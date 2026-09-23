Άννα Βίσση: Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ – Το βίντεο από τις προετοιμασίες

Snapshot Η Άννα Βίσση θα δώσει μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ήδη ξεκινήσει.

Η παραγωγή της συναυλίας περιλαμβάνει σκηνή 360 μοιρών και οπτικοακουστικό θέαμα με διεθνείς συνεργασίες και εκπλήξεις για το κοινό.

Οι πύλες του Ολυμπιακού Σταδίου θα ανοίξουν στις 16:00 και η συναυλία θα ξεκινήσει στις 21:00.

Η Άννα Βίσση συνεργάζεται με τη στιλίστρια Rita Melssen για τη σκηνική της παρουσία, δίνοντας έμφαση στην καλλιτεχνική και σκηνική προετοιμασία.

Η εταιρεία παραγωγής D&A Live Concerts δημοσίευσε βίντεο από τις προετοιμασίες, προσφέροντας μια πρώτη γεύση του γεγονότος και ενισχύοντας την προσμονή του κοινού. Snapshot powered by AI

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ έχει ξεκινήσει και οι προετοιμασίες βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία.

Με μόλις τρεις ημέρες να απομένουν μέχρι τη βραδιά που η τραγουδίστρια θα συναντήσει το κοινό της, η εταιρεία παραγωγής μοιράστηκε ένα βίντεο από τον χώρο της συναυλίας, δίνοντας μια πρώτη γεύση από όσα ετοιμάζονται.

Το βίντεο της D&A Live Concerts έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ανυπομονησία για το μουσικό γεγονός του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου. Η παραγωγή περιλαμβάνει σκηνή 360 μοιρών και σχεδιάζεται ως ένα μεγάλο οπτικοακουστικό θέαμα, με διεθνείς συνεργασίες και εκπλήξεις για το κοινό.

https://www.instagram.com/reel/Ddn8AhLupY8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Άννα Βίσση βρίσκεται εδώ και καιρό σε εντατικούς ρυθμούς προετοιμασίας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή τόσο στο καλλιτεχνικό μέρος όσο και στη σκηνική της παρουσία. Για τις εμφανίσεις της έχει συνεργαστεί με τη στιλίστρια Rita Melssen, γνωστή και από τη δουλειά της με τη Μαντόνα.

Η μεγάλη βραδιά θα ξεκινήσει στις 21:00, ενώ οι πύλες του Ολυμπιακού Σταδίου θα ανοίξουν στις 16:00 για την προσέλευση του κοινού.

Για τους θαυμαστές της «απόλυτης σταρ», το βίντεο από τις προετοιμασίες λειτουργεί σαν ένα μικρό backstage πριν από τη μεγάλη συνάντηση. Σε τρεις ημέρες, το ΟΑΚΑ θα γεμίσει με τα τραγούδια της Άννας Βίσση, σε μια συναυλία που φιλοδοξεί να αποτελέσει ξεχωριστό σταθμό στην πολυετή καριέρα της.

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