Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό – Πού υπάρχουν προβλήματα

Καθυστερήσεις σε κεντρικούς άξονες του λεκανοπεδίου 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό – Πού υπάρχουν προβλήματα
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Υψηλή κίνηση παρατηρείται στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, όπως στις λεωφόρους Κηφισού, Αθηνών και Κηφισίας.
  • Υπάρχουν προβλήματα τόσο στο ρεύμα εξόδου όσο και στο ρεύμα εισόδου στην Αθηνών-Κορίνθου και στη Λεωφόρο Αθηνών.
  • Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στην Αθηνών-Λαμίας από την Αθήνα έως τον κόμβο Καλυφτάκη και στο αντίθετο ρεύμα.
  • Σημαντικές καθυστερήσεις υπάρχουν στη Λεωφόρο Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο, με καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας.
  • Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής το πρωί της Πέμπτης, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία, ιδιαίτερα στις λεωφόρους Κηφισού, Αθηνών και Κηφισίας, αλλά και στην Αττική Οδό.

Προβλήματα καταγράφονται στην Αθηνών-Κορίνθου και τη Λεωφόρο Αθηνών, τόσο στο ρεύμα εξόδου όσο και στο ρεύμα εισόδου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αθηνών-Λαμίας, από την Αθήνα έως τον κόμβο Καλυφτάκη, αλλά και στο αντίθετο ρεύμα.

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Κηφισού, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στις ώρες αιχμής.

Κίνηση

Η κίνηση στους δρόμους στις 07:50.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό, οι οδηγοί που κινούνται προς το Αεροδρόμιο θα πρέπει να υπολογίζουν καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας, ενώ καθυστέρηση 5 έως 10 λεπτών σημειώνεται στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καταγράφονται επίσης καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαίωσε πως έγιναν 8 απόπειρες αυτοκτονίας στο αεροπλανοφόρο Lincoln

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί ο Elon Musk μένει σε ένα τροχόσπιτο;

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό – Πού υπάρχουν προβλήματα

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (24/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ξεχασιάρης διαρρήκτης πήρε το σάντουιτς και… άφησε πίσω τα χρήματα - Δείτε βίντεο

07:41ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο στην Ουκρανία

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Τι να τρώτε για έναν πιο υγιή προστάτη

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοικιαστές σε απόγνωση: Ανάρπαστα τα μικρά σπίτια έως 600 ευρώ – Σε ποιες γειτονιές αναλογούν 300 υποψήφιοι ανά… ακίνητο

07:33ΜΑΝΤΕΙΟ

Να γυρίσει να πάρει ανάσα ο Κυριάκος, νευρική κρίση σε ΠΑΣΟΚ και Αριστερά από το «ή εμείς, ή κανείς» του Αλέξη, τι έκανε ο Μάντζος όταν του είπαν για την Ομάδα Αλητείας;

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Οι πιο αξέχαστες στιγμές – Μωρά στα έδρανα, κοιμισμένοι σύνεδροι και μεγάλες κόντρες

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία για τις τελευταίες ημέρες του - Τι ανέφερε για ταξίδι στην Αγγλία

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γρίφος το μέλλον των ανεξάρτητων βουλευτών – Καμία εγγύηση από ΕΛΑΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ προαναγγέλλει πόλεμο κατά της "ΚΟ Terminal"

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Οι ΗΠΑ υπόσχονται περισσότερη οικονομική βοήθεια

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Παρί: Η νέα εποχή Ομπράντοβιτς ξεκινά από το... σπίτι του - Η ώρα και το κανάλι

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Σι: Ποιοι είναι οι στόχοι, οι προσδοκίες και η ατζέντα των συνομιλιών

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Στις 29 Σεπτεμβρίου η πληρωμή της 4ης δόσης του 2026

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι περιέχει το χρηματοκιβώτιό του - Γιατί δεν το έχουν ανοίξει ακόμα

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά από εμφάνιση καπνού – 70 ένοικοι απομακρύνθηκαν

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να εξοντώσει όλους τους ανθρώπους; Τα 5 σενάρια και το πιο πιθανό δεν είναι αυτό που νομίζετε

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: 22χρονος πρωταθλητής kick boxing επιτέθηκε σε δύο γυναίκες - «Με τράβηξε έξω από το αμάξι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι περιέχει το χρηματοκιβώτιό του - Γιατί δεν το έχουν ανοίξει ακόμα

06:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας από τα Météo-France, DWD και Met Office - Χιόνια και πολικό ψύχος στην Ελλάδα

22:35ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση Αρναούτογλου για αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο -Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Παρί: Η νέα εποχή Ομπράντοβιτς ξεκινά από το... σπίτι του - Η ώρα και το κανάλι

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καύσιμα και επίδομα θέρμανσης: Οι ημερομηνίες - κλειδί για τις ανακοινώσεις - Τα ποσά που εξετάζονται

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιοκτήτης πάρκινγκ στα Χανιά πήρε πρόστιμο 11.200 ευρώ

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: 22χρονος πρωταθλητής kick boxing επιτέθηκε σε δύο γυναίκες - «Με τράβηξε έξω από το αμάξι»

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Τι να τρώτε για έναν πιο υγιή προστάτη

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ξεχασιάρης διαρρήκτης πήρε το σάντουιτς και… άφησε πίσω τα χρήματα - Δείτε βίντεο

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοικιαστές σε απόγνωση: Ανάρπαστα τα μικρά σπίτια έως 600 ευρώ – Σε ποιες γειτονιές αναλογούν 300 υποψήφιοι ανά… ακίνητο

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία για τις τελευταίες ημέρες του - Τι ανέφερε για ταξίδι στην Αγγλία

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Η Τρίπολη τίμησε την 23η Σεπτεμβρίου με πομπή, δάδες και παραδοσιακούς χορούς

23:48LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Η καυτή εμφάνιση με τα εσώρουχα και το «κρυφό» μήνυμα στον Σκούτερ Μπράουν

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί ο Elon Musk μένει σε ένα τροχόσπιτο;

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Στην αντεπίθεση η εντυπωσιακή δικηγόρος που κατακεραύνωσε δημόσια δικαστής για το «ακατάλληλο» φόρεμα

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να εξοντώσει όλους τους ανθρώπους; Τα 5 σενάρια και το πιο πιθανό δεν είναι αυτό που νομίζετε

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά από εμφάνιση καπνού – 70 ένοικοι απομακρύνθηκαν

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Η διαγωνιζόμενη Μις Υφήλιος από τη Τζαμάικα μηνύει τα καλλιστεία μετά τη σοκαριστική πτώση της 

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο διευθυντής της Νευρολογικής του 424 - Κλείδωσε για να αλλάξει ρούχα και κατέρρευσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ