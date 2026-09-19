Οι «διαγνώσεις» των γιατρών του Κολωνακίου μέσω… ηλεκτρισμού – Το μηχάνημα που «διάβαζε» το σώμα

Snapshot Οι γιατροί της Καρνεάδου χρησιμοποιούσαν το μηχάνημα Electro Interstitial Scan για να «διαβάζουν» το σώμα και να εντοπίζουν ευαισθησίες, ψυχολογική κατάσταση και προβλήματα υγείας.

Η καταγγέλλουσα περιέγραψε ότι το μηχάνημα εμφάνιζε αποτελέσματα για ευαισθησίες και τροφές που πρέπει να αποφεύγει, καθώς και συνταγές ομοιοπαθητικών φαρμάκων.

Η γραμματέας του ιατρείου επιβεβαίωσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ραντεβού και ήταν παρών στο ιατρείο την ημέρα του θανάτου του, ενώ τα ραντεβού διαγραφόντουσαν στο τέλος της ημέρας ως πάγια τακτική.

Το μηχάνημα κρατούσε ψηφιακό αρχείο με τα στοιχεία των ασθενών, ενώ κατά τη διάρκεια ελέγχου δεν κρυβόταν και ήταν ορατό στο ιατρείο.

Μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη, στο ιατρείο έγινε καθαρισμός που η γραμματέας χαρακτήρισε «περίεργο», χωρίς να γνωρίζει αν ήταν αυτοματοποιημένος ή εντολή των γιατρών. Snapshot powered by AI

Σοβαρές νέες καταγγελίες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις θεραπείες και τις μεθόδους των γιατρών της Καρνεάδου, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Με έβαλε σε ένα μηχάνημα να πατήσω κάτω με γυμνά πόδια και να πιάνω με τα χέρια μου, επίσης γυμνά, κάποιες επιφάνειες και μου έβγαλε μετά ένα υποτίθεται σαν «σκαν» του οργανισμού που έδειχνε πού είχα ευαισθησία, ας το πούμε έτσι. Μέχρι και για ψυχολογικά μου έβγαλε», ανέφερε καταγγέλλουσα στο Mega. «Το πόρισμα ήταν μια σελίδα που μου έγραφε πού έχω ευαισθησία. Μετά τι τροφές δεν πρέπει να τρώω και στο καπάκι τα ομοιοπαθητικά που πρέπει να ακολουθήσω».

Αυτό που έκανε ο γιατρός στην καταγγέλλουσα, σύμφωνα με το Mega, είναι το Electro Interstitial Scan, ή απλά ηλεκτροδιαμεσοκυτταρικός έλεγχος.

«Με κάθισε σε καρέκλα, έβαλε αυτά τα ηλεκτρόδια που σας λέω και μέτρησε υποτίθεται στον υπολογιστή έβλεπε την αύρα. Να καταλάβετε που πάνε οι απελπισμένοι άνθρωποι. Στο τέλος έδειχνε την αύρα, την έβλεπε στον υπολογιστή υποτίθεται και την ψυχολογική κατάσταση που βρισκόμουν, την κατάσταση του οργανισμού θεωρητικά. Η δικιά μου έβγαινε κίτρινη, άρα είχα κάτι γυναικολογικά προβλήματα, μου έλεγε», συμπλήρωσε η καταγγέλλουσα.

«Μου είπε ότι έχω ευαισθησία στο στομάχι, ότι είναι ψυχολογικό, έχω πάρα πολύ άγχος και ότι πρέπει μέσα στα φάρμακα να είναι οπωσδήποτε και ψυχολογικής υποστήριξης», συμπλήρωσε ο καταγγέλλουσα.

«Έβαζε στο κεφάλι κάτι ηλεκτρόδια, κάτι στα χέρια και στα πόδια νομίζω και μέτραγε υποτίθεται την «αύρα». Αν ήτανε στο χρώμα του ουράνιου τόξου, υποτίθεται ότι ήσουνα καλά και αν ήτανε κίτρινη, είχες κάποια προβλήματα υγείας».

Γραμματέας ιατρείου: «Σβήναμε τα ραντεβού στο τέλος της ημέρας»

Μία από τις γραμματείς του ιατρείου των δύο κατηγορούμενων για την υπόθεση γιατρών που έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι αποκάλυψε ότι είδε τον γνωστό τραγουδιστή την ώρα που μπήκε στο ιατρείο.

Πρόκειται για την γραμματέα του 58χρονου γιατρού, η οποία ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στον χώρο του ιατρείο μεταξύ 14:00 και 14:30.

«Ναι τον χαιρέτισα. Αφού εγώ έφυγα 15:18-15:25, όπως έχω πει και στην κατάθεσή μου και ο Μαζωνάκης είχα πει ότι ήρθε στο Ιατρείο στο μισάωρο 14:00 με 14:30. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ώρα. Είχα πει 14:00 με 14:30. Φυσικά και τον είδα. Φυσικά και τον χαιρέτισα, τον καλησπέρισα, τον καλωσόρισα και μετά από λίγο, αφού είδε και άλλον έναν γνωστό του μέσα στο ιατρείο χαιρετήθηκαν, προφανώς ο άνθρωπος έχει δώσει ήδη κατάθεση. Μετά εγώ έφυγα. Πέρασε μέσα στην κυρία Γ… και έφυγα. Μέχρι την ώρα που έφυγα όλα ήταν ήσυχα. Ο γιατρός (ο 58χρονος) ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ και χαλάρωνε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την γραμματέα ήταν γνωστό ότι ο Μαζωνάκης είχε κλείσει ραντεβού και πριν την ημέρα θανάτου του ενώ στο παρελθόν είχε υπάρξει ξανά πελάτης στο ιατρείο.

«(Την Τρίτη) ήξερα ότι θα ερχόταν. Ήξερα ότι θα ερχόταν αλλά δεν ξέρω αν ήρθε τελικά. Δεν είναι στην ώρα της βάρδιας μου. Υπάρχουν λίστες, αλλά όταν γίνεται το ραντεβού στο τέλος της ημέρας, πάντα τα σβήναμε. Ανέκαθεν. Είχε ξαναέρθει στο παρελθόν πριν αρκετά χρόνια. Λυπάμαι πάρα πολύ που τον χάσαμε και που έφυγε από τη ζωή. Το θεωρώ μία παρά πολύ κακή συγκυρία και ένα κακό timing».

Η γραμματέας εξήγησε στη συνέχεια τι γίνεται με τις λίστες των ραντεβού στο ιατρείο αλλά και για το λόγο που σβήνονται τα ραντεβού στα τέλος της ημέρας. Όπως ανέφερε, ήταν πάγια τακτική του ιατρείου καθώς αν ήθελαν να ανασύρουν κάποιο στοιχείο του ασθενή/πελάτη ανέτρεχαν στο μηχάνημα ανακτώντας τα στοιχεία από το ιστορικό του μηχανήματος.

«Υπάρχει ιστορικό βεβαίως στο μηχάνημα μέσα που γίνεται η εξέταση, ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος. Είναι αυτό με τα δύο αυτοκολλητάκια που μπαίνουν στο μέτωπο και μετά ακουμπάς τα χέρια και τα πόδια σε κάτι μεταλλικές πλάκες. Αυτό είναι είδος σκαναρίσματος, όπως έχουν πει και από έχω ακούσει και οι ασθενείς που έχουν έρθει και έχουν μιλήσει. Εκεί μέσα κρατιέται όλο το database, το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, το κινητό, ύψος και βάρος. Όχι, δεν κρατάγαμε πουθενά αλλού δεύτερο. Ακόμα και κάποιο τηλέφωνο να θέλαμε εμείς, το βλέπαμε από εκεί», σημείωσε.

Η γραμματέας στη συνέχεια αποκάλυψε ότι ήταν παρών σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο ιατρείο δηλώνοντας πως το μηχάνημα «σε καμία περίπτωση δεν κρυβόταν»

«Έχω πέσει πάνω σε έλεγχο, ναι. Φυσικά είχε τύχει δηλαδή να ανοίξω. Από κει και πέρα δεν ξέρω τι γινότανε. Το μηχάνημα πάντως σε καμία περίπτωση δεν κρυβόταν. Υπήρχε ένα site το οποίο διαφημίζονταν από εδώ μέχρι την Αυστραλία. Είναι αστείο. Δεν είναι και ένα μηχάνημα που είναι ένα μηχανηματάκι, το βάζω στην τσέπη και φεύγω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η γραμματεάς περιέγραψε επίσης την ημέρα του ραντεβού του Μαζωνάκη, αλλά και τι έκανε ο κατηγορούμενο γιατρός (58χρονος) όσο ο τραγουδιστής βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο με την γιατρό σύζυγό του.

«Ο κύριος Μ…. (ο ασθενής) είχε ραντεβού 15:30 αν θυμάμαι καλά. Ο γιατρός είχε ξαπλώσει για λίγο να χαλαρώσει, να ξεκουραστεί πριν έρθει το επόμενό του ραντεβού. Ο άνθρωπος ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ, είχε κλειστά τα μάτια του για λίγο. Ανοίγω εγώ την πόρτα, αλλά επειδή κάνει θόρυβο αυτό όταν έχουμε συναγερμό που κάνουν οι πόρτες, το ακούει, ανοίγει τα μάτια του, τον χαιρετάω και ψιθυριστά κιόλας λέω: “Γεια σας, καλή συνέχεια” και έφυγα. Κι ο άνθρωπος ήταν ακόμα εκεί. Ξαπλωμένος ο κύριος Θ…. στον καναπέ. Μέχρι την ώρα που έφυγα εγώ ήταν μέσα στην κυρία Γ…. υπήρχε μία τέτοια σιωπή. Δηλαδή σας λέω, ο γιατρός ήταν ξαπλωμένος. Υπήρχε ένα ωραίο κλίμα μέσα. Τι να σας πω; Ναι πήγε να φάει 2 η ώρα. Του είχα κλείσει εγώ το τραπέζι στο να πάει να φάει. Πήγε, έφαγε όπως είδαμε κιόλας. Πρέπει να έφυγε γύρω στις τρεις παρά, τρεις παρά δέκα, τρεις. Γύρισε στο ιατρείο του, Δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε και μετά από λίγο ξάπλωσε να ξεκουραστεί μέχρι να έρθει το επόμενό του ραντεβού. Στον κεντρικό καναπέ του σαλονιού δεν υπήρχε κόσμος κανείς εκείνη την ώρα. Η κυρία Γ…. ήταν μέσα με κλειστή την πόρτα και επικρατούσε ησυχία και ηρεμία».

Προτού καταλήξει η γραμματέας αναφέρθηκε και στο περιβόητο καθάρισμα που έγινε στο ιατρείο αφού έφτασε το ΕΚΑΒ εκεί και πήρε τον Μαζωνάκη.

«Αυτό ήταν όντως πάρα πολύ περίεργο. Ναι μεν μπορεί να είναι μία συνήθης διαδικασία που κάνουν τα κορίτσια πριν κλείσουν ή πριν φύγουν ή όταν φεύγει ένας ασθενής για να υπάρχει, ένα είδος αποστείρωσης. Αλλά τώρα αυτό ή το κάνανε μηχανηνικά, δεν το έχω συζητήσει μαζί τους. Εγώ με το δικό μου τα μυαλό λέω ότι το κάνανε μηχανικά αυτόματα και πάνω στη μ…. εκείνης της στιγμής που τις διακατέχει απόλυτο άγχος και τη σύγχυση, είτε τις το… είτε αν τους το είπαν οι γιατροί δεν το γνωρίζω».

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