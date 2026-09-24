Πάρος: Μνημόσυνο για τα θύματα του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα» θα τελεστεί το Σάββατο
Το Σάββατο συμπληρώνονται 26 χρόνια από το ναυάγιο
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- Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου συμπληρώνονται 26 χρόνια από το ναυάγιο του «Εξπρές Σαμίνα» με 81 θύματα.
- Η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας, το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής και ο Δήμος Πάρου διοργανώνουν μνημόσυνο για τα θύματα.
- Η τελετή περιλαμβάνει Θεία Λειτουργία και τρισάγιο στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην τοποθεσία Κορακιές.
Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, συμπληρώνονται 26 χρόνια από την τραγωδία του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα», κατά το οποίο 81 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
Σύμφωνα με το parianostypos.gr, η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας, το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής και ο Δήμος Πάρου, θα πραγματοποιήσουν όπως κάθε χρόνο, μνημόσυνο την ημέρα αυτή, μετά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής, και εν συνεχεία, στις 11:00 π.μ., θα τελεστεί τρισάγιο στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που ανεγέρθηκε στην τοποθεσία Κορακιές.
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