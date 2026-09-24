Έκκληση Αμπάς από τον ΟΗΕ: «Μην επιτρέψετε μία νέα Νάκμπα - Απειλείται η ύπαρξη των Παλαιστινίων»

Snapshot Ο Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι οι ισραηλινές πολιτικές απειλούν την ίδια τη ζωή και ύπαρξη των Παλαιστινίων.

Κατήγγειλε ότι το Ισραήλ διεξάγει πόλεμο γενοκτονίας στη Γάζα και προστατεύει την τρομοκρατία των εποίκων στη Δυτική Όχθη.

Ο Αμπάς προειδοποίησε να μην επιτραπεί μια νέα Νάκμπα, αναφερόμενος στον μαζικό εκτοπισμό Παλαιστινίων το 1948.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε βίζα στην παλαιστινιακή αντιπροσωπεία, περιλαμβανομένου του Αμπάς, λόγω έλλειψης μεταρρυθμίσεων από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Αμπάς απέρριψε την άρνηση βίζας ως τιμωρητική και χωρίς νομική βάση, υποστηρίζοντας ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους και αποκηρύσσουν τη βία. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε σήμερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι οι ισραηλινές πολιτικές δεν περιορίζονται μόνο στο να υπονομεύσουν τη λύση των δύο κρατών, αλλά απειλούν πλέον «την ίδια τη ζωή και την ύπαρξη των Παλαιστινίων».

«Ο κίνδυνος δεν περιορίζεται πλέον στην υπονόμευση της λύσης των δύο κρατών και στην παρεμπόδιση της εγκαθίδρυσης ενός παλαιστινιακού κράτους. Έχει πλέον φτάσει στο σημείο να απειλεί την ίδια τη ζωή και την ύπαρξη των Παλαιστινίων στην πατρίδα τους», δήλωσε ο Αμπάς σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής κατηγόρησε το Ισραήλ ότι εξαπέλυσε «πόλεμο γενοκτονίας» κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα και ότι προστατεύει την «τρομοκρατία των εποίκων» στη Δυτική Όχθη, όπου εδρεύει η Παλαιστινιακή Αρχή.

Όπως είπε, το Ισραήλ αποβλέπει στον «αναγκαστικό εκτοπισμό» των Παλαιστινίων από τη γη τους. Κατήγγειλε επίσης τις ισραηλινές πολιτικές στη Δυτική Όχθη, όπου «η επέκταση των οικισμών επιταχύνεται, η Δυτική Όχθη κατακερματίζεται... και η τρομοκρατία των εποίκων κλιμακώνεται υπό την προστασία των δυνάμεων κατοχής».

«Μην επιτρέψετε μια νέα Νάκμπα και σφαγές σαν αυτές που διαπράχθηκαν το 1948», είπε στα μέλη του ΟΗΕ, αναφερόμενος στο έτος του Πολέμου της Ανεξαρτησίας του Ισραήλ και χρησιμοποιώντας έναν όρο που περιγράφει τον μαζικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Την περασμένη εβδομάδα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι αρνήθηκε να χορηγήσει βίζα στην παλαιστινιακή αντιπροσωπεία, στην οποία περιλαμβάνεται και ο Αμπάς, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απουσία μεταρρυθμίσεων από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Αμπάς κατήγγειλε σήμερα αυτή την απαγόρευση ως «τιμωρητική και χωρίς καμία νομική βάση». «Απορρίπτουμε τις κατηγορίες και τις αιτιολογίες» στις οποίες βασίστηκε η άρνηση χορήγησης βίζας. «Επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μας, έχουμε εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και έχουμε σεβαστεί τη δέσμευσή μας στο διεθνές δίκαιο αποκηρύσσοντας τη βία και την τρομοκρατία», δήλωσε στην ομιλία του.