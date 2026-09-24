Φωτιά στο εργοστάσιο της AKFA ελληνοτουρκικών συμφερόντων στο Βαθύ Αυλίδος
Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
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- Ξέσπασε φωτιά στο εργοστάσιο της AKFA, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή χρωμάτων και χημικών, στο Βαθύ Αυλίδος.
- Η φωτιά σημειώθηκε στον χώρο των γραφείων του εργοστασίου.
- Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.
- Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα.
- Η πυροσβεστική υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα μετά την ειδοποίηση το απόγευμα της Πέμπτης 24/9.
Συναγερμός από φωτιά σε εργοστάσιο ελληνοτουρκικών συμφερόντων στην περιοχή της Αυλίδος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online το απόγευμα Πέμπτης 24/9 ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά εντός του εργοστασίου της AKFA που έχει ως αντικείμενο χρώματα και χημικά στην περιοχή Βαθύ Αυλίδος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb η φωτιά έχει ξεσπάσει στο χώρο των γραφείων. Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες, 8 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα.
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