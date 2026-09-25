Εθνική Ελλάδας: Στην κορυφή του ομίλου μετά τη μεγάλη ανατροπή στο Βελιγράδι

Η «γαλανόλευκη» επικράτησε 2-1 της Σερβίας με γκολ του Δουβίκα στις καθυστερήσεις και ξεκίνησε ιδανικά την πορεία της στο Nations League

Μίλτος Τσεκούρας

Εθνική Ελλάδας: Στην κορυφή του ομίλου μετά τη μεγάλη ανατροπή στο Βελιγράδι
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  • Η Εθνική Ελλάδας νίκησε 2-1 τη Σερβία στο Βελιγράδι με γκολ του Δουβίκα στις καθυστερήσεις, κάνοντας ανατροπή.
  • Η νίκη έδωσε στην Ελλάδα την πρώτη θέση του 2ου ομίλου της League A στο Nations League 2026/27 με 3 βαθμούς.
  • Στον όμιλο, η Ολλανδία και η Γερμανία αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, με τη βαθμολογία να έχει Ελλάδα 3, Ολλανδία 1, Γερμανία 1 και Σερβία 0 βαθμούς.
  • Η Εθνική θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ στις 27 Σεπτεμβρίου στη 2η αγωνιστική του Nations League.
  • Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε σημαντικές ευκαιρίες και πίεση καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, με κρίσιμες επεμβάσεις του Τζολάκη να κρατούν το αποτέλεσμα.
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Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η Εθνική Ελλάδας την παρουσία της στη League A του Nations League 2026/27. Η «γαλανόλευκη» πέτυχε σπουδαία νίκη με ανατροπή στο Βελιγράδι, επικρατώντας 2-1 της Σερβίας και πανηγυρίζοντας το πρώτο της τρίποντο στη διοργάνωση.

Η Σερβία πήρε το προβάδισμα μόλις στο 4ο λεπτό, όταν ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της ελληνικής άμυνας και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η Εθνική, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα και στη συνέχεια πήρε τον έλεγχο του αγώνα. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, με τον Καρέτσα να έχει και δοκάρι, αλλά δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης στο πρώτο ημίχρονο.

Η εικόνα δεν άλλαξε ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος, με την Ελλάδα να συνεχίζει να πιέζει και τελικά να ανταμείβεται στο 74ο λεπτό. Ο Βαγγέλης Παυλίδης έδωσε την ασίστ στον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

Το φινάλε ήταν δραματικό. Η Σερβία είχε δοκάρι στο 90ό λεπτό με τον Σάσα Λούκιτς, ενώ λίγο αργότερα ο Κωνσταντίνος Τζολάκης πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση, κρατώντας όρθια την Εθνική.

Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ήρθε η μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα. Ο Κώστας Τσιμίκας έκανε εξαιρετική σέντρα από αριστερά και ο Τάσος Δουβίκας, με κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ολοκληρώνοντας την ανατροπή και χαρίζοντας στην Εθνική ένα σπουδαίο διπλό στο Βελιγράδι.

Στην κορυφή η Ελλάδα

Η νίκη επί της Σερβίας έδωσε στην Ελλάδα τρεις βαθμούς και την έφερε στην πρώτη θέση του 2ου ομίλου της League A.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Ολλανδία και Γερμανία αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Η Γερμανία προηγήθηκε, όμως ο Κόντι Γκάκπο ισοφάρισε στις καθυστερήσεις, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, η βαθμολογία έχει ως εξής:

  1. Ελλάδα – 3 βαθμοί
  2. Ολλανδία – 1 βαθμός
  3. Γερμανία – 1 βαθμός
  4. Σερβία – 0 βαθμοί

Επόμενος σταθμός το Άουγκσμπουργκ

Η Εθνική δεν έχει χρόνο για ξεκούραση, καθώς την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου αντιμετωπίζει τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 21:45.

Την ίδια ημέρα, η Ολλανδία θα αντιμετωπίσει τη Σερβία, με τη «γαλανόλευκη» να θέλει να συνεχίσει με θετικό αποτέλεσμα την εξαιρετική εκκίνησή της στη διοργάνωση.

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