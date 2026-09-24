Φωτιά στο εργοστάσιο της AKFA ελληνοτουρκικών συμφερόντων στο Βαθύ Αυλίδος

Snapshot Ξέσπασε φωτιά στο εργοστάσιο της AKFA, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή χρωμάτων και χημικών, στο Βαθύ Αυλίδος.

Η φωτιά σημειώθηκε στον χώρο των γραφείων του εργοστασίου.

Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα μετά την ειδοποίηση το απόγευμα της Πέμπτης 24/9. Snapshot powered by AI

Συναγερμός από φωτιά σε εργοστάσιο ελληνοτουρκικών συμφερόντων στην περιοχή της Αυλίδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online το απόγευμα Πέμπτης 24/9 ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά εντός του εργοστασίου της AKFA που έχει ως αντικείμενο χρώματα και χημικά στην περιοχή Βαθύ Αυλίδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb η φωτιά έχει ξεσπάσει στο χώρο των γραφείων. Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες, 8 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα.