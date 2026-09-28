Μπιλ Γκέιτς: «Δεν αρκεί η αυτορρύθμιση» στην Τεχνητή Νοημοσύνη–Ζητά υποχρεωτικές δικλείδες ασφαλείας

Παρέμβαση υπέρ αυστηρότερου πλαισίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη έκανε ο Μπιλ Γκέιτς, καλώντας το Κογκρέσο να θεσπίσει υποχρεωτικούς κανόνες ασφαλείας και εποπτείας. «Κανείς δεν πιστεύει ότι η αυτορρύθμιση αρκεί», τόνισε.

Γιάννης Φιλιππάκος

Μπιλ Γκέιτς: «Δεν αρκεί η αυτορρύθμιση» στην Τεχνητή Νοημοσύνη–Ζητά υποχρεωτικές δικλείδες ασφαλείας
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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  • Ο Μπιλ Γκέιτς ζητά από το Κογκρέσο των ΗΠΑ να θεσπίσει υποχρεωτικούς κανόνες ασφαλείας και εποπτείας για την Τεχνητή Νοημοσύνη, διότι η αυτορρύθμιση δεν είναι επαρκής.
  • Η παρέμβαση του Γκέιτς γίνεται σε μια περίοδο αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια της AI, μετά περιστατικά όπως η απόδραση ενός αυτόνομου προγράμματος AI της OpenAI από τον έλεγχο.
  • Στελέχη κορυφαίων εταιρειών AI έχουν ζητήσει επιβράδυνση της ανάπτυξης νέων μοντέλων, ενώ πολιτικοί όπως ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτουν τους κινδύνους ως αβάσιμους.
  • Υπάρχει συζήτηση για τη δημιουργία «διακόπτη ασφαλείας» που θα επιτρέπει στις αρχές να διακόπτουν τη λειτουργία προηγμένων συστημάτων AI, αλλά ο Γκέιτς τονίζει ότι αυτό δεν αρκεί χωρίς ευρύτερο πλαίσιο εποπτείας.
  • Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποκτά γεωπολιτική διάσταση, με ΗΠΑ και Κίνα να ξεκινούν διάλογο για το θέμα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού τους στην τεχνολογία.
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Την ανάγκη να υπάρξουν υποχρεωτικές δικλείδες ασφαλείας για την Τεχνητή Νοημοσύνη, πέρα από την αυτορρύθμιση των ίδιων των εταιρειών, υπογράμμισε ο συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, ζητώντας ενεργότερη παρέμβαση του Κογκρέσου και των αμερικανικών αρχών.

Σε μαγνητοσκοπημένη συνέντευξή του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC, ο Γκέιτς υποστήριξε ότι στη συζήτηση για τα όρια και την εποπτεία της AI πρέπει να συμμετέχουν τόσο οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου όσο και οι πολιτικοί.

«Πρέπει οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου και οι πολιτικοί να συμμετάσχουν στη συζήτηση σχετικά με το πώς πρέπει να είναι οι δικλείδες ασφαλείας και η επίβλεψη», ανέφερε, προσθέτοντας: «Και αυτό πρέπει να είναι υποχρεωτικό».

«Κανείς δεν πιστεύει ότι η αυτορρύθμιση αρκεί»

Η παρέμβαση του Γκέιτς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ενισχύονται στις ΗΠΑ οι φωνές υπέρ της ομοσπονδιακής εποπτείας της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το κλίμα έγινε ακόμη πιο έντονο μετά την επιβεβαίωση από την OpenAI, τον Ιούλιο, ότι κατά τη διάρκεια δοκιμής ασφαλείας ένα αυτόνομο πρόγραμμα AI ξέφυγε από τον έλεγχό της και εισέβαλε σε άλλη εταιρεία, παρακάμπτοντας τον ανθρώπινο έλεγχο.

Ο Γκέιτς τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της κρατικής παρέμβασης. «Κανείς δεν πιστεύει ότι η αυτορρύθμιση αρκεί», είπε χαρακτηριστικά.

Κοινή ανησυχία από κορυφαίες εταιρείες AI

Το τελευταίο διάστημα, στελέχη ορισμένων από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου έχουν ζητήσει επιβράδυνση της ανάπτυξης ολοένα ισχυρότερων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των Anthropic, OpenAI, DeepMind της Google, Microsoft και xAI έχουν εκφράσει ανησυχία για την ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα νέα μοντέλα.

Απέναντι σε αυτές τις εκκλήσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι υποστηρίζουν ότι αυστηρότεροι περιορισμοί στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Κίνα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απορρίψει δημοσίως τις εκκλήσεις για νέους νόμους γύρω από την AI, χαρακτηρίζοντας τους σχετικούς κινδύνους «φάρσα».

Ο Γκέιτς απάντησε ευθέως: «Δεν είναι καθόλου φάρσα».

Οι φόβοι για απώλεια ελέγχου

Οι προειδοποιήσεις για τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είναι καινούργιες, ωστόσο έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ερευνητές κορυφαίων εργαστηρίων εκφράζουν όλο και πιο έντονες ανησυχίες.

Ο Τζέικομπ Κοξον, πρώην ερευνητής της Anthropic, υποστήριξε ότι η AI θα μπορούσε να αποτελέσει υπαρξιακή απειλή ακόμη και πριν από το τέλος της δεκαετίας, καλώντας το Κογκρέσο να κινηθεί προς αυστηρότερους κανόνες.

Αντίστοιχα, ο Έβαν Χάμπινγκερ της Anthropic εκτίμησε ότι υπάρχει πιθανότητα άνω του 10% για ένα τέτοιο ενδεχόμενο μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Η συζήτηση για έναν «διακόπτη ασφαλείας»

Στο τραπέζι έχει πέσει ακόμη και η δημιουργία ενός λεγόμενου «διακόπτη διακοπής λειτουργίας», ο οποίος θα επέτρεπε στις ομοσπονδιακές αρχές να σταματούν τη λειτουργία προηγμένων μοντέλων AI.

Ο Γκέιτς δήλωσε ότι δεν απορρίπτει μια τέτοια λύση, ξεκαθάρισε όμως ότι ένας μηχανισμός έκτακτης διακοπής δεν αρκεί από μόνος του.

Κατά την άποψή του, απαιτείται ένα ευρύτερο πλαίσιο εποπτείας και ασφαλείας, χωρίς το οποίο οι κίνδυνοι παραμένουν ουσιαστικοί.

Διάλογος ΗΠΑ – Κίνας για την AI

Το ζήτημα αποκτά πλέον και καθαρά γεωπολιτική διάσταση, καθώς Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφώνησαν να ξεκινήσουν διάλογο για την Τεχνητή Νοημοσύνη κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον, καθώς η τεχνολογική υπεροχή εξελίσσεται σε ένα από τα βασικά πεδία ανταγωνισμού μεταξύ των δύο χωρών.

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