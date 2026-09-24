Τα Φαντάσματα επιστέφουν στο STAR - Ποιος παρουσιαστής κάνει γκεστ εμφάνιση

Snapshot Η κωμική σειρά «Τα Φαντάσματα» επιστρέφει στο STAR με δεύτερο κύκλο επεισοδίων από την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 21:00.

Ο Χάρης και η Μαρίνα αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και ζουν με εννέα φαντάσματα που προκαλούν ξεκαρδιστικές καταστάσεις στο αρχοντικό των Παπαρηγόπουλων.

Στο πρώτο επεισόδιο, η αλλαγμένη Καλλιρρόη είναι ερωτευμένη και κρύβει ένα πολύτιμο κόσμημα που μπορεί να λύσει τα οικονομικά προβλήματα του ζευγαριού.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής Φάνης Λαμπρόπουλος κάνει γκεστ εμφάνιση στο πρώτο επεισόδιο της σειράς.

Η σειρά βασίζεται στη βρετανική σειρά “Ghosts” του BBC και η διασκευή έχει γίνει από τον Λευτέρη Παπαπέτρου, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αλέξανδρος Τσιλιφώνης. Snapshot powered by AI

Κέρδισε τις εντυπώσεις και το κοινό την περασμένη σεζόν, ενώ σε λίγες ημέρες επιστρέφει με νέα επεισόδια.

Η σειρά «Τα Φαντάσματα» του STAR κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 21.00, και οι εκπλήξεις θα είναι πολλές!

Ποιος είπε ότι είναι εύκολο να ζεις σε ένα τεράστιο αρχοντικό, γεμάτο... θεότρελα Φαντάσματα; Ο Χάρης (Ορφέας Αυγουστίδης) και η Μαρίνα (Έλλη Τρίγγου) προσπαθούν ακόμη να προσαρμοστούν στη νέα συνθήκη, που έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή τους, παρέα με τους ιδιαίτερους συγκατοίκους τους στο αρχοντικό των Παπαρηγόπουλων.

Κάθε μέρα είναι μία νέα πρόκληση, ειδικά με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα οποία... θεριεύουν όλο και περισσότερο, παρά τις απέλπιδες και συχνά... ξεκαρδιστικές προσπάθειές τους να βρουν λύση για να τα φέρουν βόλτα.

Στον αγώνα τους αυτόν έχουν πότε συμμάχους και πότε αποφασισμένους αντιπάλους. Τα Φαντάσματα του σπιτιού, καθένα εκ των οποίων αλληλοεπιδρά με τη Μαρίνα με ξεχωριστό και σίγουρα σουρεαλιστικό τρόπο, ενώ και ο Χάρης δεν μένει ανεπηρέαστος από τα καπρίτσια τους, τα οποία φροντίζουν να του γνωστοποιούν με τον δικό τους, ξεχωριστό τρόπο. Μία αλυσίδα παρεξηγήσεων και ξεκαρδιστικών καταστάσεων με τους γύρω τους, αλλά και τους εκάστοτε επισκέπτες του αρχοντικού θα δοκιμάσει τη σχέση τους, θα προξενήσει κύματα γέλιου και θα αποτελέσει αφορμή για την εμφάνιση νέων... όχι και τόσο ζωντανών παρουσιών στα ενδότερα του αρχοντικού!

Τι θα δούμε στo πρώτο επεισόδιο

Η συγκατοίκηση της Μαρίνας και του Χάρη με τα φαντάσματα έχει βρει πλέον τον ρυθμό της. Όμως, τα χρέη του ζευγαριού μεγαλώνουν, διότι δεν έχουν καταφέρει να παραχωρούν το αρχοντικό για εκδηλώσεις, όσο συχνά θα έπρεπε, ώστε να καλύπτουν τα τρέχοντα έξοδα.

Ο Χάρης δεν έχει ακόμη δουλειά. Οπότε, στηρίζουν όλες τις ελπίδες τους στον εκτιμητή που έχουν καλέσει για να δουν τι μπορούν να πουλήσουν. Αλλά, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα περίμεναν.

Παράλληλα, όλοι διαπιστώνουν ότι η Καλλιρρόη έχει αλλάξει. Έχει γίνει γλυκιά και ευχάριστη και αυτό οφείλεται στο ότι είναι ερωτευμένη. Όλα τα φαντάσματα και η Μαρίνα ψάχνουν να βρουν ποιος έχει κλέψει την καρδιά της, αλλά η Καλλιρρόη κρύβει καλά το μυστικό της.

Επίσης, όταν ήταν ζωντανή, είχε κρύψει μέσα στο σπίτι ένα κόσμημα πολύ μεγάλης αξίας, το οποίο θα μπορούσε να λύσει οριστικά τα οικονομικά προβλήματα της Μαρίνας και του Χάρη. Η αποκάλυψη του έρωτα της Καλλιρρόης είναι εξίσου απρόσμενη με την αποκάλυψη του περιεχομένου της κρύπτης του κοσμήματος.

Στο πρώτο επεισόδιο, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, κωμικός και παρουσιαστής Φάνης Λαμπρόπουλος έρχεται σε μία γκεστ εμφάνιση που θα συζητηθεί.

Σε κάθε τους βήμα τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι εκλεκτοί ηθοποιοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής, Στέλιος Ιακωβίδης.

Η σειρά βασίζεται στην επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC “Ghosts”, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες.

Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει o Αλέξανδρος Τσιλιφώνης.

Διαβάστε επίσης