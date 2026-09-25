Οι ειδικοί συνιστούν να αφήνουμε το κινητό με την οθόνη προς τα κάτω: Τα οφέλη στην «υγεία» του

Όλοι μας, λίγο πολύ, έχουμε την τάση να αφήνουμε το κινητό μας τηλέφωνο στο γραφείο με την οθόνη στραμμένη προς τα πάνω, θεωρώντας ενστικτωδώς ότι έτσι προφυλάσσουμε το πιο ευαίσθητο σημείο του από φθορές.

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