Ντοβ Κάμερον και Νταμιάνο Ντέιβιντ: Παντρεύτηκαν στην Ιταλία - Η μυστική τελετή στην Τοσκάνη

Snapshot Η Ντο Κάμερον και ο Νταμιάνο Ντέιβιντ παντρεύτηκαν σε ιδιωτική τελετή στο δημαρχείο τουονταλτσίνο στην Τοσκάνη στις 24 Σεπτεμβρίου.

Η σχέση τους έγινε γνωστή δημοσίως τον Φεβρουάριο του 2024 μέσω μιας ανάρτησης της Κάμερον στο Instagram.

Ο αρραβώνας τους ανακοινώθηκε επίσημα τον Ιανουάριο του 2026, με την πρόταση γάμου να έχει γίνει σε προσωπική στιγμή στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι ήταν ήδη αρραβωνιασμένο από τον Οκτώβριο του 2025, πριν την επίσημη ανακοίνωση.

Η πρόταση γάμου έγινε σε μια απλή και οικεία στιγμή, με τον Ντέιβιντ να εκφράζει την επιθυμία για μια κοινή ζωή γεμάτη καθημερινές στιγμές. Snapshot powered by AI

Σε μια ιδιωτική τελετή στο ιστορικό δημαρχείο του Μονταλτσίνο στην Τοσκάνη, στην Ιταλία, παντρεύτηκαν η Ντοβ Κάμερον και ο Νταμιάνο Ντέιβιντ στις 24 Σεπτεμβρίου.

Η 30χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός και ο 27χρονος frontman των Måneskin επισημοποίησαν τη σχέση τους, με την είδηση του γάμου τους να επιβεβαιώνεται από το PEOPLE.

Το ζευγάρι επέλεξε ασορτί σύνολα για την ξεχωριστή ημέρα. Η Κάμερον φόρεσε ένα λευκό σύνολο με εφαρμογή στη μέση, λευκή γραβάτα και εντυπωσιακή κάπα, ενώ ο Ντέιβιντ επέλεξε ένα ιβουάρ look, το οποίο ολοκλήρωσε με μεταξωτό φουλάρι.

Από τη γνωριμία στον γάμο

Οι φήμες για τη σχέση τους άρχισαν να κυκλοφορούν τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν η Ντοβ Κάμερον παρακολούθησε συναυλία των Måneskin.

Τον Ιανουάριο του 2024, οι δυο τους εντοπίστηκαν σε ραντεβού για δείπνο στο Λος Άντζελες, ενώ τον επόμενο μήνα έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, στο ετήσιο Pre-Grammy Gala του Κλάιβ Ντέιβις.

Στις 4 Φεβρουαρίου 2024, η Κάμερον έκανε και επίσημα τη σχέση τους γνωστή στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στην οποία ο Νταμιάνο Ντέιβιντ κρατούσε τα παπούτσια της. Ο μουσικός σχολίασε την ανάρτηση με emoji κόκκινων γοβών και ένα φιλί.

Η πρόταση γάμου στο σπίτι

Τον Ιανουάριο του 2026, η Ντοβ Κάμερον ανακοίνωσε τον αρραβώνα τους, δημοσιεύοντας φωτογραφία με το δαχτυλίδι της και γράφοντας: «my favourite part of being alive, happy new year».

Λίγο αργότερα, μιλώντας στο The Tonight Show with Jimmy Fallon, αποκάλυψε λεπτομέρειες από την ιδιαίτερα προσωπική πρόταση γάμου.

Ο Νταμιάνο της έκανε πρόταση στο σπίτι τους, την ώρα που ετοίμαζαν τις βαλίτσες τους για ένα ταξίδι. Η Κάμερον, όπως περιέγραψε, φορούσε ένα μεγάλο T-shirt, δεν είχε ετοιμαστεί και τα μαλλιά της ήταν ακόμη βρεγμένα από το ντους.

https://www.instagram.com/p/DdtN2q9n_Af/

Ο Ντέιβιντ, εξηγώντας γιατί επέλεξε μια τόσο ιδιωτική στιγμή, της είπε πως η κοινή τους ζωή είναι ήδη γεμάτη από δημόσιες στιγμές και πως ήθελε η πρόταση να γίνει στο σπίτι τους.

«Θέλω πιάτα, θέλω πλυντήρια, θέλω να μαγειρεύουμε μαζί, θέλω να σε βλέπω με το μεγάλο σου T-shirt. Αυτή είναι η ζωή που επιλέγω και ελπίζω να επιλέγεις κι εσύ την ίδια. Θα με παντρευτείς;», της είχε πει.

Παρότι το ζευγάρι ανακοίνωσε δημόσια τον αρραβώνα του τον Ιανουάριο του 2026, το Vogue είχε αναφέρει ότι οι δυο τους ήταν ήδη αρραβωνιασμένοι από τον Οκτώβριο του 2025.

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