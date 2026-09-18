Εκτός ελέγχου: Επίθεση όχλου σε φοιτήτριες - Ξύλο μέχρι αναισθησίας - Τiς έσερναν από τα μαλλιά

Snapshot Φοιτήτριες του York College στην Πενσυλβάνια δέχθηκαν βάναυση επίθεση από όχλο ταραχοποιών σε ενοικιαζόμενο σπίτι εκτός πανεπιστημιούπολης.

Οι φοιτήτριες υπέστησαν ξυλοδαρμό, κλωτσιές, μαχαιρώματα και σύρσιμο από τα μαλλιά, με ορισμένες να πέφτουν σε αναισθησία.

Η επίθεση ξεκίνησε μετά από λεκτική αντιπαράθεση όταν ζητήθηκε από τον όχλο να αποχωρήσει από τον χώρο παράνομου αγώνα δρόμου.

Παρά τις επανειλημμένες κλήσεις για βοήθεια, η αστυνομία δεν έφτασε εγκαίρως, ενώ δεν έχουν γίνει συλλήψεις καθώς οι δράστες είχαν διαφύγει.

Έρευνα για το περιστατικό έχει ξεκινήσει από τις αρχές, με συνεργασία μεταξύ αστυνομικών τμημάτων. Snapshot powered by AI

Αρκετές φοιτήτριες κολεγίου της Πενσυλβάνια δέχθηκαν βάναυση επίθεση από έναν όχλο ταραχοποιών που είχαν εισβάλει στο σπίτι τους εκτός πανεπιστημιούπολης κατά τη διάρκεια παράνομου αγώνα, που εξελίχθηκε σε κατάληψη του δρόμου.

Οι φοιτήτριες, στο York College, σύρθηκαν από τα μαλλιά, γρονθοκοπήθηκαν, κλωτσήθηκαν, μαχαιρώθηκαν και ξυλοκοπήθηκαν μέχρι αναισθησίας στην επίθεση, που έγινε ενώ βρισκόταν στη βεράντα του ενοικιαζόμενου σπιτιού τους το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με το Fox 43.

Δεκάδες ύποπτοι χτύπησαν μια από τις μαθήτριες καθώς ήταν ξαπλωμένη στο έδαφος, ενώ μια ξεχωριστή ομάδα επιτιθέμενων εξαπέλυσε ένα μπαράζ γροθιών σε ένα άλλο κορίτσι έξω από το σπίτι, σύμφωνα με βίντεο που εξασφάλισαν το Fox 43 και το WGAL.

A blonde York College student was ripped off her own porch by the hair, dragged to a stop sign, and beaten while a crowd filmed it for content.



Her friends called 911 five times.



Police never showed until the beating was already over.



This happened late Friday, Sept. 11, on… pic.twitter.com/pryVJHkqM5 — CONSERVATIVE (@ConservativeOG) September 16, 2026

Πληροφορίες αναφέρουν πως η έντονη αντιπαράθεση πυροδοτήθηκε όταν πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην περιοχή για έναν παράνομο αγώνα δρόμου κι ένας από τους υπόπτους είχε λεκτική αρχικά αντιπαράθεση όταν τους ζητήθηκε να φύγουν.

Περιγράφοντας μία από τις φοιτήτριες την επίθεση, είπε πως πιστεύει ότι έπαθε μπλακ άουτ τουλάχιστον δύο φορές, μία όταν την κλώτσησαν στα πλευρά και μια άλλη όταν τη χτύπησαν στο κεφάλι.

«Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς βγήκα από αυτό, αλλά ήμουν περικυκλωμένη από πιθανώς 30 άτομα μόνη μου που βιντεοσκοπούσαν ενώ με γρονθοκοπούσαν και με κλωτσούσαν από κάθε γωνία», είπε.

Οι φοιτήτριες ισχυρίζονται ότι έκαναν πολλές κλήσεις στην αστυνομία και τους διαβεβαίωσαν ότι οι αστυνομικοί ήταν καθ' οδόν πριν ξεσπάσει η βία.

Αξιωματούχοι της αστυνομίας είπαν ότι ζήτησαν βοήθεια από άλλα γειτονικά τμήματα όταν έλαβαν αναφορές για τον καυγά εκτός πανεπιστημιούπολης.

Δεν ανακοινώθηκαν συλλήψεις από την επίθεση, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του πλήθους είχε τραπεί σε φυγή από το σημείο όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για την επίθεση.