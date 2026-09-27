Σκωτία: Άλμα 25% στις ποδηλατικές διαδρομές και νέα ρεκόρ σε Εδιμβούργο και Γλασκώβη

Snapshot Οι ποδηλατικές διαδρομές στη Σκωτία αυξήθηκαν κατά 25% σε ετήσια βάση, με 67.000 διαδρομές καταγεγραμμένες σε δύο ημέρες τον Μάιο.

Στο Εδιμβούργο, τα ποδήλατα ξεπέρασαν τα αυτοκίνητα κατά την πρωινή ώρα αιχμής σε κεντρικούς δρόμους όπως η Leith Walk.

Στη Γλασκώβη, ποδήλατα αποτελούσαν το 16% της συνολικής κυκλοφορίας σε δρόμους όπως η Clyde Street, η Garscube Road και η Victoria Road.

Η επιτυχία των ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών ποδηλάτων (e-bikes) στο Εδιμβούργο έχει καταγράψει 1,46 εκατομμύρια διαδρομές από τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους.

Η κυβέρνηση της Σκωτίας σχεδιάζει να επενδύσει 280 εκατομμύρια δολάρια σε νέες υποδομές ποδηλασίας και κινητικότητας. Snapshot powered by AI

Ιστορικό ορόσημο για την πρωτεύουσα της Σκωτίας, καθώς ο συνδυασμός ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών ποδηλάτων και προστατευμένων ποδηλατόδρομων εκτόξευσε τη χρήση του ποδηλάτου, με τα δίκυκλα να ξεπερνούν αριθμητικά τα αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια πρωινής ώρας αιχμής μέσα στον Μάιο, για πρώτη φορά στην ιστορία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέλυσε η σκωτσέζικη οργάνωση ποδηλασίας Cycling Scotland, η άνοδος της κίνησης των ποδηλάτων αποτυπώνεται έντονα και σε άλλες περιοχές, όπως στη Γλασκώβη, όπου κεντρικοί δρόμοι κατέγραψαν αριθμό-ρεκόρ διαδρομών. Η εφημερίδα The Scotsman, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, απέδωσε τη μερίδα του λέοντος των νέων διαδρομών στην τεράστια δημοτικότητα του προγράμματος ενοικίασης e-bikes στο Εδιμβούργο, το οποίο από τον περασμένο Σεπτέμβριο έχει μετρήσει 1,46 εκατομμύρια διαδρομές.

Τα δεδομένα προέρχονται από μια πανεθνική έρευνα κυκλοφορίας διάρκειας 48 ωρών στα μέσα Μαΐου. Συνολικά, τις δύο αυτές ημέρες καταγράφηκαν 67.000 ποδηλατικές διαδρομές, σημειώνοντας αύξηση 25% σε ετήσια βάση. Στην Leith Walk, έναν από τους μεγαλύτερους δρόμους του Εδιμβούργου που συνδέει το κέντρο με το ομώνυμο λιμάνι, τα ποδήλατα ξεπέρασαν τα αυτοκίνητα μεταξύ 8:00 και 9:00 π.μ.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η Γλασκώβη, ιδιαίτερα σε οδούς όπως η Clyde Street, η Garscube Road και η Victoria Road, όπου τα ποδήλατα έφτασαν να αποτελούν το 16% της συνολικής κυκλοφορίας.

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος βλέποντας τα τελευταία στοιχεία της Cycling Scotland», ανέφερε σε δήλωσή του ο Υπουργός Οικονομίας, Τουρισμού και Μεταφορών, Stephen Flynn, τονίζοντας πως οι υποδομές βοηθούν περισσότερους πολίτες να μετακινούνται καθημερινά με ασφάλεια. Από την πλευρά της, η Κρίστι Μίλτον-Μουρ, επισκέπτρια υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) στη Γλασκώβη, επεσήμανε ότι το ποδήλατο της εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο στις επισκέψεις της σε οικογένειες, προσφέροντάς της παράλληλα αίσθηση ασφάλειας μακριά από τα αυτοκίνητα.

Κλείνοντας, ο υπουργός αποκάλυψε ότι οι αρχές της Σκωτίας δρομολογούν πρόσθετα έργα υποδομής και κινητικότητας ύψους 280 εκατομμυρίων δολαρίων, ενθαρρυμένες από την τεράστια επιτυχία των νέων ποδηλατόδρομων.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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