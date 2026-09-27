Τουρκία: Επτά νεκροί και 13 τραυματίες σε τροχαίο στο Γκαζιαντέπ

Snapshot Σοβαρό τροχα σημειώθηκε στην περιοχή Νουρνταγί του Γκαζιαντέπ με σύγκρουση επιβατικού οχήματος και αυτοκινήτου.

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 13 τραυματίστηκαν στο δυστύχημα.

Το ατύχημα συνέβη κοντά στην αγροτική συνοικία Ατζάρομπα, όταν μίνι λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές, αστυνομικές και διασωστικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρα.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης από τις αρμόδιες ομάδες βρίσκονται σε εξέλιξη. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Νουρνταγί του Γκαζιαντέπ, όταν επιβατικό όχημα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 13 ακόμη τραυματίστηκαν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην αγροτική συνοικία Ατζάρομπα, στην περιοχή Νουρνταγί, όταν μίνι λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ Χατάι και Γκαζιαντέπ συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, της Χωροφυλακής, της AFAD, ασθενοφόρα και ομάδες της Εθνικής Ιατρικής Ομάδας Διάσωσης (UMKE).

Οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων στο σημείο του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης