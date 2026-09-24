Έκκληση Αμπάς από τον ΟΗΕ: «Μην επιτρέψετε μία νέα Νάκμπα - Απειλείται η ύπαρξη των Παλαιστινίων»

Οι ισραηλινές πολιτικές απειλούν την ίδια τη ζωή και την ύπαρξη των Παλαιστινίων, είπε ο Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Έκκληση Αμπάς από τον ΟΗΕ: «Μην επιτρέψετε μία νέα Νάκμπα - Απειλείται η ύπαρξη των Παλαιστινίων»
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι οι ισραηλινές πολιτικές απειλούν την ίδια τη ζωή και ύπαρξη των Παλαιστινίων.
  • Κατήγγειλε ότι το Ισραήλ διεξάγει πόλεμο γενοκτονίας στη Γάζα και προστατεύει την τρομοκρατία των εποίκων στη Δυτική Όχθη.
  • Ο Αμπάς προειδοποίησε να μην επιτραπεί μια νέα Νάκμπα, αναφερόμενος στον μαζικό εκτοπισμό Παλαιστινίων το 1948.
  • Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε βίζα στην παλαιστινιακή αντιπροσωπεία, περιλαμβανομένου του Αμπάς, λόγω έλλειψης μεταρρυθμίσεων από την Παλαιστινιακή Αρχή.
  • Ο Αμπάς απέρριψε την άρνηση βίζας ως τιμωρητική και χωρίς νομική βάση, υποστηρίζοντας ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους και αποκηρύσσουν τη βία.
Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε σήμερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι οι ισραηλινές πολιτικές δεν περιορίζονται μόνο στο να υπονομεύσουν τη λύση των δύο κρατών, αλλά απειλούν πλέον «την ίδια τη ζωή και την ύπαρξη των Παλαιστινίων».

«Ο κίνδυνος δεν περιορίζεται πλέον στην υπονόμευση της λύσης των δύο κρατών και στην παρεμπόδιση της εγκαθίδρυσης ενός παλαιστινιακού κράτους. Έχει πλέον φτάσει στο σημείο να απειλεί την ίδια τη ζωή και την ύπαρξη των Παλαιστινίων στην πατρίδα τους», δήλωσε ο Αμπάς σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής κατηγόρησε το Ισραήλ ότι εξαπέλυσε «πόλεμο γενοκτονίας» κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα και ότι προστατεύει την «τρομοκρατία των εποίκων» στη Δυτική Όχθη, όπου εδρεύει η Παλαιστινιακή Αρχή.

Όπως είπε, το Ισραήλ αποβλέπει στον «αναγκαστικό εκτοπισμό» των Παλαιστινίων από τη γη τους. Κατήγγειλε επίσης τις ισραηλινές πολιτικές στη Δυτική Όχθη, όπου «η επέκταση των οικισμών επιταχύνεται, η Δυτική Όχθη κατακερματίζεται... και η τρομοκρατία των εποίκων κλιμακώνεται υπό την προστασία των δυνάμεων κατοχής».

«Μην επιτρέψετε μια νέα Νάκμπα και σφαγές σαν αυτές που διαπράχθηκαν το 1948», είπε στα μέλη του ΟΗΕ, αναφερόμενος στο έτος του Πολέμου της Ανεξαρτησίας του Ισραήλ και χρησιμοποιώντας έναν όρο που περιγράφει τον μαζικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Την περασμένη εβδομάδα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι αρνήθηκε να χορηγήσει βίζα στην παλαιστινιακή αντιπροσωπεία, στην οποία περιλαμβάνεται και ο Αμπάς, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απουσία μεταρρυθμίσεων από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Αμπάς κατήγγειλε σήμερα αυτή την απαγόρευση ως «τιμωρητική και χωρίς καμία νομική βάση». «Απορρίπτουμε τις κατηγορίες και τις αιτιολογίες» στις οποίες βασίστηκε η άρνηση χορήγησης βίζας. «Επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μας, έχουμε εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και έχουμε σεβαστεί τη δέσμευσή μας στο διεθνές δίκαιο αποκηρύσσοντας τη βία και την τρομοκρατία», δήλωσε στην ομιλία του.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός - Παρί: Η 12άδα του Ομπράντοβιτς για την πρεμιέρα της EuroLeague

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 30,2% η ΝΔ - Πτώση για ΕΛΑΣ - Άνοδος για ΠΑΣΟΚ

20:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021: Ποιοι θα πάρουν «ραβασάκι» από την ΑΑΔΕ - Πως θα γλιτώσουν το πρόστιμο

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΑ: Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας - Καίει χαμηλή βλάστηση

20:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και ψυχρή μεταβολή - Πώς θα ξεκινήσει ο Οκτώβριος

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Επέστρεψαν οι δημοσιογράφοι των CNN, MS NOW και Politico

20:00ΥΓΕΙΑ

Η άνοια δεν είναι μόνο απώλεια μνήμης: 10 πρώιμα σημάδια που πρέπει να μην αγνοήσετε

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Συναυλία Βίσση στο ΟΑΚΑ: Παράταση της λειτουργίας ΗΣΑΠ το Σάββατο

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Θέμα χρόνου» νέο στρατιωτικό χτύπημα στο Ιράν - Συναγερμός για επανεκκίνηση του πυρηνικού προγράμματος στη Νατάνζ

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος «ζωγράφισε» ένα γιγάντιο δακτυλικό αποτύπωμα στον ουρανό – Το μήνυμα αγάπης που συγκινεί

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στο νοσοκομείο 12χρονη από trend στα κοινωνικά δίκτυα - Υπέστη ηλεκτροπληξία

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πέθανε σε ηλικία 88 ετών η ηθοποιός Μαρίνα Βλαντί

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Έκκληση Αμπάς από τον ΟΗΕ: «Μην επιτρέψετε μία νέα Νάκμπα - Η πολιτική του Ισραήλ απειλεί την ύπαρξη των Παλαιστινίων»

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαργαρίτι: Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο στην εθνική Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας

19:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΑ: Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές

19:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Χέρσα χωράφια και έρημα χωριά» το έργο της ΝΔ στον πρωτογενή τομέα

19:29LIFESTYLE

Οι κόρες της Αρετής: Το μεγάλο στοίχημα του ALPHA μετά το «Ριφιφί»

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο εργοστάσιο της AKFA ελληνοτουρκικών συμφερόντων στο Βαθύ Αυλίδος

19:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου: «Πλήρης κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα» – Πυρά για εξωτερική πολιτική και καύσιμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:49ΕΘΝΙΚΑ

SMS επιστράτευσης: Κατά χιλιάδες προσέρχονται οι Έλληνες στην Ενεργή Εθελοντική Εφεδρεία

13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» από πυροβολισμούς στην κηδεία του «Τάισον» που σκοτώθηκε στο φρικτό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Βίντεο

20:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και ψυχρή μεταβολή - Πώς θα ξεκινήσει ο Οκτώβριος

15:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αντικυκλωνική «ομπρέλα» με παγίδα τον Οκτώβριο – Η Μεσόγειος που βράζει φέρνει ανατροπή το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Η ομολογία που σόκαρε το πανελλήνιο: Έπνιξε στη μπανιέρα τη σύζυγό του και την έθαψε στο πάρκο που έπαιζαν τα παιδιά τους στη Φιλοθέη

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο εργοστάσιο της AKFA ελληνοτουρκικών συμφερόντων στο Βαθύ Αυλίδος

15:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν ECMWF και ICON-EU για το Σαββατοκύριακο – Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Προειδοποίηση από την πρωινή εκτέλεση του μοντέλου ICON-EU

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου από τον «Επστάιν του Ταμίλ Ναντού»

11:58LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι συμβαίνει στην πρωινή ζώνη – Ποιες εκπομπές ξεχωρίζουν;

18:00LIFESTYLE

Ο Κρίστιαν Μπέιλ έχτισε χωριό ανάδοχης φροντίδας για να μην χωρίζονται τα αδέλφια που μένουν μόνα

15:06WHAT THE FACT

Ζει σε ένα από τα πιο ακραία μέρη του πλανήτη: Ψωνίζει κάθε 6 μήνες και δίνει 3.500 ευρώ

06:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας από τα Météo-France, DWD και Met Office - Χιόνια και πολικό ψύχος στην Ελλάδα

19:05ΚΟΣΜΟΣ

INS Drakon: Το θηριώδες ισραηλινό υποβρύχιο που κινητοποίησε τη ρωσική κατασκοπεία έφτασε στη Χάιφα

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης» - Αποκαλύψεις από τη νοσηλεύτρια στην κατάθεσή της στον ανακριτή

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Επίθεση με μαχαίρι στη Φυλής - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση 29χρονος

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 30,2% η ΝΔ - Πτώση για ΕΛΑΣ - Άνοδος για ΠΑΣΟΚ

16:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία Αυγούστου 2026: Ανακοινώθηκαν οι νικητές της κλήρωσης – Δείτε αν κερδίσατε έως €50.000

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαργαρίτι: Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο στην εθνική Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Συναυλία Βίσση στο ΟΑΚΑ: Παράταση της λειτουργίας ΗΣΑΠ το Σάββατο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ