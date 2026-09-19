Mega επένδυση 387 εκατ. ευρώ στη Σάνη Χαλκιδικής - 546 δωμάτια, 228 branded κατοικίες και beach club

Τι θα περιλαμβάνει το mega τουριστικό project ύψους 387 εκατ. ευρώ την ΟΝΥΞ στη Σάνη Χαλκιδικής

Μιχάλης Παπαδάκος

Mega επένδυση 387 εκατ. ευρώ στη Σάνη Χαλκιδικής - 546 δωμάτια, 228 branded κατοικίες και beach club
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ΟΝΥΞ τουριστική επενδύει 387 εκατ. ευρώ σε ολοκληρωμένο τουριστικό προορισμό στη Σάνη Χαλκιδικής με ξενοδοχείο πέντε αστέρων, 228 branded κατοικίες, beach club και πρωτογενή αγροτική παραγωγή.
  • Το έργο αναπτύσσεται σε ενιαία ιδιόκτητη έκταση άνω των 600 στρεμμάτων με αξιοποίηση γεωθερμίας για ενεργειακές ανάγκες και ιαματικές εγκαταστάσεις.
  • Η συμβασιοποιημένη χρηματοδότηση φτάνει τα 229,573 εκατ. ευρώ, με σημαντικό μέρος από το Ταμείο Ανάκαμψης και τραπεζική συγχρηματοδότηση, ενώ η ίδια συμμετοχή ανέρχεται σε 57,393 εκατ. ευρώ.
  • Υπάρχει προχωρημένη συνεργασία με διεθνή όμιλο πολυτελούς φιλοξενίας για τη διαχείριση και προώθηση του ξενοδοχειακού σκέλους και των κατοικιών.
  • Η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2027, με πλήρη ανάπτυξη σε περίπου πέντε χρόνια, μετά την ολοκλήρωση των αδειοδοτικών και συμβατικών διαδικασιών.
Snapshot powered by AI

Το επενδυτικό σχέδιο της για τον ολοκληρωμένο τουριστικό προορισμό που αναπτύσσει στη Σάνη Χαλκιδικής, συνολικού προϋπολογισμού 387 εκατ. ευρώ, παρουσίασε η ΟΝΥΞ τουριστική της οικογένειας Ζησιάδη.

Πρόκειται για ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προορισμού μεγάλης κλίμακας σε ενιαία ιδιόκτητη έκταση άνω των 600 στρεμμάτων στην ενδοχώρα της Κασσάνδρας , ο οποίος θα συνδυάζει ξενοδοχείο πέντε αστέρων, branded κατοικίες, πρωτογενή αγροτική παραγωγή, κέντρο ευεξίας, μουσείο και ενεργειακές υποδομές που βασίζονται στη γεωθερμία και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Συμπληρωματικά, η ΟΝΥΞ διαθέτει αυτοτελή παραθαλάσσια έκταση άνω των 70 στρεμμάτων, στην οποία σχεδιάζεται η ανάπτυξη beach club με αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Την παρουσίαση του πρότζεκτ πραγματοποίησαν στην Ένωση Θεσμικών επενδυτών ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΝΥΞ, κ.Λεωνίδας Ζησιάδης, ο Chief Hospitality Officer, κ. Μάρκος Τζαμάλης και ο κ. Παύλος Ιγνατιάδης, Capital Markets & Institutional Investors.

Η ενιαία ιδιόκτητη έκταση άνω των 600 στρεμμάτων που αναπτύσσεται ο βασικός πυρήνας του έργου είναι σε περιοχή, με υψηλή αγροτική παραγωγικότητα και δικαιώματα εκμετάλλευσης του γεωθερμικού πεδίου της περιοχής.

Το ξενοδοχειακό σκέλος σχεδιάζεται με 546 κλειδιά, τα οποία περιλαμβάνουν 120 σουίτες και 426 bungalows. Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη 228 branded κατοικιών, 120 βιλών και 108 μικρότερων κατοικιών. Το συνολικό οικοσύστημα του προορισμού συμπληρώνεται από εγκαταστάσεις εστίασης, αθλητισμού, ευεξίας, οινοποιείο, ελαιοτριβείο, μελισσοκομική μονάδα και μουσείο όπου θα φιλοξενείται η Συλλογή Γεώργιου Τσολοζίδη.

Κεντρικός άξονας του λειτουργικού σχεδιασμού είναι η σταδιακή διεύρυνση της περιόδου λειτουργίας, μέσα από διαφορετικούς λόγους επίσκεψης πέρα από την καλοκαιρινή περίοδο. Η γεωθερμία σχεδιάζεται να αξιοποιηθεί τόσο για την ψύξη και τη θέρμανση του προορισμού όσο και για την ανάπτυξη ιαματικών εγκαταστάσεων, συμβάλλοντας στον έλεγχο του ενεργειακού κόστους και στη δημιουργία χειμερινού τουριστικού προϊόντος.

Συμβασιοποιημένη χρηματοδοτική δομή

Το συνολικό επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε περίπου 387 εκατ. ευρώ και διαρθρώνεται σε δύο επιχειρησιακά διακριτά σκέλη.

Το επιλέξιμο επενδυτικό σκέλος ανέρχεται σε 286,966 εκατ. ευρώ. Η συμβασιοποιημένη δανειακή χρηματοδότηση του ανέρχεται σε 229,573 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 130,439 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με σταθερό επιτόκιο 1% και 99,134 εκατ. ευρώ από τραπεζική συγχρηματοδότηση μέσω της Credia Bank.

Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται σε 57,393 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο 20% του επιλέξιμου κόστους. Μέρος της καλύπτεται με εισφορά ιδιόκτητης γης, στο ύψος που αναγνωρίζει το χρηματοδοτικό σχήμα και το υπόλοιπο με ίδια κεφάλαια.

Η χρηματοδοτική δομή είναι ήδη ενεργή. Τον Ιούλιο ενεργοποιήθηκε ενδιάμεση χρηματοδότηση ύψους 7,8 εκατ. ευρώ για επιλέξιμες μελετητικές, τεχνικές, αδειοδοτικές και προπαρασκευαστικές δαπάνες, με τμηματικές εκταμιεύσεις έναντι πιστοποιημένων επιλέξιμων δαπανών και επαλήθευση από ανεξάρτητο ελεγκτή.

Το οικιστικό σκέλος έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό ανάπτυξης περίπου 100 εκατ. ευρώ και διαθέτει διακριτό κύκλο κεφαλαίου, με σταδιακή ανάπτυξη και εμπορική διάθεση που θα προσαρμόζονται στην πραγματική απορρόφηση και στον χρονισμό των εισπράξεων.

Τα επόμενα ορόσημα

Η ΟΝΥΞ προχωρεί στην αδειοδοτική ωρίμανση του έργου μέσω του ΕΣΧΑΣΕ, με επόμενα στάδια την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την έκδοση των οικοδομικών αδειών.

Παράλληλα, η εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με διεθνή όμιλο πολυτελούς φιλοξενίας για το branding, τη διαχείριση και την λειτουργία του ξενοδοχειακού σκέλους, καθώς και για τη διεθνή προώθηση των branded κατοικιών.

Στο κατασκευαστικό σκέλος, έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Όμιλο AKTOR και τα δύο μέρη προχωρούν προς τη συμφωνία και την έναρξη του Early Contractor Involvement. Στόχος είναι η έγκαιρη αξιολόγηση του κόστους, της κατασκευασιμότητας, των τεχνικών επιλογών και των κρίσιμων προμηθειών πριν από την οριστικοποίηση των μελετών.

Με βάση τον σημερινό ενδεικτικό προγραμματισμό και υπό την προϋπόθεση της ομαλής ολοκλήρωσης των θεσμικών, αδειοδοτικών, χρηματοδοτικών και συμβατικών διαδικασιών, η έναρξη της κύριας κατασκευαστικής φάσης τοποθετείται στο φθινόπωρο του 2027, με ορίζοντα πλήρους ανάπτυξης περίπου πέντε έτη από την έναρξη των εργασιών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., κ. Λεωνίδας Ζησιάδης, δήλωσε:

«Δεν χτίζουμε ένα ακόμη παραθαλάσσιο resort. Πρόκειται για ένα ιδιόκτητο, μεγάλης κλίμακας regenerative asset. Ένα οικοσύστημα που συνδυάζει ξενοδοχείο πέντε αστέρων, branded κατοικίες, πρωτογενή αγροτική παραγωγή και υποδομές ευεξίας.

Σε αυτή τη φάση έχουμε ήδη εξασφαλίσει τέσσερα κρίσιμα δεδομένα: την ιδιόκτητη γη, την ένταξη στην Κύρια Αγορά, τη συμβασιοποιημένη χρηματοδότηση και την ενεργοποίηση της τεχνικής και κατασκευαστικής προετοιμασίας. Αυτά είναι τα πρώτα απτά αποτελέσματα της συνέπειας μας.

Η αγορά θα συνεχίσει να μας κρίνει από τα επόμενα ορόσημα: την αδειοδοτική ολοκλήρωση, τη συμφωνία με τον διεθνή διαχειριστή, την κατασκευαστική εκκίνηση και, τελικά τη λειτουργία του προορισμού με επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές. Η αξιοπιστία δεν δηλώνεται. Αποδεικνύεται, εμπράκτως.»

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:55ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι προβλέπει η συμφωνία Τραμπ με την Δανία για τη Γροιλανδία

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Τηλέφωνο, επισκεπτήριο και τηλεόραση ζητούν οι δύο γιατροί στον Κορυδαλλό - Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά τους

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντική επιδείνωση τα επόμενα 24ωρα - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

08:22LIFESTYLE

Συγκινημένη η Πάολα για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Να τον αγαπάτε με τη δύναμη της καρδιάς σας» - Βίντεο

08:12ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mega επένδυση 387 εκατ. ευρώ στη Σάνη Χαλκιδικής - 546 δωμάτια, 228 branded κατοικίες και beach club

08:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέση Ανατολή: Βαρύς ο λογαριασμός του πολέμου στην ενέργεια - Δυσοίωνες προβλέψεις για τις τιμές του πετρελαίου

07:55LIFESTYLE

Λίλι Κόλινς: Αποχαιρέτησε συγκινημένη το «Emily in Paris» έπειτα από 7 χρόνια

07:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αξίζει τελικά η 2η σεζόν του «The Gentlemen»;

07:45LIFESTYLE

Πρωινή ζώνη: Οι μεγάλες πρεμιέρες της Δευτέρας και ο σκληρός ανταγωνισμός

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Ένας 15χρονος Έλληνας φωτογράφος διακρίθηκε σε διεθνή βραβεία για μία σπάνια λήψη της Σελήνης

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοποριακό εγχείρημα στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ: Επιστήμονες δημιούργησαν ποντίκια με εν μέρει ανθρώπινο εγκέφαλο

07:15ΚΟΣΜΟΣ

«Το ChatGPT με έπεισε ότι ήμουν ο Ιησούς» - Άνδρας αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει και στη συνέχεια μήνυσε την OpenAI

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο ικανό είναι το νέο μαχητικό F-16G; Μια νέα ραχοκοκαλιά για τον αμερικανικό στόλο 

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τρεις πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ συνομιλούν ξανά με Κουμουνδούρου

06:45ΥΓΕΙΑ

Οι 11 κωδικοί συναγερμού του Medwatch: 231 «κόκκινες» και 424 «κίτρινες» δομές στην Αττική προς έλεγχο

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Ελληνικός τελικός Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στο Telekom Center Athens

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας- Πού θα έχει μπόρες

06:25ΕΘΝΙΚΑ

Επικοινωνιακή «φούσκα» της Τουρκίας τα περί μετακίνησης κομάντος κοντά στη Σάμο – Η αλήθεια για την «στρατιά του Αιγαίου» και οι 13 τουρκικές κινήσεις της τελευταίας διετίας

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέες καταγγελίες: Οι «διαγνώσεις» των γιατρών του Κολωνακίου μέσω… ηλεκτρισμού – Το μηχάνημα που «διάβαζε» το σώμα με ηλεκτρόδια

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου μέρα προς μέρα - Πού θα ρίξει πολύ νερό και πότε

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τρεις πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ συνομιλούν ξανά με Κουμουνδούρου

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Ένας 15χρονος Έλληνας φωτογράφος διακρίθηκε σε διεθνή βραβεία για μία σπάνια λήψη της Σελήνης

06:25ΕΘΝΙΚΑ

Επικοινωνιακή «φούσκα» της Τουρκίας τα περί μετακίνησης κομάντος κοντά στη Σάμο – Η αλήθεια για την «στρατιά του Αιγαίου» και οι 13 τουρκικές κινήσεις της τελευταίας διετίας

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το οριστικό «αντίο» του καλοκαιριού - Η ημερομηνία που δίνει το GFS για το φθινόπωρο

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Από πότε αλλάζει ραγδαία, πόσο θα πέσει η θερμοκρασία και τι φέρνει τα πρωτοβρόχια

08:12ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mega επένδυση 387 εκατ. ευρώ στη Σάνη Χαλκιδικής - 546 δωμάτια, 228 branded κατοικίες και beach club

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί το αμυντικό σύμφωνο της Μέκκας - Αφωνία από Τουρκία

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο ικανό είναι το νέο μαχητικό F-16G; Μια νέα ραχοκοκαλιά για τον αμερικανικό στόλο 

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέες καταγγελίες: Οι «διαγνώσεις» των γιατρών του Κολωνακίου μέσω… ηλεκτρισμού – Το μηχάνημα που «διάβαζε» το σώμα με ηλεκτρόδια

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με το χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη - Τι εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ.

01:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Scope και Moody’s - «Η Ελλάδα αναβαθμίζεται όταν οι αγορές δοκιμάζονται» λέει ο Πιερρακάκης

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η φθινοπωρινή εισβολή - Έρχονται καταιγίδες και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Μαζωνάκης, το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα» – Τα πρώτα λόγια του γιατρού στον Κορυδαλλό

08:22LIFESTYLE

Συγκινημένη η Πάολα για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Να τον αγαπάτε με τη δύναμη της καρδιάς σας» - Βίντεο

01:13ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ανακοίνωσε ιστορική συμφωνία με την Δανία για τη Γροιλανδία - Στρατιωτική παρουσία, βέτο στις επενδύσεις και ... άπειρη διάρκεια

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός ελέγχου: Επίθεση όχλου σε φοιτήτριες - Ξύλο μέχρι αναισθησίας - Τiς έσερναν από τα μαλλιά

07:45LIFESTYLE

Πρωινή ζώνη: Οι μεγάλες πρεμιέρες της Δευτέρας και ο σκληρός ανταγωνισμός

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Έχετε αυξημένα αέρια τις τελευταίες εβδομάδες;  Αιτίες και πότε πρέπει να κάνετε εξετάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ