοκιβωτίου για την αποθήκευση χρημάτων, χωρίς να γνωρίζει αν περιλαμβάνει χειρόγραφες σημειώσεις ή άλλα προσωπικά έγγραφα.
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Αρχές παρουσιάζει το χρηματοκιβώτιο που διατηρούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς εκτιμάται ότι το περιεχόμενό του ενδέχεται να δώσει απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατό του.

Σύμφωνα με την τηλεόραση του Star, το χρηματοκιβώτιο, περιέχει χρηματικό ποσό, κάτι που φέρεται να επιβεβαιώνεται και από πρόσωπα του στενού επαγγελματικού και φιλικού περιβάλλοντος του τραγουδιστή. Ωστόσο, το ενδιαφέρον των ερευνητών δεν περιορίζεται στα χρήματα.

Αυτό που αναμένεται να διαπιστωθεί είναι εάν στο εσωτερικό του υπάρχουν έγγραφα ή προσωπικές σημειώσεις που θα μπορούσαν να φωτίσουν πτυχές της υπόθεσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί διαθήκη του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν χειρόγραφες καταγραφές.

Τα ιατρικά έγγραφα που αναζητούν οι Αρχές

Ιδιαίτερη βαρύτητα φαίνεται να δίνεται στο ενδεχόμενο να βρίσκονται στο χρηματοκιβώτιο ιατρικά έγγραφα. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν μεταδοθεί, μεταξύ των πιθανών στοιχείων που αναζητούνται είναι έγγραφα τα οποία φέρουν τη σφραγίδα ιατρείου στο Κολωνάκι.

Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω των καταγγελιών που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τον τρόπο συνταγογράφησης και τη διενέργεια ορισμένων εξετάσεων. Αναφορές κάνουν λόγο ακόμη και για εξετάσεις που φέρεται να αποστέλλονταν σε εξειδικευμένο εργαστήριο στην Ελβετία.

Εφόσον εντοπιστούν σχετικά στοιχεία, αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα ακόμη κομμάτι του παζλ που προσπαθούν να συνθέσουν οι ερευνητές.

Τι ανέφερε φίλη του τραγουδιστή

Πρόσωπο από το φιλικό περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη έχει αναφέρει ότι ο τραγουδιστής χρησιμοποιούσε το χρηματοκιβώτιο για να παίρνει χρήματα. Ωστόσο, η ίδια φέρεται να μην γνωρίζει εάν στο ίδιο σημείο υπήρχαν και χειρόγραφες σημειώσεις ή άλλα προσωπικά έγγραφα.

Το περιεχόμενο του χρηματοκιβωτίου αναμένεται να εξεταστεί με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οποιοδήποτε σχετικό εύρημα θα μπορούσε να προσθέσει νέα δεδομένα στην υπόθεση.

Πότε αναμένεται να ανοίξει

Το χρηματοκιβώτιο έχει ήδη κατασχεθεί από τις Αρχές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανοιχτεί. Για το άνοιγμά του αναμένεται η σχετική εισαγγελική εντολή, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει δοθεί και η έγκριση από την οικογένεια του καλλιτέχνη.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για ιδιαίτερα σύγχρονο σύστημα ασφαλείας, το οποίο δεν λειτουργεί με έναν συμβατικό κωδικό, αλλά απαιτεί βιομετρική ταυτοποίηση, όπως αναγνώριση προσώπου ή σάρωση ίριδας.

Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των ερευνητών, καθώς εκτιμάται ότι η επιλογή ενός τόσο προηγμένου συστήματος προστασίας ενδέχεται να σημαίνει πως στο εσωτερικό του υπήρχαν αντικείμενα ή στοιχεία που ο τραγουδιστής θεωρούσε ιδιαίτερα σημαντικά.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις αναμένεται να δοθούν όταν το χρηματοκιβώτιο ανοίξει παρουσία των αρμόδιων Αρχών και εξεταστεί λεπτομερώς το περιεχόμενό του.

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