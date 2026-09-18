Ο Νέος Κόσμος είναι η πιο «cool» αθηναϊκή γειτονιά της Ευρώπης για το 2026 - Αναλυτικά η λίστα

Η αθηναϊκή γειτονιά βρέθηκε στην 3η θέση της παγκόσμιας κατάταξης του Time Out

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ο Νέος Κόσμος είναι η πιο «cool» αθηναϊκή γειτονιά της Ευρώπης για το 2026 - Αναλυτικά η λίστα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Νέος Κόσμος στην Αθήνα κατατάσσεται 3ος παγκοσμίως και 1ος στην Ευρώπη στη λίστα του Time Out με τις πιο «cool» γειτονιές για το 2026.
  • Η αξιολόγηση βασίστηκε σε παράγοντες όπως το φαγητό, η νυχτερινή ζωή, οι τοπικές επιχειρήσεις, η ποιότητα ζωής και η αίσθηση κοινότητας.
  • Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται η γειτονιά Jongno 3-ga στη Σεούλ, ενώ στη 2η θέση είναι το L’Ocean District στη Ραμπάτ.
  • Ο Νέος Κόσμος ξεχωρίζει για τον συνδυασμό πολιτισμού και διασκέδασης, με τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση και πληθώρα μπαρ, εστιατορίων και καφέ.
  • Άλλες ευρωπαϊκές γειτονιές που ξεχωρίζουν είναι το Govanhill στη Γλασκώβη και το Esquilino στη Ρώμη, που βρίσκονται επίσης στην παγκόσμια δεκάδα.
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Ο Νέος Κόσμος κατακτά την κορυφή στην Ευρώπη και βρίσκεται στην 3η θέση της παγκόσμιας κατάταξης του Time Out με τις 40 πιο «cool» γειτονιές του κόσμου για το 2026.

Όταν κάποιος ταξιδεύει σε μια νέα πόλη και αναζητά πού θα μείνει, η επιλογή της γειτονιάς είναι από τα πρώτα πράγματα που θα εξετάσει. Άλλοι προτιμούν την ιστορική καρδιά της πόλης, άλλοι μια δημιουργική συνοικία και άλλοι θέλουν να βρίσκονται κοντά στη νυχτερινή ζωή.

Για όσους, όμως, αναζητούν τις πιο ενδιαφέρουσες και «cool» γειτονιές, το Time Out δημοσίευσε τη νέα του παγκόσμια κατάταξη, βασισμένη στις εκτιμήσεις των συντακτών του από διαφορετικές πόλεις του κόσμου.

Για τη διαμόρφωση της λίστας αξιολογήθηκαν στοιχεία όπως το φαγητό και το ποτό, η νυχτερινή ζωή, οι τοπικές επιχειρήσεις, η ποιότητα ζωής και η αίσθηση κοινότητας.

Στην κορυφή η Jongno 3-ga στη Σεούλ

Την 1η θέση της παγκόσμιας κατάταξης κατέλαβε η Jongno 3-ga στη Σεούλ.

Η γειτονιά ξεχώρισε για τα pojangmacha, τις σκεπαστές καντίνες του δρόμου που έχουν γίνει ιδιαίτερα γνωστές και μέσα από τα K-dramas, αλλά και για τα ανεξάρτητα εργαστήρια χειροτεχνίας και τα μπαρ της.

Στη 2η θέση βρέθηκε το παραθαλάσσιο L’Ocean District στη Ραμπάτ, μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από την παρουσία ανεξάρτητων επιχειρήσεων και πολιτιστικών κέντρων.

Ο Νέος Κόσμος στην κορυφή της Ευρώπης

Από τις 40 γειτονιές που περιλαμβάνει η παγκόσμια λίστα, 13 βρίσκονται στην Ευρώπη, ενώ τρεις από αυτές καταφέρνουν να μπουν στην πρώτη δεκάδα.

Στην υψηλότερη ευρωπαϊκή θέση βρίσκεται ο Νέος Κόσμος στην Αθήνα, ο οποίος καταλαμβάνει την 3η θέση παγκοσμίως.

Το Time Out χαρακτηρίζει τον Νέο Κόσμο μία από τις «πιο συναρπαστικές γειτονιές της πόλης χωρίς να χάνει τον τοπικό της χαρακτήρα».

Όπως σημειώνει το περιοδικό, στην περιοχή οι επισκέπτες μπορούν να συνδυάσουν πολιτισμό και διασκέδαση, με τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση να αποτελεί ένα από τα σημεία αναφοράς. Παράλληλα, στους δρόμους της γειτονιάς υπάρχουν πολλά μπαρ, εστιατόρια και καφέ, προσφέροντας επιλογές για διαφορετικά γούστα.

Οι υπόλοιπες «cool» γειτονιές της Ευρώπης

Στη 2η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών γειτονιών βρίσκεται το Govanhill της Γλασκώβης. Σύμφωνα με το Time Out, πρόκειται για μια περιοχή με «ακμάζουσα queer κοινότητα», αλλά και έναν ιδιαίτερο συνδυασμό εστιατορίων και καταστημάτων που αντικατοπτρίζουν την πολιτισμική διαφορετικότητα της γειτονιάς.

Στην 3η θέση της ευρωπαϊκής λίστας και μέσα στην παγκόσμια δεκάδα βρίσκεται η Esquilino στη Ρώμη. Για τη συγκεκριμένη περιοχή το Time Out αναφέρεται στο ιδιαίτερο μείγμα διαφορετικών στοιχείων που συνυπάρχουν στους δρόμους της: αρχαία ερείπια δίπλα σε βιετναμέζικο εστιατόριο με pho, το παλαιότερο gelateria της Ρώμης, σύγχρονες γκαλερί και wine bars.

Οι 13 πιο «cool» γειτονιές της Ευρώπης για το 2026

  • Νέος Κόσμος, Αθήνα, Ελλάδα
  • Govanhill, Γλασκώβη, Ηνωμένο Βασίλειο
  • Esquilino, Ρώμη, Ιταλία Russafa, Βαλένθια, Ισπανία
  • São Bento, Λισαβόνα, Πορτογαλία
  • Slakthusområdet, Στοκχόλμη, Σουηδία
  • Rákóczi tér, Βουδαπέστη, Ουγγαρία
  • Crooswijk, Ρότερνταμ, Ολλανδία
  • Cathedral Quarter, Μπέλφαστ, Ηνωμένο Βασίλειο
  • Oost, Άμστερνταμ, Ολλανδία
  • Quartier d'Aligre, Παρίσι, Γαλλία
  • Newington Green, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
  • Boavista, Πόρτο, Πορτογαλία

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