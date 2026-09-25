Τουρκία: Έρευνα για μεγάλο σκάνδαλο με επενδυτικά κεφάλαια - 45 συλλήψεις

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο Ερκάν Κιλιμτζί, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Τουρκία: Έρευνα για μεγάλο σκάνδαλο με επενδυτικά κεφάλαια - 45 συλλήψεις
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στην Τουρκία συνελήφθησαν 45 άτομα σε έρευνα για σκάνδαλο με επενδυτικά κεφάλαια, μεταξύ των οποίων ο πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Ερκάν Κιλιμτζί.
  • Διερευνώνται 131 επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζονταν περιουσιακά στοιχεία άνω των 826 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών, τα οποία τέθηκαν σε εκκαθάριση από την Αρχή Κεφαλαιαγοράς.
  • Τα περιουσιακά στοιχεία των υπόπτων και των άμεσων μελών των οικογενειών τους έχουν κατασχεθεί ή παγώσει.
  • Η έρευνα αφορά κατηγορίες για οργανωμένο έγκλημα, απάτη κατά του κράτους, παραβιάσεις της νομοθεσίας χρηματοπιστωτικών αγορών και φοροδιαφυγή.
  • Ο υπουργός Οικονομικών διέψευσε φήμες περί παραίτησής του, χαρακτηρίζοντας τις φήμες αβάσιμες και επιβλαβείς για την οικονομική σταθερότητα.
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Συνολικά 45 άτομα συνελήφθησαν στην Τουρκία στο πλαίσιο μιας έρευνας για σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, με τον υπουργό Οικονομικών να διαψεύδει φημολογίες περί παραίτησής του.

«Έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον συνολικά 76 υπόπτων, 45 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ με ανάρτηση στο X.

«Τα περιουσιακά στοιχεία όλων των ιδιοκτητών κεφαλαίων και των υπόπτων που κατέχουν διευθυντικές θέσεις έχουν κατασχεθεί. Τα περιουσιακά στοιχεία των άμεσων μελών της οικογένειάς τους έχουν παγώσει», συνέχισε. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο Ερκάν Κιλιμτζί, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας.

Οι εισαγγελείς διερευνούν δόλιες δραστηριότητες 131 επενδυτικών κεφαλαίων που κατέχουν επτά εταιρείες, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται συνολικά σε περισσότερα από 826 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες (περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ), σύμφωνα με υπολογισμούς τουρκικών ΜΜΕ.

Όλες τέθηκαν σε εκκαθάριση στις 17 Σεπτεμβρίου από την τουρκική Αρχή Κεφαλαιαγοράς (SPK), η οποία δήλωσε ότι διαχειρίζονταν τα περιουσιακά στοιχεία περισσότερων από 455.000 ιδιωτών επενδυτών.

Χθες το βράδυ, ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ απέρριψε ως «αβάσιμες» φήμες για αποχώρησή του. «Τέτοιες εικασίες, που στοχεύουν στην οικονομική σταθερότητα της χώρας μας, δεν πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη», τόνισε με ανάρτηση στο X.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν όταν η SPK εξέδωσε οδηγίες στις 28 Αυγούστου, δίνοντας εντολή σε funds να μην επενδύουν πλέον όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία σε μία μόνο μετοχή και να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους.

Για να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες, τα funds άρχισαν να πωλούν μετοχές και επενδυτές άρχισαν να αποσύρονται. Στη συνέχεια, ορισμένα funds είπαν ότι δεν ήταν σε θέση να ρευστοποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία αρκετά γρήγορα.

Η έρευνα επικεντρώνεται ιδιαίτερα στις κατηγορίες περί οργανωμένου εγκλήματος, απάτης κατά του κράτους και παραβιάσεων της νομοθεσίας για χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς και φοροδιαφυγής.

Ωστόσο, ολοένα και περισσότεροι αμφισβητούν την αδυναμία των ρυθμιστικών αρχών να παρέμβουν νωρίτερα σε αυτήν την υπόθεση.

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