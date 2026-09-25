Λυσικράτους 15: Πώς ήταν το Airbnb της Πλάκας πριν από την έκρηξη - Φωτογραφίες, τιμές και κριτικές

Ένα παλιό, διώροφο κτίριο που μέχρι και πριν από λίγες ώρες δέσποζε στην οδό Λυσικράτους 15 στην Πλάκα, βρέθηκε σήμερα στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά την ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση του. Σύμφωνα με τα σημερινά ρεπορτάζ, στον πρώτο όροφο υπήρχε διαμέρισμα που χρησιμοποιούνταν για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω Airbnb.

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