«Ό,τι έχω ζήσει το 'χει πει η Βίσση»: Η Άνθη Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος έγιναν... Βισσικοί

Snapshot Η Άνθη Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος φωτογραφήθηκαν με το επίσημο merch της Άννας Βίσση πριν από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου έχει γίνει sold out με περίπου 95.000 αναμενόμενους θεατές.

Το show περιλαμβάνει σκηνή 360 μοιρών και παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ξεκινώντας στις 21:00 μετά από pre-show στις 20:00.

Στη σκηνή μαζί με την Άννα Βίσση θα εμφανιστούν ο DJ Argy και η κιθαρίστρια Orianthi.

Η συναυλία στο ΟΑΚΑ ακολουθεί τις sold out εμφανίσεις της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο. Snapshot powered by AI

Σε ρυθμούς... Άννας Βίσση κινούνται η Άνθη Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, οι οποίοι μοιράστηκαν στα social media στιγμιότυπα με το merch της «απόλυτης», δείχνοντας πως έχουν ήδη μπει σε... «Βισσικό» mood ενόψει της μεγάλης συναυλίας.

Οι δύο παρουσιαστές πόζαραν φορώντας τα χαρακτηριστικά μπλουζάκια της Άννας Βίσση και ανέβασαν τα στιγμιότυπα στα social media, λίγες ώρες πριν από το μεγάλο μουσικό ραντεβού του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ.

Μάλιστα, η Άνθη Βούλγαρη ανέφερε την γνωστή ατάκα «Ό,τι έχω ζήσει το ’χει πει η Βίσση», δείχνοντας με τον δικό της τρόπο την ανυπομονησία της για τη μεγάλη συναυλία.

Η εμφάνισή τους με το merch της τραγουδίστριας δεν πέρασε απαρατήρητη, με τους δύο παρουσιαστές να δίνουν το δικό τους σύνθημα για τη συναυλία που αναμένεται να συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες θεατές.

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Η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ

Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου, σε μια συναυλία που έχει ήδη γίνει sold out, με περίπου 95.000 θεατές να αναμένονται στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Η συναυλία πραγματοποιείται στις 26 Σεπτεμβρίου και έχει σχεδιαστεί ως ένα μεγάλο stadium show, με σκηνή 360 μοιρών, εντυπωσιακή παραγωγή και παραγωγή διεθνών προδιαγραφών.

Οι πόρτες του ΟΑΚΑ ανοίγουν από το απόγευμα, ενώ το pre-show είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 και η συναυλία της Άννας Βίσση αναμένεται να ξεκινήσει στις 21:00.

https://www.instagram.com/p/Ddq0-Lsm4T6/

Στη σκηνή μαζί με την Άννα Βίσση θα βρεθούν και ξεχωριστοί καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων ο DJ και μουσικός παραγωγός Argy και η κιθαρίστρια Orianthi, γνωστή και από τη συνεργασία της με τον Μάικλ Τζάκσον.

Το sold out του ΟΑΚΑ έρχεται μετά τις sold out εμφανίσεις της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, με τη δημοφιλή τραγουδίστρια να ετοιμάζεται πλέον για μια ακόμη μεγάλη συναυλιακή βραδιά.

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