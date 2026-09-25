Οι ειδικοί συνιστούν να αφήνουμε το κινητό με την οθόνη προς τα κάτω: Τα οφέλη στην «υγεία» του
Αν και οι περισσότεροι συνηθίζουν να αφήνουν το κινητό με την οθόνη προς τα πάνω, η τοποθέτησή του μπρούμητα είναι αρκετά πιο ωφέλιμη για την «υγεία» του, αλλά και την ιδιωτικότητά μας
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Όλοι μας, λίγο πολύ, έχουμε την τάση να αφήνουμε το κινητό μας τηλέφωνο στο γραφείο με την οθόνη στραμμένη προς τα πάνω, θεωρώντας ενστικτωδώς ότι έτσι προφυλάσσουμε το πιο ευαίσθητο σημείο του από φθορές.
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