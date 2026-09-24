Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό – Πού υπάρχουν προβλήματα

Snapshot Υψηλή κίνηση παρατηρείται στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, όπως στις λεωφόρους Κηφισού, Αθηνών και Κηφισίας.

Υπάρχουν προβλήματα τόσο στο ρεύμα εξόδου όσο και στο ρεύμα εισόδου στην Αθηνών-Κορίνθου και στη Λεωφόρο Αθηνών.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στην Αθηνών-Λαμίας από την Αθήνα έως τον κόμβο Καλυφτάκη και στο αντίθετο ρεύμα.

Σημαντικές καθυστερήσεις υπάρχουν στη Λεωφόρο Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο, με καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής το πρωί της Πέμπτης, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία, ιδιαίτερα στις λεωφόρους Κηφισού, Αθηνών και Κηφισίας, αλλά και στην Αττική Οδό.

Προβλήματα καταγράφονται στην Αθηνών-Κορίνθου και τη Λεωφόρο Αθηνών, τόσο στο ρεύμα εξόδου όσο και στο ρεύμα εισόδου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αθηνών-Λαμίας, από την Αθήνα έως τον κόμβο Καλυφτάκη, αλλά και στο αντίθετο ρεύμα.

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Κηφισού, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στις ώρες αιχμής.

Η κίνηση στους δρόμους στις 07:50.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό, οι οδηγοί που κινούνται προς το Αεροδρόμιο θα πρέπει να υπολογίζουν καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας, ενώ καθυστέρηση 5 έως 10 λεπτών σημειώνεται στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καταγράφονται επίσης καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία.