Orianthi: Ποια είναι η κιθαρίστρια του Μάικλ Τζάκσον που έρχεται στο ΟΑΚΑ για την Άννα Βίσση

Δύο ημέρες πριν από τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση, η διεθνής κιθαρίστρια ελληνικής καταγωγής ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Orianthi: Ποια είναι η κιθαρίστρια του Μάικλ Τζάκσον που έρχεται στο ΟΑΚΑ για την Άννα Βίσση
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  • Η Orianthi, διεθνούς φήμης Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια, θα συμμετάσχει στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
  • Η Orianthi έγινε γνωστή παγκοσμίως μετά τη συνεργασία της με τον Michael Jackson για τις πρόβες της περιοδείας «This Is It».
  • Έχει συνεργαστεί με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως ο Alice Cooper και ο Richie Sambora, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει επιτυχημένη solo καριέρα.
  • Η εμφάνισή της στην Ελλάδα έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς επιστρέφει στη χώρα καταγωγής της για να παίξει μπροστά σε μεγάλο κοινό.
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Η Orianthi Penny Panagaris, η διεθνούς φήμης Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια και τραγουδίστρια, έρχεται στην Αθήνα για να συμμετάσχει στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.

Η παρουσία της αποτελεί μία από τις διεθνείς εκπλήξεις της βραδιάς, μαζί με τον DJ και παραγωγό Argy, σε μια συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Η ίδια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την επικείμενη εμφάνιση, γράφοντας στα social media πως «θα είναι επικό» και ότι ανυπομονεί να βρεθεί μαζί με την Άννα Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο στην Ελλάδα.

βίσση - οριάνθη

Από την Αδελαΐδα στην παγκόσμια ροκ σκηνή

Η Orianthi γεννήθηκε το 1985 στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας και είναι ελληνικής καταγωγής. Η σχέση της με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία: άρχισε να παίζει πιάνο στα τρία της χρόνια και στράφηκε στην κιθάρα στα έξι. Στην εφηβεία της είχε ήδη αρχίσει να γράφει τραγούδια και να εμφανίζεται επαγγελματικά.

Η κιθάρα την οδήγησε γρήγορα έξω από τα σύνορα της Αυστραλίας. Ως έφηβη βρέθηκε στη σκηνή με τον Steve Vai, ενώ στα 18 της είχε την ευκαιρία να παίξει με τον Carlos Santana, δύο στιγμές που αποτέλεσαν σημαντικούς σταθμούς στην πρώιμη πορεία της. Η μεγάλη διεθνής αναγνώριση ήρθε το 2009.

Η συνεργασία με τον Michael Jackson

Η Orianthi επιλέχθηκε από τον Michael Jackson για να είναι η βασική κιθαρίστριά του στις πρόβες για τις συναυλίες του «This Is It» στο Λονδίνο.

Οι συναυλίες τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν μετά τον θάνατο του Jackson, όμως η Orianthi είχε ήδη γίνει μέρος εκείνης της τελευταίας μουσικής περιόδου του. Συμμετείχε στην ταινία «Michael Jackson’s This Is It» και αργότερα έπαιξε κιθάρα στο μνημόσυνο του καλλιτέχνη.

Η συνεργασία αυτή αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην καριέρα της και την έφερε στο επίκεντρο της διεθνούς μουσικής σκηνής.

https://www.instagram.com/p/DHEH3EsJjvK/

Από τον Alice Cooper μέχρι τον Richie Sambora

Η πορεία της δεν σταμάτησε στον Μάικλ Τζάκσον.

Το 2011 η Orianthi εντάχθηκε στην μπάντα του Alice Cooper, πραγματοποιώντας διεθνείς περιοδείες, ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως ο Richie Sambora, ο Michael Bolton και ο Dave Stewart.

Παράλληλα, δημιούργησε τη δική της solo πορεία. Το 2009 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Believe», από το οποίο προέκυψε και το διεθνώς επιτυχημένο «According to You», ενώ ακολούθησαν οι δίσκοι «Heaven in This Hell», «O», «Rock Candy» και «Some Kind of Feeling».

Η Orianthi έχει πλέον καθιερωθεί ως μία από τις αναγνωρίσιμες γυναίκες κιθαρίστριες της σύγχρονης ροκ, έχοντας καταφέρει να συνδυάσει τη solo καριέρα με συνεργασίες με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής.

Δύο ημέρες πριν από το μεγάλο ραντεβού

Τώρα, η διαδρομή από την Αδελαΐδα οδηγεί στην Αθήνα.

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η Orianthi θα ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ στο πλευρό της Άννας Βίσση, σε μία από τις διεθνείς εκπλήξεις που έχουν προγραμματιστεί για τη μεγάλη συναυλία.

https://www.instagram.com/reel/Ddn8AhLupY8/

Για την ίδια, η εμφάνιση έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Μια μουσικός ελληνικής καταγωγής, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αυστραλία και έκανε διεθνή καριέρα στη ροκ μουσική, επιστρέφει στην Ελλάδα για να παίξει μπροστά σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινά της χώρας.

Και αυτή τη φορά, η ηλεκτρική κιθάρα της Orianthi θα συναντήσει τη φωνή της Άννας Βίσση στη σκηνή του ΟΑΚΑ.

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