Κορωπί: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Προφήτη Ηλία - Επιχειρούν δύο ελικόπτερα
Στο σημείο επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβετικής
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- Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Προφήτη Ηλία στο Κορωπί Αττικής.
- Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
- Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την πυρκαγιά με drone εξοπλισμένο με θερμική και οπτική κάμερα.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στο Κορωπί Αττικής.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:30.
Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.
Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής
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