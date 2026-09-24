Παναθηναϊκός - Παρί: Η νέα εποχή Ομπράντοβιτς ξεκινά από το... σπίτι του - Η ώρα και το κανάλι

O Παναθηναϊκός AKTOR κάνει πρεμιέρα στην EuroLeague κόντρα στην Παρί, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και πάλι στον πάγκο του.

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός - Παρί: Η νέα εποχή Ομπράντοβιτς ξεκινά από το... σπίτι του - Η ώρα και το κανάλι
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε και η EuroLeague ανοίγει ξανά τις πόρτες της!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπαίνει σε αυτή τη νέα εποχή έχοντας αλλάξει σχεδόν τα πάντα. Νέος προπονητής, νέο αγωνιστικό σχέδιο, πέντε νέοι παίκτες και -το κυριότερο- μια διαφορετική αγωνιστική φιλοσοφία.

Η αποχώρηση του Εργκίν Αταμάν και η μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον «πράσινο» πάγκο, μαζί με αυτές των Δημήτρη Διαμαντίδη και Μάικ Μπατίστ, σηματοδότησαν ένα ολικό rebuilding.

Όχι απλώς μια αλλαγή προσώπων, αλλά μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ξανά μια ομάδα που θα έχει συγκεκριμένη ταυτότητα και θα μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Αντίπαλος του Παναθηναϊκού AKTOR στην πρεμιέρα της EuroLeague μέσα στο Telekom Center Athens η γαλλική Παρί (24/9, 21:15).

Στη δωδεκάδα θα βρίσκονται τόσο ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, όσο και ο Δημήτρης Μωραϊτης, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς την προηγούμενη ημέρα του αγώνα.

Όσον αφορά στην ετοιμότητα του Παναθηναϊκού, ο Σέρβος προπονητής εξήγησε πως οι «πράσινοι» έχουν πραγματοποιήσει περίπου δέκα προπονήσεις με όλους τους διαθέσιμους παίκτες, υπογραμμίζοντας πως καμία ομάδα δεν βρίσκεται στο 100% της ετοιμότητάς της στην έναρξη της σεζόν.

Πάντως, για τους υπόλοιπους τραυματίες, ο «Ζοτς» είπε: «Δεν γνωρίζουμε ακόμη. Δεν γνωρίζουμε ακόμη. Έχουμε κάποια καλά νέα, αλλά δεν είναι σε θέση να προπονηθούν με την ομάδα. Χρειάζονται χρόνο. Πόσο; Θα δούμε».

Νέα πρόσωπα, ίδια φιλοσοφία στην Παρί

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Παρί, έχει νέο προπονητή των Μαξίμ Λεφέβρ, με επτά χρόνια παρουσίας στο ΝΒΑ και τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Ο πρώην προπονητής της Παρί, Πιερίκ Πουπέ, παρέμεινε στην ομάδα ως βοηθός του Λεφέβρ.

Η φιλοσοφία νέου τεχνικού των Παριζιάνων βασίζεται σε transition παιχνίδι, πολλά τρίποντα, δυναμική διεκδίκηση στα επιθετικά ριμπάουντ και πιεστική άμυνα.

Οι Ναντίρ Ιφί και Τέρι Τάρπεϊ αποτελούν τα βασικά «όπλα» της στην περιφέρεια, ενώ ο Φρανκ Νιλικίνα μετά από μία σεζόν στον Ολυμπιακό υπέγραψε στον γαλλικό σύλλογο.

Διαιτητές του αγώνα Παναθηναϊκός-Παρί θα είναι οι Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία), Μανουέλ Ατάρντ (Ιταλία) και Έντουαρντ Ουντιάνσκι (Μεγάλη Βρετανία).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη Euroleague:

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

19:00 Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου Novasports2

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Novasports6

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί Novasports4

21:30 Μπασκόνια – Ολυμπιακός Novasports Prime

21:30 Μπαρτσελόνα – Αναντόλου Εφές Novasports5

21:45 Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasportsextra3

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

20:00 Μπεσίκτας – Βαλένθια Novasports Start

20:45 Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια Novasports5

21:45 Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Prime

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαίωσε πως έγιναν 8 απόπειρες αυτοκτονίας στο αεροπλανοφόρο Lincoln

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί ο Elon Musk μένει σε ένα τροχόσπιτο;

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό – Πού υπάρχουν προβλήματα

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (24/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ξεχασιάρης διαρρήκτης πήρε το σάντουιτς και… άφησε πίσω τα χρήματα - Δείτε βίντεο

07:41ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο στην Ουκρανία

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Τι να τρώτε για έναν πιο υγιή προστάτη

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοικιαστές σε απόγνωση: Ανάρπαστα τα μικρά σπίτια έως 600 ευρώ – Σε ποιες γειτονιές αναλογούν 300 υποψήφιοι ανά… ακίνητο

07:33ΜΑΝΤΕΙΟ

Να γυρίσει να πάρει ανάσα ο Κυριάκος, νευρική κρίση σε ΠΑΣΟΚ και Αριστερά από το «ή εμείς, ή κανείς» του Αλέξη, τι έκανε ο Μάντζος όταν του είπαν για την Ομάδα Αλητείας;

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Οι πιο αξέχαστες στιγμές – Μωρά στα έδρανα, κοιμισμένοι σύνεδροι και μεγάλες κόντρες

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία για τις τελευταίες ημέρες του - Τι ανέφερε για ταξίδι στην Αγγλία

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γρίφος το μέλλον των ανεξάρτητων βουλευτών – Καμία εγγύηση από ΕΛΑΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ προαναγγέλλει πόλεμο κατά της "ΚΟ Terminal"

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Οι ΗΠΑ υπόσχονται περισσότερη οικονομική βοήθεια

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Παρί: Η νέα εποχή Ομπράντοβιτς ξεκινά από το... σπίτι του - Η ώρα και το κανάλι

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Σι: Ποιοι είναι οι στόχοι, οι προσδοκίες και η ατζέντα των συνομιλιών

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Στις 29 Σεπτεμβρίου η πληρωμή της 4ης δόσης του 2026

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι περιέχει το χρηματοκιβώτιό του - Γιατί δεν το έχουν ανοίξει ακόμα

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά από εμφάνιση καπνού – 70 ένοικοι απομακρύνθηκαν

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να εξοντώσει όλους τους ανθρώπους; Τα 5 σενάρια και το πιο πιθανό δεν είναι αυτό που νομίζετε

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: 22χρονος πρωταθλητής kick boxing επιτέθηκε σε δύο γυναίκες - «Με τράβηξε έξω από το αμάξι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι περιέχει το χρηματοκιβώτιό του - Γιατί δεν το έχουν ανοίξει ακόμα

06:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας από τα Météo-France, DWD και Met Office - Χιόνια και πολικό ψύχος στην Ελλάδα

22:35ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση Αρναούτογλου για αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο -Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Παρί: Η νέα εποχή Ομπράντοβιτς ξεκινά από το... σπίτι του - Η ώρα και το κανάλι

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καύσιμα και επίδομα θέρμανσης: Οι ημερομηνίες - κλειδί για τις ανακοινώσεις - Τα ποσά που εξετάζονται

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιοκτήτης πάρκινγκ στα Χανιά πήρε πρόστιμο 11.200 ευρώ

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: 22χρονος πρωταθλητής kick boxing επιτέθηκε σε δύο γυναίκες - «Με τράβηξε έξω από το αμάξι»

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Τι να τρώτε για έναν πιο υγιή προστάτη

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ξεχασιάρης διαρρήκτης πήρε το σάντουιτς και… άφησε πίσω τα χρήματα - Δείτε βίντεο

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοικιαστές σε απόγνωση: Ανάρπαστα τα μικρά σπίτια έως 600 ευρώ – Σε ποιες γειτονιές αναλογούν 300 υποψήφιοι ανά… ακίνητο

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία για τις τελευταίες ημέρες του - Τι ανέφερε για ταξίδι στην Αγγλία

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Η Τρίπολη τίμησε την 23η Σεπτεμβρίου με πομπή, δάδες και παραδοσιακούς χορούς

23:48LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Η καυτή εμφάνιση με τα εσώρουχα και το «κρυφό» μήνυμα στον Σκούτερ Μπράουν

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί ο Elon Musk μένει σε ένα τροχόσπιτο;

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Στην αντεπίθεση η εντυπωσιακή δικηγόρος που κατακεραύνωσε δημόσια δικαστής για το «ακατάλληλο» φόρεμα

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να εξοντώσει όλους τους ανθρώπους; Τα 5 σενάρια και το πιο πιθανό δεν είναι αυτό που νομίζετε

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά από εμφάνιση καπνού – 70 ένοικοι απομακρύνθηκαν

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Η διαγωνιζόμενη Μις Υφήλιος από τη Τζαμάικα μηνύει τα καλλιστεία μετά τη σοκαριστική πτώση της 

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο διευθυντής της Νευρολογικής του 424 - Κλείδωσε για να αλλάξει ρούχα και κατέρρευσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ