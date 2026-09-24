Καιρός - Αρναούτογλου: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και ψυχρή μεταβολή - Πώς θα ξεκινήσει ο Οκτώβριος

Snapshot Από την Παρασκευή αναμένονται βροχές και καταιγίδες αρχικά στην Κέρκυρα, που θα επεκταθούν στη δυτική και κεντρική Ελλάδα, με ισχυρά φαινόμενα κατά τη διάρκεια της νύχτας στη δυτική Ελλάδα.

Η αστάθεια θα συνεχιστεί το Σαββατοκύριακο με τοπικές βροχές και στην Αττική, ενώ από το απόγευμα της Κυριακής θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού.

Τη Δευτέρα 28 και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου δεν προβλέπονται αξιόλογα καιρικά φαινόμενα.

Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένονται διάσπαρτες βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, με νέες βροχοπτώσεις και πτώση θερμοκρασίας στα βορειοδυτικά μετά τις 5 Οκτωβρίου.

Η θερμοκρασία στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα αναμένεται να πέσει, προκαλώντας «ελαφρώς χειμωνιάτικη» αίσθηση, ενώ στη νότια Ελλάδα μπορεί να υπάρξει πρόσκαιρη άνοδος γύρω στις 4-5 Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Νέα αλλαγή παρουσιάζει ο καιρός από την Παρασκευή, με βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στα βορειοδυτικά και στη συνέχεια να επεκτείνονται σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, η πρώτη περιοχή που θα επηρεαστεί είναι η Κέρκυρα, ήδη από τις προμεσημβρινές ώρες της Παρασκευής. Καθώς θα προχωρά η ημέρα, τα φαινόμενα θα ενισχύονται και θα επεκτείνονται, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.Η αστάθεια θα συνεχιστεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, με πιθανότητα τοπικών βροχών και στην Αττική, προτού ο καιρός παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα της Κυριακής.

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου η μεταβολή του καιρού θα γίνει αρχικά αισθητή στην Κέρκυρα, όπου αναμένονται βροχές πριν από το μεσημέρι. Τις επόμενες ώρες, μπόρες και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο, ενώ τοπικά φαινόμενα προβλέπονται και στην Πέλλα, την Πιερία και την Ημαθία.

Προς το βράδυ, οι βροχές θα επεκταθούν στη δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία, καθώς και στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Ιδιαίτερη προσοχή εφιστά ο Σάκης Αρναούτογλου στη δυτική Ελλάδα, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, με τον ίδιο να κάνει λόγο για «κάποια ισχυρά φαινόμενα».

Το άστατο σκηνικό θα διατηρηθεί και το Σάββατο, με τοπικές βροχές να αναμένονται και στην Αττική, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Σύμφωνα με την πρόγνωση, τα φαινόμενα στην πρωτεύουσα θα σταματήσουν μέχρι το βράδυ. Κατά τις βραδινές ώρες, βροχές προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τη δυτική Κρήτη.

Πιθανότητα για τοπικές βροχές υπάρχει και την Κυριακή στην Αττική, με τα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά τμήματα. Παράλληλα, μπόρες αναμένονται στην Κρήτη, ενώ δεν αποκλείεται να επηρεαστούν και τα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα της Κυριακής, πάντως, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.

Για τη Δευτέρα 28 και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία που παρουσίασε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Η τάση του καιρού για αρχές Οκτωβρίου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τάση του καιρού για τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για αλλαγή του θερμοκρασιακού σκηνικού.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, στις αρχές του μήνα δεν αποκλείεται να σημειωθούν διάσπαρτες μπόρες, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Μετά τις 5 Οκτωβρίου διαφαίνεται τάση για νέες βροχοπτώσεις, με έμφαση στα βορειοδυτικά. Παράλληλα, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πιθανότητα περαιτέρω πτώσης της θερμοκρασίας στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, με τον μετεωρολόγο να επισημαίνει ότι η αίσθηση του καιρού ενδέχεται να γίνει «ελαφρώς χειμωνιάτικη».

Αντίθετα, στη νότια Ελλάδα υπάρχουν ενδείξεις για πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας γύρω στις 4 και 5 Οκτωβρίου.

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