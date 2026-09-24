Τα Φαντάσματα επιστέφουν στο STAR - Ποιος παρουσιαστής κάνει γκεστ εμφάνιση

Η κωμική σειρά του STAR έρχεται με δεύτερο κύκλο επεισοδίων… 

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τα Φαντάσματα επιστέφουν στο STAR - Ποιος παρουσιαστής κάνει γκεστ εμφάνιση
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η κωμική σειρά «Τα Φαντάσματα» επιστρέφει στο STAR με δεύτερο κύκλο επεισοδίων από την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 21:00.
  • Ο Χάρης και η Μαρίνα αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και ζουν με εννέα φαντάσματα που προκαλούν ξεκαρδιστικές καταστάσεις στο αρχοντικό των Παπαρηγόπουλων.
  • Στο πρώτο επεισόδιο, η αλλαγμένη Καλλιρρόη είναι ερωτευμένη και κρύβει ένα πολύτιμο κόσμημα που μπορεί να λύσει τα οικονομικά προβλήματα του ζευγαριού.
  • Ο ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής Φάνης Λαμπρόπουλος κάνει γκεστ εμφάνιση στο πρώτο επεισόδιο της σειράς.
  • Η σειρά βασίζεται στη βρετανική σειρά “Ghosts” του BBC και η διασκευή έχει γίνει από τον Λευτέρη Παπαπέτρου, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αλέξανδρος Τσιλιφώνης.
Snapshot powered by AI

Κέρδισε τις εντυπώσεις και το κοινό την περασμένη σεζόν, ενώ σε λίγες ημέρες επιστρέφει με νέα επεισόδια.

Η σειρά «Τα Φαντάσματα» του STAR κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 21.00, και οι εκπλήξεις θα είναι πολλές!

Ποιος είπε ότι είναι εύκολο να ζεις σε ένα τεράστιο αρχοντικό, γεμάτο... θεότρελα Φαντάσματα; Ο Χάρης (Ορφέας Αυγουστίδης) και η Μαρίνα (Έλλη Τρίγγου) προσπαθούν ακόμη να προσαρμοστούν στη νέα συνθήκη, που έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή τους, παρέα με τους ιδιαίτερους συγκατοίκους τους στο αρχοντικό των Παπαρηγόπουλων.

Κάθε μέρα είναι μία νέα πρόκληση, ειδικά με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα οποία... θεριεύουν όλο και περισσότερο, παρά τις απέλπιδες και συχνά... ξεκαρδιστικές προσπάθειές τους να βρουν λύση για να τα φέρουν βόλτα.

Στον αγώνα τους αυτόν έχουν πότε συμμάχους και πότε αποφασισμένους αντιπάλους. Τα Φαντάσματα του σπιτιού, καθένα εκ των οποίων αλληλοεπιδρά με τη Μαρίνα με ξεχωριστό και σίγουρα σουρεαλιστικό τρόπο, ενώ και ο Χάρης δεν μένει ανεπηρέαστος από τα καπρίτσια τους, τα οποία φροντίζουν να του γνωστοποιούν με τον δικό τους, ξεχωριστό τρόπο. Μία αλυσίδα παρεξηγήσεων και ξεκαρδιστικών καταστάσεων με τους γύρω τους, αλλά και τους εκάστοτε επισκέπτες του αρχοντικού θα δοκιμάσει τη σχέση τους, θα προξενήσει κύματα γέλιου και θα αποτελέσει αφορμή για την εμφάνιση νέων... όχι και τόσο ζωντανών παρουσιών στα ενδότερα του αρχοντικού!

Τι θα δούμε στo πρώτο επεισόδιο

Η συγκατοίκηση της Μαρίνας και του Χάρη με τα φαντάσματα έχει βρει πλέον τον ρυθμό της. Όμως, τα χρέη του ζευγαριού μεγαλώνουν, διότι δεν έχουν καταφέρει να παραχωρούν το αρχοντικό για εκδηλώσεις, όσο συχνά θα έπρεπε, ώστε να καλύπτουν τα τρέχοντα έξοδα.

Ο Χάρης δεν έχει ακόμη δουλειά. Οπότε, στηρίζουν όλες τις ελπίδες τους στον εκτιμητή που έχουν καλέσει για να δουν τι μπορούν να πουλήσουν. Αλλά, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα περίμεναν.

Παράλληλα, όλοι διαπιστώνουν ότι η Καλλιρρόη έχει αλλάξει. Έχει γίνει γλυκιά και ευχάριστη και αυτό οφείλεται στο ότι είναι ερωτευμένη. Όλα τα φαντάσματα και η Μαρίνα ψάχνουν να βρουν ποιος έχει κλέψει την καρδιά της, αλλά η Καλλιρρόη κρύβει καλά το μυστικό της.

Επίσης, όταν ήταν ζωντανή, είχε κρύψει μέσα στο σπίτι ένα κόσμημα πολύ μεγάλης αξίας, το οποίο θα μπορούσε να λύσει οριστικά τα οικονομικά προβλήματα της Μαρίνας και του Χάρη. Η αποκάλυψη του έρωτα της Καλλιρρόης είναι εξίσου απρόσμενη με την αποκάλυψη του περιεχομένου της κρύπτης του κοσμήματος.

Στο πρώτο επεισόδιο, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, κωμικός και παρουσιαστής Φάνης Λαμπρόπουλος έρχεται σε μία γκεστ εμφάνιση που θα συζητηθεί.

Σε κάθε τους βήμα τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι εκλεκτοί ηθοποιοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής, Στέλιος Ιακωβίδης.

Η σειρά βασίζεται στην επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC “Ghosts”, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες.

Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει o Αλέξανδρος Τσιλιφώνης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:05ΚΟΣΜΟΣ

INS Drakon: Το θηριώδες ισραηλινό υποβρύχιο που κινητοποίησε τη ρωσική κατασκοπεία έφτασε στη Χάιφα

19:02LIFESTYLE

Τα Φαντάσματα επιστέφουν στο STAR - Ποιος παρουσιαστής κάνει γκεστ εμφάνιση

18:53ANNOUNCEMENTS

Van Gogh: The Ιmmersive Experience - Η τέχνη του Βαν Γκονγκ ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μας

18:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τρεις ποιητές αγωνιστές της Ελευθερίας μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Μνημόσυνο για τα θύματα του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα» θα τελεστεί το Σάββατο

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Επιχείρηση διάσωσης περιπατήτριας από την περιοχή του Φυκιάδου

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Νέο «όχι» στην είσοδο δημοσιογράφων των CNN, MS NOW και Politico παρά την δικαστική απόφαση

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου από τον «Επστάιν του Ταμίλ Ναντού»

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ερντογάν σε Αθήνα: Η Τουρκία δεν είναι εχθρός - «Οι σχέσεις μας πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε υλικό προεκλογικής αντιπαράθεσης»

18:20LIFESTYLE

Τέσσερις θρύλοι, επτά Όσκαρ: Μάρτιν Σκορσέζε, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Ντάνιελ Ντέι-Λιούις σε μία ιστορική συνάντηση

18:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα πει ο Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Να συνεχιστεί ο διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας χωρίς μονομερείς ενέργειες και απειλές πολέμου - Διεθνής συνεργασία και με την Κίνα για το AI και όχι εθελοντική αυτορρύθμιση των εταιρειών

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγάλο μυστήριο του μαχητικού F-35: Εξαρτήματα με προορισμό τις ΗΠΑ, που χάθηκαν στο Χονγκ Κονγκ, κατασχέθηκαν από την Κίνα

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Ανήλικος έκλεψε μοτοσικλέτα και έβαλε πινακίδες άλλου οχήματος

18:00LIFESTYLE

Ο Κρίστιαν Μπέιλ έχτισε χωριό ανάδοχης φροντίδας για να μην χωρίζονται τα αδέλφια που μένουν μόνα

18:00ANNOUNCEMENTS

Με αύξηση του pro forma EBITDA κατά 85% και υγιή χρηματοοικονομική βάση ο Όμιλος AKTOR στο πρώτο εξάμηνο του 2026

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοβαρό τροχαίο με τραυματία 19χρονη που εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια

17:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα μεγάλη επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα - Η Millennium έρχεται στην Αθήνα

17:42ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Έπεσε άνθρωπος στις ράγες στον σταθμό του Περισσού

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης αυτοκινήτων στα Ιωάννινα

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Συγκινητική διάσωση: Κωπηλάτησαν 4 χλμ. για να σώσουν ελεφαντάκι που πάλευε με τα ορμητικά νερά - Η επανένωση με τη μητέρα του - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:49ΕΘΝΙΚΑ

SMS επιστράτευσης: Κατά χιλιάδες προσέρχονται οι Έλληνες στην Ενεργή Εθελοντική Εφεδρεία

13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» από πυροβολισμούς στην κηδεία του «Τάισον» που σκοτώθηκε στο φρικτό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Βίντεο

15:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αντικυκλωνική «ομπρέλα» με παγίδα τον Οκτώβριο – Η Μεσόγειος που βράζει φέρνει ανατροπή το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα

11:58LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι συμβαίνει στην πρωινή ζώνη – Ποιες εκπομπές ξεχωρίζουν;

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Προειδοποίηση από την πρωινή εκτέλεση του μοντέλου ICON-EU

15:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν ECMWF και ICON-EU για το Σαββατοκύριακο – Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

18:00LIFESTYLE

Ο Κρίστιαν Μπέιλ έχτισε χωριό ανάδοχης φροντίδας για να μην χωρίζονται τα αδέλφια που μένουν μόνα

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Επίθεση με μαχαίρι στη Φυλής - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση 29χρονος

16:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία Αυγούστου 2026: Ανακοινώθηκαν οι νικητές της κλήρωσης – Δείτε αν κερδίσατε έως €50.000

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Η ομολογία που σόκαρε το πανελλήνιο: Έπνιξε στη μπανιέρα τη σύζυγό του και την έθαψε στο πάρκο που έπαιζαν τα παιδιά τους στη Φιλοθέη

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ερντογάν σε Αθήνα: Η Τουρκία δεν είναι εχθρός - «Οι σχέσεις μας πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε υλικό προεκλογικής αντιπαράθεσης»

06:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας από τα Météo-France, DWD και Met Office - Χιόνια και πολικό ψύχος στην Ελλάδα

17:42ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Έπεσε άνθρωπος στις ράγες στον σταθμό του Περισσού

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης» - Αποκαλύψεις από τη νοσηλεύτρια στην κατάθεσή της στον ανακριτή

15:06WHAT THE FACT

Ζει σε ένα από τα πιο ακραία μέρη του πλανήτη: Ψωνίζει κάθε 6 μήνες και δίνει 3.500 ευρώ

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου από τον «Επστάιν του Ταμίλ Ναντού»

17:25ΕΥ ΖΗΝ

Παντζάρια ή πατάτες; Ποιο είναι καλύτερο για την πίεση και το έντερο;

12:43WHAT THE FACT

Έχετε αυτό το παλιό κινητό τηλέφωνο σε κάποιο συρτάρι; Τότε έχετε... κρυμμένο θησαυρό

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: «Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στη Βουλή, θα φύγω από την Ελλάδα» - Τι είπε για την κβαντική ιατρική

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Οι πιλότοι οδήγησαν το αεροσκάφος να πέσει σε μη κατοικημένη περιοχή και μετά εκτινάχθηκαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ