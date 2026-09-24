Νέα μεγάλη επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα - Η Millennium έρχεται στην Αθήνα

Την παρουσία της στην Ελλάδα ανακοίνωσε η διεθνής επενδυτική εταιρεία Millennium

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Νέα μεγάλη επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα - Η Millennium έρχεται στην Αθήνα
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  • Η διεθνής επενδυτική εταιρεία Millennium ανακοίνωσε την απόφασή της να αποκτήσει παρουσία στην Αθήνα.
  • Η απόφαση ελήφθη μετά από συνάντηση των επικεφαλής της Millennium με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.
  • Η παρουσία της Millennium στην Αθήνα στοχεύει στην ενίσχυση του αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα.
  • Ο υπουργός Πιερρακάκης χαρακτήρισε την κίνηση ως επιβεβαίωση της δυναμικής της Ελλάδας ως επενδυτικού και χρηματοοικονομικού προορισμού.
  • Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι να εξελίξει την Αθήνα σε ισχυρό ευρωπαϊκό κόμβο για επενδύσεις και διεθνές ταλέντο.
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Την απόφαση της να έχει παρουσία στην Ελλάδα ανακοίνωσε η διεθνής επενδυτική εταιρεία Millennium, μετά τη συνάντηση των επικεφαλής της με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Σε ανάρτησή της στο Linkedin, η μεγάλη επενδυτική εταιρεία αναφέρει:

«Ο Πρόεδρός μας Ajay Nagpal, ο Διευθύνων Σύμβουλος για την περιοχή EMEA Martin Pabari και ο Ανώτερος Υπεύθυνος Επενδύσεων Agamemnon Constantopoulos συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, με σκοπό την εδραίωση της παρουσίας μας στην Αθήνα και την ενίσχυση του αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα.

Η Αθήνα προωθεί τη στρατηγική της Millennium να αποτελέσει κορυφαίο προορισμό για ταλαντούχα άτομα από όλο τον κόσμο, συνδέοντάς τους με τη δύναμη, τους πόρους και την εμβέλεια της παγκόσμιας πλατφόρμας μας».

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Η απόφαση της Millennium να αποκτήσει παρουσία στην Αθήνα επιβεβαιώνει τη δυναμική που αναπτύσσει η Ελλάδα»

Τη σημασία της απόφασης της Millennium να ενισχύσει την παρουσία της στην Αθήνα για την ελληνική οικονομία και τη διεθνή επενδυτική εικόνα της χώρας υπογραμμίζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο μήνυμά του, ο υπουργός χαιρετίζει την κίνηση της εταιρείας ως ένδειξη της δυναμικής που αναπτύσσει η Ελλάδα ως επενδυτικός και χρηματοοικονομικός προορισμός.

«Η απόφαση της Millennium να αποκτήσει παρουσία στην Αθήνα επιβεβαιώνει τη δυναμική που αναπτύσσει η Ελλάδα ως επενδυτικός και χρηματοοικονομικός προορισμός», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης.

Όπως σημειώνει, η απόφαση για την ανάπτυξη της παρουσίας τής εταιρείας στην Ελλάδα συζητήθηκε μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Μετά τη συνάντησή μας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, συζήτησα με τον πρόεδρο της Millennium Ajay Nagpal και τον EMEA CEO Martin Pabari για την ανάπτυξη της παρουσίας τους στη Ελλάδα και τις δυνατότητες που ανοίγονται για την προσέλκυση κεφαλαίων και ανθρώπινου δυναμικού», αναφέρει ο υπουργός.

Ο κ. Πιερρακάκης συνδέει την παρουσία της Millennium με τον ευρύτερο σχεδιασμό για τη θέση της Αθήνας στον ευρωπαϊκό επενδυτικό χάρτη.

«Στόχος μας είναι η Αθήνα να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό ευρωπαϊκό κόμβο για επενδύσεις και διεθνές ταλέντο», υπογραμμίζει, τονίζοντας ότι «όσο μεγαλώνει η θέση της χώρας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη, τόσο ενισχύονται οι δυνατότητες της οικονομίας να δημιουργεί ευκαιρίες και εισόδημα για τους πολίτες».

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