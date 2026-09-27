Ζάκυνθος: Τραγικός επίλογος για την 64χρονη τουρίστρια που αγνοείτο - Βρέθηκε νεκρή

Snapshot Η 64χρονη Ρουμάνα τουρίστρια που αγνοείτο από τις 11 Σεπτεμβρίου βρέθηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή στο Άνω Γερακαρίο Ζακύνθου.

Το πτώμα της βρέθηκε σε κατάσταση αποσύνθεσης σε απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων από το σημείο της τελευταίας οπτικής επαφής.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Εκτεταμένες έρευνες είχαν πραγματοποιηθεί στην περιοχή με τη συμμετοχή πολλών υπηρεσιών, όπως η Πολιτική Προστασία, η αστυνομία, η πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ.

Η σορός θα μεταφερθεί στην Πάτρα για ιατροδικαστική εξέταση ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Snapshot powered by AI

Τραγικός ήταν ο επίλογος που γράφτηκε για την εξαφάνιση της 64χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία, στη Ζάκυνθο, καθώς το απόγευμα της Κυριακής εντοπίστηκε νεκρή σε χωράφι, στην τοποθεσία «Καστέλια» στο Άνω Γερακαρίο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την 64χρονη εντόπισε κάτοικος της περιοχής, που πήγε στο σημείο να κάνει αγροτικές εργασίες. Η 64χρονη Ρουμάνα τουρίστρια αγνοείτο επίσημα από τις 11 Σεπτεμβρίου και διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο στη γειτονική περιοχή του Αλυκανά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία σε πρώτη φάση, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η περιοχή στην οποία εντοπίστηκε το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας σε κατάσταση αποσύνθεσης είναι σε απόσταση τριών χιλιομέτρων περίπου, από το σημείο που εθεάθη τελευταία φορά από κάμερα ασφαλείας στο κέντρο του Αλυκανά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαν προηγηθεί από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλυκών η εξαφάνισης της 64χρονης, εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή του Αλυκανά με τη συμμετοχή της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, με τη χρήση drones, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ενώ συνέδραμαν και κλιμάκια της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο και με φουσκωτές βάρκες και δύτες, καθώς, υπάρχει ποτάμι στην συγκεκριμένη περιοχή.

Η σορός της, θα μεταφερθεί στην Πάτρα για να γίνει ιατροδικαστική εξέταση και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

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