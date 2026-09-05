Άννα Βίσση: Το νέο της τραγούδι έγινε viral πριν καν κυκλοφορήσει - Το βίντεο από την πρόβα

Snapshot Η Άννα Βίσση παρουσίασε ένα πρώτο απόσπασμα από το νέο της τραγούδι «Όχι γιατί» πριν την επίσημη κυκλοφορία του στις 11 Σεπτεμβρίου.

Το βίντεο από την πρόβα του τραγουδιού έγινε viral και προκάλεσε έντονη αντίδραση από τους θαυμαστές της.

Η κυκλοφορία του «Όχι γιατί» προηγείται της μεγάλης συναυλίας της στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου, όπου αναμένεται πλήθος κόσμου.

Το νέο τραγούδι λειτουργεί ως προοίμιο για το σημαντικό μουσικό γεγονός της τραγουδίστριας με το κοινό της. Snapshot powered by AI

Η Άννα Βίσση έδωσε μια πρώτη γεύση από το νέο της τραγούδι «Όχι γιατί», λίγες ημέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία του.

Στο βίντεο, η Άννα Βίσση ερμηνεύει το «Όχι γιατί», το νέο τραγούδι που κυκλοφορεί στις 11 Σεπτεμβρίου, δίνοντας στους θαυμαστές μια πρώτη γεύση από αυτό που έρχεται. Το απόσπασμα δεν άργησε να γίνει viral, με τα σχόλια και τις αντιδράσεις των θαυμαστών της να διαδέχονται το ένα το άλλο.

Η ανυπομονησία είναι ακόμη μεγαλύτερη καθώς η νέα κυκλοφορία έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την Άννα Βίσση. Η τραγουδίστρια μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν χιλιάδες θαυμαστές της.

https://www.instagram.com/reel/Dc30FNPMpsK/

Το «Όχι γιατί» έρχεται ουσιαστικά να λειτουργήσει ως το νέο μουσικό «κεφάλαιο» πριν από το μεγάλο ραντεβού της με το κοινό της στο ΟΑΚΑ. Και αν κρίνει κανείς από την πρώτη αντίδραση των θαυμαστών στο μικρό απόσπασμα της πρόβας, το τραγούδι έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον τους πριν ακόμη κυκλοφορήσει.

https://www.instagram.com/reel/Dcq7mmasLQh/

Διαβάστε επίσης