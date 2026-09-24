U2: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι των U2, «Silencio»

Snapshot Οι U2 ανακοίνωσαν ότι το νέο τους άλμπουμ «Carnaval de Luz» θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά με νέα τραγούδια μετά από εννέα χρόνια.

Το νέο single «Silencio» είναι ένα σύντομο, ορμητικό punk κομμάτι που χαρακτηρίζεται από τον Μπόνο ως «αναρχικό».

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 12 τραγούδια και έχει παραγωγή του Γκάρετ «Jacknife» Λι, με συμμετοχές σημαντικών μουσικών όπως ο Μπράιαν Ίνο, ο Τζόνι ΜακΝτέιντ και ο Μάρτιν Γκάριξ.

Το τραγούδι «Torn» κλείνει το άλμπουμ και περιέχει την τελευταία ηχογραφημένη φωνητική ερμηνεία της Ντόλι Πάρτον, που απεβίωσε τον Αύγουστο.

Οι U2 γιορτάζουν 50 χρόνια κοινής μουσικής πορείας με το νέο άλμπουμ και σημαντικές συνεργασίες. Snapshot powered by AI

Οι U2 ανακοίνωσαν σήμερα ότι το νέο τους άλμπουμ, «Carnaval de Luz», θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου. Πρόκειται για την πρώτη δισκογραφική δουλειά τους με ολοκαίνουργια τραγούδια έπειτα από εννέα χρόνια.

«Είναι μια εξαιρετική συλλογή τραγουδιών», δηλώνει ο μπασίστας Άνταμ Κλέιτον στο Rolling Stone, στο πλαίσιο συνεντεύξεων για ένα επερχόμενο αφιέρωμα. «Είναι το επιστέγασμα της δουλειάς που κάνουμε όλοι μας εδώ και 50 χρόνια».Οι U2 έπαιξαν για πρώτη φορά μαζί στην κουζίνα του Λάρι Μάλεν Τζούνιορ στις 25 Σεπτεμβρίου 1976, συμπληρώνοντας αυτή την Παρασκευή μισό αιώνα κοινής μουσικής πορείας.

Ο Μπόνο χαρακτηρίζει το νέο άλμπουμ «αναρχικό», μια περιγραφή που φαίνεται να αποτυπώνεται στο ολοκαίνουργιο single «Silencio», ένα σύντομο, ορμητικό punk κομμάτι που μόλις κυκλοφόρησε.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 12 τραγούδια και φέρει την υπογραφή του παραγωγού Γκάρετ «Jacknife» Λι, ο οποίος συνεργάζεται με τους U2 από το How to Dismantle an Atomic Bomb του 2004.Ιδιαίτερη συγκινησιακή βαρύτητα έχει το τραγούδι «Torn», με το οποίο ολοκληρώνεται ο δίσκος, καθώς περιλαμβάνει την τελευταία ηχογραφημένη φωνητική ερμηνεία της Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο.

Στο δημιουργικό μέρος συμμετέχουν σημαντικά ονόματα της μουσικής βιομηχανίας. Ο επί χρόνια συνεργάτης των U2, Μπράιαν Ίνο, συνυπογράφει τρία τραγούδια και παίζει συνθεσάιζερ σε αυτά, ανάμεσά τους και το εναρκτήριο «Go (Carnaval de Luz)».

Ο Τζόνι ΜακΝτέιντ των Snow Patrol συνυπογράφει το «Torn» μαζί με την Πάρτον και το συγκρότημα, ενώ ο Μάρτιν Γκάριξ συμμετέχει στη σύνθεση του «Glorify». Ο Ράιαν Τέντερ έχει αναλάβει πρόσθετη παραγωγή στο «Silencio».Έτσι, οι U2 ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα 50 χρόνια της κοινής τους διαδρομής με νέο υλικό, σημαντικές συνεργασίες και μια τελευταία μουσική παρουσία της εμβληματικής Ντόλι Πάρτον.

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