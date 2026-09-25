Κρυονέρι: Άγρια επίθεση λύκου σε κάτοικο - «Πάλευα για τη ζωή μου 8 λεπτά»

Snapshot Κάτοικος του Κρυονερίου δέχθηκε επίθεση από λύκο κοντά στο χωριό και σε δασική έκταση, με την επίθεση να διαρκεί περίπου οκτώ λεπτά.

Ο Θανάσης Λινάρδος δέχθηκε 30 με 40 δαγκωνιές και χρειάστηκε αντιτετανικό εμβόλιο μετά το περιστατικό.

Ο λύκος είχε εμφανιστεί ξανά στην περιοχή και πριν ενάμιση χρόνο είχε δαγκώσει ελαφρά έναν γείτονα.

Οι κάτοικοι ζητούν άμεση καταγραφή, διερεύνηση και λήψη μέτρων από τις αρμόδιες αρχές λόγω φόβων για νέες επιθέσεις.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου 100 μέτρα από το νεκροταφείο του χωριού, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινότητα. Snapshot powered by AI

Επίθεση από λύκο καταγγέλλει ότι δέχθηκε κάτοικος του Κρυονερίου, σε σημείο κοντά στο χωριό και στην είσοδο δασικής έκτασης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Ο Θανάσης Λινάρδος, κάτοικος της περιοχής, περιγράφει στο Newsbomb.gr τις στιγμές αγωνίας που, όπως καταγγέλλει, έζησε το βράδυ της Παρασκευής, περίπου στις 20:00. Όπως αναφέρει, βρισκόταν στο βουνό όταν αντιλήφθηκε ξαφνικά την παρουσία του ζώου πίσω του.

«Χθες είχα πάει στο βουνό και ξαφνικά κάτι νιώθω από πίσω. Ήταν κρυμμένος ο λύκος. Τρέχω, σταματάω και σταματάει κι αυτός, αλλά κάνει βήματα προς εμένα», λέει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, επιχείρησε αρχικά να απομακρύνει τον λύκο φωνάζοντας, ουρλιάζοντας και πετώντας πέτρες, χωρίς όμως αποτέλεσμα. «Μου επιτίθεται. Κρύφτηκα πίσω από ένα δέντρο και προσπαθούσα να αμυνθώ με κλωτσιές», αναφέρει.

«Πήγα να φύγω και με δάγκωσε»

Ο κ. Λινάρδος υποστηρίζει ότι η επίθεση διήρκεσε περίπου οκτώ λεπτά, κατά τα οποία το ζώο τον δάγκωνε επανειλημμένα. «Του κατάφερα μια δυνατή κλωτσιά στο κεφάλι, πήγα να φύγω και με δάγκωσε στον ποπό. Μετά έτρεξα. Με έσωσε ο πατέρας μου, που ήταν κοντά, ήρθε και με πήρε με το αμάξι», σημειώνει.

Όπως λέει, δέχθηκε συνολικά «30 με 40 επιθέσεις», ενώ μετά το συμβάν χρειάστηκε να κάνει αντιτετανικό εμβόλιο. «Πονάω. Ήταν φρίκη. Νόμιζα ότι δεν θα σταματήσει μέχρι να με κατασπαράξει», τονίζει.

Ο κάτοικος αναφέρει ακόμη ότι είχε δει και στο παρελθόν τον λύκο στην περιοχή, ωστόσο συνήθως απομακρυνόταν. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι πριν από περίπου ενάμιση χρόνο το ίδιο ζώο είχε δαγκώσει ελαφρά έναν γείτονα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το νεκροταφείο του χωριού. Κάτοικοι ζητούν την άμεση καταγραφή και διερεύνηση του περιστατικού, την αξιολόγηση του κινδύνου και τη λήψη μέτρων από τον Δήμο, την Περιφέρεια και τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς εκφράζουν φόβους για νέες επιθέσεις κοντά σε κατοικημένη περιοχή.