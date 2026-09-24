Καιρός - Αρναούτογλου: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και ψυχρή μεταβολή - Πώς θα ξεκινήσει ο Οκτώβριος

Η πορεία του καιρού τα επόμενα 24ωρα

Ανθή Κουρεντζή

Καιρός - Αρναούτογλου: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και ψυχρή μεταβολή - Πώς θα ξεκινήσει ο Οκτώβριος
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από την Παρασκευή αναμένονται βροχές και καταιγίδες αρχικά στην Κέρκυρα, που θα επεκταθούν στη δυτική και κεντρική Ελλάδα, με ισχυρά φαινόμενα κατά τη διάρκεια της νύχτας στη δυτική Ελλάδα.
  • Η αστάθεια θα συνεχιστεί το Σαββατοκύριακο με τοπικές βροχές και στην Αττική, ενώ από το απόγευμα της Κυριακής θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού.
  • Τη Δευτέρα 28 και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου δεν προβλέπονται αξιόλογα καιρικά φαινόμενα.
  • Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένονται διάσπαρτες βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, με νέες βροχοπτώσεις και πτώση θερμοκρασίας στα βορειοδυτικά μετά τις 5 Οκτωβρίου.
  • Η θερμοκρασία στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα αναμένεται να πέσει, προκαλώντας «ελαφρώς χειμωνιάτικη» αίσθηση, ενώ στη νότια Ελλάδα μπορεί να υπάρξει πρόσκαιρη άνοδος γύρω στις 4-5 Οκτωβρίου.
Snapshot powered by AI

Νέα αλλαγή παρουσιάζει ο καιρός από την Παρασκευή, με βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στα βορειοδυτικά και στη συνέχεια να επεκτείνονται σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, η πρώτη περιοχή που θα επηρεαστεί είναι η Κέρκυρα, ήδη από τις προμεσημβρινές ώρες της Παρασκευής. Καθώς θα προχωρά η ημέρα, τα φαινόμενα θα ενισχύονται και θα επεκτείνονται, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.Η αστάθεια θα συνεχιστεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, με πιθανότητα τοπικών βροχών και στην Αττική, προτού ο καιρός παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα της Κυριακής.

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου η μεταβολή του καιρού θα γίνει αρχικά αισθητή στην Κέρκυρα, όπου αναμένονται βροχές πριν από το μεσημέρι. Τις επόμενες ώρες, μπόρες και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο, ενώ τοπικά φαινόμενα προβλέπονται και στην Πέλλα, την Πιερία και την Ημαθία.

Προς το βράδυ, οι βροχές θα επεκταθούν στη δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία, καθώς και στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Ιδιαίτερη προσοχή εφιστά ο Σάκης Αρναούτογλου στη δυτική Ελλάδα, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, με τον ίδιο να κάνει λόγο για «κάποια ισχυρά φαινόμενα».

Το άστατο σκηνικό θα διατηρηθεί και το Σάββατο, με τοπικές βροχές να αναμένονται και στην Αττική, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Σύμφωνα με την πρόγνωση, τα φαινόμενα στην πρωτεύουσα θα σταματήσουν μέχρι το βράδυ. Κατά τις βραδινές ώρες, βροχές προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τη δυτική Κρήτη.

Πιθανότητα για τοπικές βροχές υπάρχει και την Κυριακή στην Αττική, με τα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά τμήματα. Παράλληλα, μπόρες αναμένονται στην Κρήτη, ενώ δεν αποκλείεται να επηρεαστούν και τα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα της Κυριακής, πάντως, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.

Για τη Δευτέρα 28 και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία που παρουσίασε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Η τάση του καιρού για αρχές Οκτωβρίου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τάση του καιρού για τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για αλλαγή του θερμοκρασιακού σκηνικού.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, στις αρχές του μήνα δεν αποκλείεται να σημειωθούν διάσπαρτες μπόρες, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Μετά τις 5 Οκτωβρίου διαφαίνεται τάση για νέες βροχοπτώσεις, με έμφαση στα βορειοδυτικά. Παράλληλα, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πιθανότητα περαιτέρω πτώσης της θερμοκρασίας στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, με τον μετεωρολόγο να επισημαίνει ότι η αίσθηση του καιρού ενδέχεται να γίνει «ελαφρώς χειμωνιάτικη».

Αντίθετα, στη νότια Ελλάδα υπάρχουν ενδείξεις για πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας γύρω στις 4 και 5 Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός - Παρί: Η 12άδα του Ομπράντοβιτς για την πρεμιέρα της EuroLeague

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 30,2% η ΝΔ - Πτώση για ΕΛΑΣ - Άνοδος για ΠΑΣΟΚ

20:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021: Ποιοι θα πάρουν «ραβασάκι» από την ΑΑΔΕ - Πως θα γλιτώσουν το πρόστιμο

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΑ: Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας - Καίει χαμηλή βλάστηση

20:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και ψυχρή μεταβολή - Πώς θα ξεκινήσει ο Οκτώβριος

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Επέστρεψαν οι δημοσιογράφοι των CNN, MS NOW και Politico

20:00ΥΓΕΙΑ

Η άνοια δεν είναι μόνο απώλεια μνήμης: 10 πρώιμα σημάδια που πρέπει να μην αγνοήσετε

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Συναυλία Βίσση στο ΟΑΚΑ: Παράταση της λειτουργίας ΗΣΑΠ το Σάββατο

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Θέμα χρόνου» νέο στρατιωτικό χτύπημα στο Ιράν - Συναγερμός για επανεκκίνηση του πυρηνικού προγράμματος στη Νατάνζ

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος «ζωγράφισε» ένα γιγάντιο δακτυλικό αποτύπωμα στον ουρανό – Το μήνυμα αγάπης που συγκινεί

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στο νοσοκομείο 12χρονη από trend στα κοινωνικά δίκτυα - Υπέστη ηλεκτροπληξία

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πέθανε σε ηλικία 88 ετών η ηθοποιός Μαρίνα Βλαντί

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Έκκληση Αμπάς από τον ΟΗΕ: «Μην επιτρέψετε μία νέα Νάκμπα - Η πολιτική του Ισραήλ απειλεί την ύπαρξη των Παλαιστινίων»

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαργαρίτι: Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο στην εθνική Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας

19:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΑ: Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές

19:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Χέρσα χωράφια και έρημα χωριά» το έργο της ΝΔ στον πρωτογενή τομέα

19:29LIFESTYLE

Οι κόρες της Αρετής: Το μεγάλο στοίχημα του ALPHA μετά το «Ριφιφί»

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο εργοστάσιο της AKFA ελληνοτουρκικών συμφερόντων στο Βαθύ Αυλίδος

19:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου: «Πλήρης κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα» – Πυρά για εξωτερική πολιτική και καύσιμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:49ΕΘΝΙΚΑ

SMS επιστράτευσης: Κατά χιλιάδες προσέρχονται οι Έλληνες στην Ενεργή Εθελοντική Εφεδρεία

13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» από πυροβολισμούς στην κηδεία του «Τάισον» που σκοτώθηκε στο φρικτό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Βίντεο

20:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και ψυχρή μεταβολή - Πώς θα ξεκινήσει ο Οκτώβριος

15:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αντικυκλωνική «ομπρέλα» με παγίδα τον Οκτώβριο – Η Μεσόγειος που βράζει φέρνει ανατροπή το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Η ομολογία που σόκαρε το πανελλήνιο: Έπνιξε στη μπανιέρα τη σύζυγό του και την έθαψε στο πάρκο που έπαιζαν τα παιδιά τους στη Φιλοθέη

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο εργοστάσιο της AKFA ελληνοτουρκικών συμφερόντων στο Βαθύ Αυλίδος

15:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν ECMWF και ICON-EU για το Σαββατοκύριακο – Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Προειδοποίηση από την πρωινή εκτέλεση του μοντέλου ICON-EU

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου από τον «Επστάιν του Ταμίλ Ναντού»

11:58LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι συμβαίνει στην πρωινή ζώνη – Ποιες εκπομπές ξεχωρίζουν;

18:00LIFESTYLE

Ο Κρίστιαν Μπέιλ έχτισε χωριό ανάδοχης φροντίδας για να μην χωρίζονται τα αδέλφια που μένουν μόνα

15:06WHAT THE FACT

Ζει σε ένα από τα πιο ακραία μέρη του πλανήτη: Ψωνίζει κάθε 6 μήνες και δίνει 3.500 ευρώ

06:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας από τα Météo-France, DWD και Met Office - Χιόνια και πολικό ψύχος στην Ελλάδα

19:05ΚΟΣΜΟΣ

INS Drakon: Το θηριώδες ισραηλινό υποβρύχιο που κινητοποίησε τη ρωσική κατασκοπεία έφτασε στη Χάιφα

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης» - Αποκαλύψεις από τη νοσηλεύτρια στην κατάθεσή της στον ανακριτή

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Επίθεση με μαχαίρι στη Φυλής - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση 29χρονος

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 30,2% η ΝΔ - Πτώση για ΕΛΑΣ - Άνοδος για ΠΑΣΟΚ

16:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία Αυγούστου 2026: Ανακοινώθηκαν οι νικητές της κλήρωσης – Δείτε αν κερδίσατε έως €50.000

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαργαρίτι: Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο στην εθνική Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Συναυλία Βίσση στο ΟΑΚΑ: Παράταση της λειτουργίας ΗΣΑΠ το Σάββατο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ