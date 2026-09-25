Γαύδος: Εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 45 αλλοδαπούς – Μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην περιοχή επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες
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Λέμβος με περίπου 45 αλλοδαπούς μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.
Στην περιοχή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες.
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